Спор о памятниках участникам Гражданской войны в селе Красном

Взгляд
5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
Разделы

Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
Перейти в раздел…

Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
Перейти в раздел…

В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
Перейти в раздел…

Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Штаб Байдена спрогнозировал получение решающих голосов в Неваде
    Филадельфия приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней МИД призвал россиян не ездить за границу без крайней необходимости Минфин Украины предупредил о возможных проблемах с МВФ Посетительница военного архива в Москве попыталась вынести документ XIX века
    Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми Лукашенко попросил уехавших в Польшу врачей не возвращаться на родину МИД указал на недостатки американской избирательной системы На орбите Марса нашли фрагмент Луны
    Против директора ФБК возбуждено уголовное дело Адвокат объяснил, почему Навальный до сих пор не вернулся в Россию Крымский отель признали лучшим в Европе для отдыха с семьей Волочкова отказалась носить медицинскую маску

    Главная тема


    Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций

    заявление главврача


    В больнице в Коммунарке не осталось мест для больных коронавирусом

    добраться до вершины


    Ургант предложил способ выбрать президента США

    лишний вес


    Диетолог назвал три основные причины ожирения россиян

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в честность американских выборов?

    Спор о памятниках участникам Гражданской войны в селе Красном

     (фото: Юрий Васильев)
    &#160;(фото: Юрий Васильев)
    Село Красное&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Сергей Тыщенко, атаман Верхнеуральского отдела Уральской (Яицкой) общины&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Сергей Колычев, кандидат исторических наук, исследователь уральского казачества&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Памятники жертвам Гражданской войны в селе Красном&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Памятники жертвам Гражданской войны в селе Красном&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Церковь Вознесения Господня первой половины XIX века в селе Красном – один из немногих сохранившихся объектов наследия Уральского казачьего войска&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Река Чаган, село Красное&#160;(фото: Юрий Васильев)


     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •