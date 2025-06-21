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    Алименты можно заменить более справедливой системой
    21 июня 2025, 10:25 Мнение

    Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

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    С 25 мая этого года в России заработал публичный общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов. Но только ли в деньгах дело?

    За 2024 год в России зарегистрировали 644,5 тыс. разводов. И в принципе, если оставить в стороне мораль, то дело житейское: не сошлись характерами, не подумали достаточно, прежде чем регистрироваться. Но есть нюанс: в большинстве случаев после распавшихся браков остаются дети.

    И это трагедия. Потому что в российском законодательстве ребенок в таком случае обычно лишается отца. Оставаясь жить с матерью, он видит отца редко, а последний участвует в его жизни в лучшем случае раз в неделю – чаще реже. А отцовская роль сводится к финансовой составляющей – алиментам.

    И то, опять-таки, в лучшем случае.

    Кто-то уходит в серую зарплату, чтобы платить минимальную сумму, исходя из позиции, что если ты лишился ребенка, то вроде как и не имеешь к нему отношения. Кто-то пропускает выплаты по алиментам или вообще их не платит. Ты растил ребенка, учил его ходить, умилялся тому, как он произносит «папа», а потом поссорился с его матерью, и он стал тебе чужим.

    Бывают случаи, когда долги по алиментам переваливают за миллион рублей. Это если вообще не платить годами. Например, человек официально не работает или просто пренебрегает родительскими обязанностями. Недавно видела статистику по Пермскому краю: только половина родителей честно платит алименты. Остальные не работают или скрывают источники дохода.

    Если с уходом в серую зарплату ничего юридически сделать нельзя, то в случае невыплаты алиментов может быть возбуждено дело – административное или уголовное. Могут принудить к обязательным работам, лишить имущества. С 25 мая 2025 года заработал публичный реестр злостных неплательщиков алиментов. Чтобы новый работодатель или новая подруга могли ознакомиться с такими фактами из жизни мужчины и сделать выводы.

    ... У меня есть одно из самых жутких воспоминаний детства.

    Я росла в «итальянской» семье – все очень эмоциональные, взрывные, могли на эмоциях многое наговорить, и вот в какой-то момент, когда мне было лет шесть, отец вскочил, сказал, что ему все это надоело и пошел одеваться.

    Я тоже побежала натягивать куртку, плакала и кричала, что уйду с ним. Папу я любила до безумия, варианта жить без него не представляла.

    Остыл, конечно, разделся, остался.

    Интересно, кстати, как бы он платил алименты? На заводе тогда ему зарплату не платили месяцами, ели мы картошку с огорода папиных родителей – картошкой, что ли, платил бы?

    В некоторых западных странах популярна концепция раздельной опеки. То есть, неделю ребенок живет с мамой, неделю с папой. Добираться до школы, конечно, неудобно. Но и родителя маленький человек не теряет. Алименты в таком случае тоже не платятся.

    Возможно, это более справедливая система, чем в России, когда в подавляющем большинстве случаев ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    Сейчас ситуация все-таки выравнивается, дети стали немного чаще оставаться с отцами, но все-таки перекос в сторону оставления ребенка у матери огромный. И, кстати, матери, которые не платят алименты, – тоже достаточно распространенная история.

    Совместная опека решила бы вопрос и огромного числа неплательщиков, и разорванной семьи, когда по факту у ребенка остается только один из родителей. Мы часто критикуем Запад и, разумеется, за дело. Но подобный подход кажется достаточно разумным.

    Лежащая на поверхности проблема алиментов глубже, чем кажется, – она в том, что после развода ребенок фактически лишается одного из родителей. Исправлять надо именно эту проблему. Можно гоняться с приставами за каждым, кто уклоняется от помощи своему ребенку, но лучше все же системно подойти к решению проблемы – чтобы маленький человек получил возможность расти и с мамой, и с папой, даже если у них возникли непреодолимые разногласия, лишившие их возможности семейной жизни.

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