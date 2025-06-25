  • Новость часаВ Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Россия простила Америку
    25 июня 2025, 12:02 Мнение

    Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели

    «Президент Трамп ничего не добился за первые полгода своего президентства на украинском направлении». Именно этот тезис можно сейчас услышать и от врагов, и от сторонников главы Белого дома.

    Одни говорят, что он не смог выиграть войну против России – и они правы. Положение киевского режима при Трампе ухудшилось, а темпы продвижения российских войск лишь ускоряются. Другие уверяют, что он не смог выполнить свое обещание и остановить войну – ни за сутки, ни за 100 дней, ни за полгода. И тоже правы – ведь многочисленные мирные инициативы Трампа тоже оказались бесполезными.

    В том числе потому, что глава Белого дома не может контролировать Киев и Брюссель, выступающие против дипломатического решения конфликта на российских условиях.

    Все это так. Однако это не значит, что Трамп ничего не добился.

    Не сумев выиграть или прекратить войну, он находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту практически удалось вывести США из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    А все потому, что за полгода своего президентства Трамп смог провести ребрендинг образа США в украинском конфликте. Будучи при Байдене безусловным сторонником Киева и даже главой антироссийского лагеря из числа стран коллективного Запада, сейчас американцы воспринимаются в мире как посредники в деле разрешения кризиса. Да, посредники, благоволящие Украине – но не настолько сильно, чтобы сейчас считать их сторонниками Зеленского.

    Добиться этого американский лидер смог за счет нескольких факторов. Смена риторики с русофобской на пацифистскую, демонстративная выволочка Зеленскому в Белом доме, отказ от дополнительного финансирования киевского режима – и, самое главное, согласие России на ребрендинг Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы припоминать Вашингтону былое и требовать американской ответственности за развязывание войны (а администрация Байдена сыграла в этом ключевую роль), Россия позволила Трампу занять роль посредника в конфликте. Роль, за которую раньше бились турки, китайцы, бразильцы и другие большие игроки.

    Да, благородство Москвы, казалось бы, объясняется очень просто: куда лучше иметь Америку в посредниках, а не во врагах.

    Да, это означает, что Вашингтону сойдет с рук провоцирование гражданской войны между двумя частями русского народа – но кто сказал, что в мире есть справедливость? Ее, конечно, нужно добиваться – но не в ущерб более важным целям, таким как победное для России завершение этой гражданской войны.

    Да, это означает, что Трамп присвоит себе лавры автора завершения этого конфликта, будет претендовать на Нобелевскую премию мира. Но этот титул весит куда меньше, чем жизнь даже одного российского солдата – а отсутствие сотрудничества с американцами приведет к тому, что война затянется и унесет не одну жизнь.

    Да, это значит, что вместо курса на безоговорочную победу России теперь придется идти на определенные компромиссы с Вашингтоном – но кто сказал, что российская армия собиралась идти до Львова? Целью России изначально – еще с конца 2021 года – были переговоры и дипломатическое решение противоречий по Украине. СВО планировалась прежде всего как принуждение коллективного Запада к этому решению – и тактика войны на истощение, которую Россия стала применять с конца 2022 года, ставила целью как раз вывод ключевых западных стран из конфликта.

    Но не встанет ли сейчас России этот вывод боком? Ведь у Москвы уже был подобный опыт, когда главному спонсору врага разрешалось перейти в стан победителей с предоставлением ему ряда уступок. Речь о Турции – ключевом спонсоре сирийских террористов, с которой Россия и Иран образовали так называемый Астанинский формат по урегулированию сирийской гражданской войны. Которым Анкара (регулярно не выполнявшая взятые на себя обязательства) воспользовалась для того, чтобы защищать сирийских террористов, укрывать их в Идлибе и защищать от сирийской армии. И в итоге, перевооружив и усилив боевиков, дождалась пока Россия и Иран будут отвлечены на другие дела, после чего организовала победный марш террористов на Дамаск.

    Казалось бы, Трамп сейчас напоминает Эрдогана. Тоже не выполняет взятые на себя обязательства – не может (или не хочет) заставить киевский режим и его европейских спонсоров прекратить теракты. В том числе и те, которые грозят миру большой ядерной войной. Тоже защищает украинских террористов – в частности, жестко критикует Москву за ракетные удары по Киеву. Да и вообще видит дипломатию с другими игроками исключительно через силовую позицию – что показали те же самые удары по Ирану 22 июня. Когда американский президент, вопреки международному праву и здравой логике, сначала бьет по ядерным объектам Ирана, а затем предлагает иранцам сесть за стол переговоров на условиях де-факто капитуляции (то есть отказа от ядерной программы, на которую Иран имеет полное право, как подписант Договора о нераспространении ядерного оружия).

    Однако в то же время Трамп – не Эрдоган, а Россия – не Иран. Американский президент понимает, что бомбить Россию он не может, и организовать марш украинских террористов на Москву – тоже. У него нет желания каким-то образом отомстить России за унижение (каковое нанес Америке Иран захватом заложников в 1979 году, о чем в американском политическом классе не забыли). Украинские боевики не являются ни его идеологическими собратьями (как сирийские для Эрдогана), ни важнейшими союзниками (как Израиль для США).

    Ну и, наконец, это не его война. Сирийский конфликт был войной Эрдогана, которую он спонсировал в рамках своей общей стратегии по смене светских режимов в ближневосточных странах во время «Арабской весны». И Эрдоган должен был ее закончить победой. Иранский конфликт – это война Трампа, которую он де-факто начал в ходе своего первого срока. В тот момент, когда разорвал ядерную сделку с Тегераном и запустил спираль эскалации, приведшей к нынешней войне. И Трамп должен ее закончить победой. Война же на Украине – это война Байдена, а не Трампа. Чужая для нынешнего президента США война, которую ему не обязательно заканчивать победой. Достаточно просто закончить, после чего приниматься за свои личные войны. С теми противниками, которые ему по зубам. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    Финские СМИ: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Тбилиси обвинил Украину, Эстонию и Литву в антигрузинской политике
    СК Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме
    Депутат Буцкая рассказала о работе над списком разрешенных в России имен
    Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования

    В среду в Гааге завершается саммит НАТО. Еще до его начала появились сигналы о серьезном кризисе в этом крупнейшем в мире военном альянсе. «Вполне возможен сценарий, когда НАТО в итоге расколется на несколько блоков», прогнозируют аналитики. При каких условиях такое возможно и перед какими двумя альтернативами НАТО стоит прямо сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

      2 комментария
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации