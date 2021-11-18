Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

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22 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеводородам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Россия поможет Центральной Азии преодолеть дефицит энергоресурсов

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Проблема дефицита электроэнергии не только в Казахстане, но и в остальных республиках Центральной Азии тесно увязана с дефицитом водных ресурсов. Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии имеет огромный потенциал, но распределен крайне неравномерно. Подробности...

В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...
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Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
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Украину побили по огурцам

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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

    Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап  (фото: пресс-служба Минпросвещения России)
    Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды&#160;(фото: пресс-служба Минпросвещения России)


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