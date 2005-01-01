В России отметили день пограничника

Взгляд
28 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
Разделы

Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
Перейти а раздел…

«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...

Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Газпрому не хватит газа для Китая

    Как Twitter воюет с Дональдом Трампом

    Москва выходит из самоизоляции

      Перейти а раздел…

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России пообещали не сдерживать искусственно выездной турпоток
              В день парада Победы свободного доступа на Красную площадь не будетМосква оценила угрозы США «Северному потоку – 2»Собак научили распознавать коронавирусСобянин сказал, сколько продлится режим самосохранения в Москве
              Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизмаПосол России вызван в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке на БундестагСоставлен рейтинг богатейших украинцевМосквичей предупредили о грозе и ливнях
              Детский уполномоченный Кузнецова родила седьмого ребенкаВласти Москвы рассказали, когда заработают парикмахерскиеЭксперт назвал наиболее востребованных после пандемии специалистовПротоиерей раскритиковал детское шоу пермских евангелистов о Боге и смерти

              Главная тема


              Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

              «теряет былую мощь»


              Доктор Мясников рассказал, как выдыхается коронавирус

              возвращение на стадионы


              Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями

              система здравоохранения


              Пациентка из Японии раскрыла секрет низкой смертности от коронавируса в России

              Видео

              особый случай


              Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

              дивизия СС «Галичина»


              Киев нанес удар по украинским фашистам

              «Я не могу дышать»


              Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

              «присвоение» кириллицы


              Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

              Русская Пруссия


              Герман Садулаев: Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

              Кофейная нация


              Сергей Мардан: Чай станет символом русского консерватизма

              Отверженные и хрупкие


              Алексей Зензинов: Мы ждем от сирот чудес и подвигов

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?

              В России отметили день пограничника

              28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              В столице праздничных мероприятий с привычным широким размахом не было, но и маски были не на всех  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              Несколько небольших групп отмечающих устроили самоорганизованный парад, который завершился у входа в закрытый Парк Горького  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              В параде были замечены даже несколько БТР, но в основном все ехали на личных автомобилях  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              В каких-то регионах прошли полуофициальные мероприятия. В Минеральных Водах ветераны возложили цветы к мемориальному комплексу "Огонь Вечной Славы"  (фото: Денис Абрамов/РИА Новости)
              В Новосибирске гуляния начались ещё с утра, днём все собрались у памятника воинам-пограничникам  (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
              Несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе, в сквере 40-летия Победы собрались около сотни человек, многие были с семьями  (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
              По сообщениями СМИ, на определенном этапе пришлось вмешаться полицейским. После этого отмечавшие разъехались по домам  (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              В России отметили день пограничника

              28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
              Подробности...

              В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

              Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
              Подробности...

              Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

              Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
              Подробности...

              Москвичи массово вышли на работу

              В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
              Подробности...

              В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
              Подробности...

              Как Европа выходит из самоизоляции

              Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
              Подробности...

              Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

              В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
              Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
              Подробности...

              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
              Подробности...

              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
              Подробности...

              Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

              Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
              Подробности...

              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
              Подробности...

              Путин посетил больницу в Коммунарке

              Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
              Подробности...

              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
              Подробности...

              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............