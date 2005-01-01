Шифротелеграммы советских дипломатов, посвященные Мюнхенскому сговору

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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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    Путин против Мюнхенского сговора

    Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

    В России вводят масочный режим

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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Названы сроки возможного выхода России из режима ограничений
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              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?

              Шифротелеграммы советских дипломатов, посвященные Мюнхенскому сговору

              Совет молодых дипломатов МИД России в рамках совместного спецпроекта с газетой ВЗГЛЯД «Дипломатия Победы» и подготовки Форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», инициированных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, публикует уникальные документы Архива внешней политики Российской Федерации, посвященные активной деятельности советской дипломатии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Документы размещены на сайте archives.ru и публикуются с разрешения руководства Историко-документального департамента МИД России.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Совет молодых дипломатов МИД России в рамках совместного спецпроекта с газетой ВЗГЛЯД «Дипломатия Победы» и подготовки Форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», инициированных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, публикует уникальные документы Архива внешней политики Российской Федерации, посвященные активной деятельности советской дипломатии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Документы размещены на сайте archives.ru и публикуются с разрешения руководства Историко-документального департамента МИД России.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о переданной в МИД Чехословакии польской ноте с требованием передать Польше Тешинскую область. 1 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о положении чехословацких наблюдателей в Мюнхене и действиях правительства Чехословакии в связи с польским ультиматумом и решениями Мюнхенской конференции четырёх держав. 1 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о положении чехословацких наблюдателей в Мюнхене и действиях правительства Чехословакии в связи с польским ультиматумом и решениями Мюнхенской конференции четырёх держав. 1 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в НКИД СССР о встрече в Париже с министром иностранных дел Франции Ж.Бонне. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в НКИД СССР о встрече в Париже с министром иностранных дел Франции Ж.Бонне. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в НКИД СССР о встрече в Париже с министром иностранных дел Франции Ж.Бонне. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о реакции посланника Чехословакии в Великобритании Я.Масарика, политических кругов, прессы и населения Великобритании на заключение Мюнхенского соглашения. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о реакции посланника Чехословакии в Великобритании Я.Масарика, политических кругов, прессы и населения Великобритании на заключение Мюнхенского соглашения. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о реакции посланника Чехословакии в Великобритании Я.Масарика, политических кругов, прессы и населения Великобритании на заключение Мюнхенского соглашения. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о реакции посланника Чехословакии в Великобритании Я.Масарика, политических кругов, прессы и населения Великобритании на заключение Мюнхенского соглашения. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Италии Л.Б.Гельфанда в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Италии Г.Чиано о политической капитуляции Франции, англо-германских переговорах в Мюнхене и времени вступления в силу англо-итальянского соглашения от 16 апреля 1938 г. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Италии Л.Б.Гельфанда в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Италии Г.Чиано о политической капитуляции Франции, англо-германских переговорах в Мюнхене и времени вступления в силу англо-итальянского соглашения от 16 апреля 1938 г. 2 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского о глубоком политическом кризисе в Чехословакии после Мюнхенского соглашения, растущих территориальных притязаниях поляков и надеждах чешского народа на помощь СССР в вопросе удержания Польши от захватов чужих территорий. 3 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского о глубоком политическом кризисе в Чехословакии после Мюнхенского соглашения, растущих территориальных притязаниях поляков и надеждах чешского народа на помощь СССР в вопросе удержания Польши от захватов чужих территорий. 3 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского о глубоком политическом кризисе в Чехословакии после Мюнхенского соглашения, растущих территориальных притязаниях поляков и надеждах чешского народа на помощь СССР в вопросе удержания Польши от захватов чужих территорий. 3 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица наркому иностранных дел СССР М.М.Литвинову о причинах, приведших Францию к предательству Чехословакии на международной арене. 12 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова - запись беседы с послом Франции в СССР Р.Кулондром о его предстоящем отъезде из Москвы и перспективах советско-французских отношений в свете последних событий в Европе. 16 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова - запись беседы с послом Франции в СССР Р.Кулондром о его предстоящем отъезде из Москвы и перспективах советско-французских отношений в свете последних событий в Европе. 16 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова - запись беседы с послом Франции в СССР Р.Кулондром о его предстоящем отъезде из Москвы и перспективах советско-французских отношений в свете последних событий в Европе. 16 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма заместителя наркома иностранных дел СССР В.П.Потемкина полпреду СССР в Великобритании И.М.Майскому о необходимости критического отношения к разговорам о согласовании решений Мюнхенской конференции четырёх держав с Советским Союзом. 3 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма заместителя наркома иностранных дел СССР В.П.Потемкина полпредам СССР во Франции, Великобритании, США и Чехословакии о необходимости разоблачать англо-французские инсинуации касательно участия СССР в расправе над Чехословакией. 4 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма и.о. ответственного руководителя ТАСС Я.С.Хавинсона полпреду СССР в Великобритании И.М.Майскому о распространении в зарубежной прессе опровержения ТАСС относительно причастности Советского Союза к Мюнхенской конференции четырёх держав. 4 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о заявленном протесте в связи с клеветническими высказываниями ряда высокопоставленных лиц Англии и Франции о позиции СССР в отношении Чехословакии и беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о методах обуздания агрессоров, дальнейших планах Германии в Европе и англо-итальянских переговорах в Риме. 11 октября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)

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              Обсуждение: 5 комментариев

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              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

              Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Путин посетил больницу в Коммунарке

              Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

              Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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