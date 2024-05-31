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    Для российских туристов открылись новые дороги на юг
    Правда и победа
    31 мая 2024, 09:16 Мнение

    Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Пляжный сезон на туристических курортах – это малоприятная толкучка. Крым исключением не был, но сегодня картина другая. Людей стало меньше, простора – больше. Всегда можно день в день найти недорогое и нормальное жилье. Да и вообще временно повысившаяся конкуренция за туристов заставляет местных не ломить цены.

    Достали пляжи? Тогда вперед – в горы. В прошлом году мы с друзьями так и сделали – поехали на Ай-Петри, причем не по серпантину со стороны Ялты, а с обратной стороны, «изнутри» полуострова – виды там лучше. Дом на пятерых с бильярдом, баней, мангалом и здоровенной гостиной нам достался за символические 6 тыс. рублей в сутки – и, что еще важнее, он был свободен. Мы решили поинтересоваться, сколько же он будет стоить на Новый год, заранее решив про себя, что, если речь пойдет о 30 тысячах, то это еще по-божески.

    – Ну, э-э-э… За двенадцать сторгуемся, – предложил владелец.

    На Новый год я в Крым так и не поехал по семейным обстоятельствам. Но сделал для себя заметку – новогодний отдых на полуострове оказался, пожалуй, самым дешевым в России. Учитывая обстоятельства, где еще можно так недорого отдохнуть в горах со снегоходами, шикарными видами и прочими развлечениями, которыми славится Крым?

    Кроме того, полуостров не был, как обычно в туристический сезон, забит машинами. Отчего передвижение по нему на автомобиле оказалось очень удобным – езжай, паркуйся где хочешь, сегодня ты на одном конце Крыма, а завтра, если надо – на другом.

    Новые территории

    Как только Россия навела порядок на сухопутном коридоре в Крым, по нему пустили туристический поток. Сегодня это маршрут, альтернативный дороге через Краснодарский край. Дорога по новым территориям идет от Таганрога через Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области.

    Мирная жизнь в Мариуполе уже восстановлена. Проезжая по большей части районов, вы можете легко его спутать с обычным российским городом. Уровень тревожности и напряженности в городе уже давно не тот, что раньше – например, в гостевом домике у моря, где я останавливался неделю назад, на ночь даже не закрывали калитку.

    Дорога в Крым, проходящая по новым территориям вдоль Азовского моря – хорошая, покрытие позволяет держать высокую скорость. А еще там, помимо «Платона», практически нет камер, что тоже не может не радовать. Местность вокруг изобилует полями, холмами и частично (в основном в ДНР) терриконами. В Херсонской области есть национальные парки и заповедники – например, знаменитый заповедник Аскания-Нова, который в апреле 2024-го открылся для посещений.

    Близость к подобным объектам чувствуется: на столбах – многочисленные гнезда аистов. По дорогам важно расхаживают – и немедленно убегают в кусты при вашем появлении – красивые фазаны. Будьте аккуратны за рулем: однажды ночью в тех краях мне под колеса кинулся олень – я еле увернулся. И нет, «олень» – это не эвфемизм, он был настоящим.

    Меры безопасности

    Все, о чем я рассказываю выше, не таит в себе никаких специфичных и ярко выраженных опасностей для жизни. Но боевые действия все-таки накладывают свой отпечаток и заставляют всерьез относиться к правилам безопасности. Они простые.

    Не следует приближаться к линии боевого соприкосновения (в нашем случае, к Днепру) ближе, чем на 30-40 километров, а лучше – и на все 50. FPV-дронов у противника много, он готов тратить их на любую гражданскую машину. Сравнительная дешевизна артиллерийских снарядов также может стать причиной неизбирательного огня. А вот дальнобойную ракету, которая летит на сотни километров, на что-то второстепенное пожалеют. При этом находиться у военных объектов лишний раз не стоит, и уж тем более не стоит снимать их на фото или видео – по понятным причинам.

    Перед въездом в регион или выездом из него, а также при въезде-выезде в Крым надо будет пройти паспортный контроль и досмотр. Обычно это рутинная процедура, которая далеко не всегда предполагает проблем и очередей. Исключения – начало/завершение выходных или длинных праздников, когда жители массово едут в Ростовскую область.

    Крымский мост во время ракетной опасности временно закрывают, пока все цели не будут уничтожены. В соцсетях есть чаты и группы, в которых в реальном времени сообщают о закрытиях и открытиях моста. Тут можно потерять какое-то время, но это даже близко не сравнится с тем, что творилось с паромами в 2014 году до открытия моста.

    В общем, рекомендую этим летом Крым – таким удобным и свободным, когда на полуостров вновь вернется массированный турпоток из других российских регионов, вы его уже не застанете.

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