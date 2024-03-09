Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

В последнее время на Западе любят поговорить о российской ядерной угрозе. В недавнем послании российского президента Федеральному собранию и западная пресса, и западные политики выделили именно это. Тот фрагмент, где говорилось о «Сарматах», «Кинжалах» и «Авангардах», обсасывался на все лады. Помимо прочего, эта информация легко визуализируется: очень удобно пугать обывателя апокалиптическими картинками и роликами. Никуда не делась и тема, внезапно вброшенная американцами: мол, эти русские вот-вот выведут в космос что-то ядерное, таинственное и непонятное. Наверное, на аудиторию натовских телевизоров это действует.

Другое дело, насколько всё это можно назвать реальным беспокойством, а не тщательно изображаемым «ой, боюсь, боюсь». Ведь, по сути, Владимир Путин в этом отношении ничего революционного не сказал. Всего лишь отчитался о той работе, о которой заявлялось еще пять-шесть лет назад. Помнится, тогда некоторые говорили: вот новые русские ракеты, которые придуманы кремлевскими пропагандистами и нарисованы в фотошопе. Просто мультики, ничего страшного. Но сегодня системы «Кинжал» и «Циркон» уже работают, делая совсем не мультяшную работу. И не дай Бог врагам увидеть, как заработает «Сармат».

Напоминать бывшим партнерам, что наш стратегический щит никуда не делся и, более того, становится еще крепче, время от времени надо. Некогда наш президент сказал, что нам не нужен мир, в котором нет России, и вроде бы от этих слов ни разу не отказался. Пусть помнят об этом.

Но, в конце концов, мир уже более полувека живет в условиях ядерного паритета, под дамокловым мечом взаимного уничтожения. И ведь всё равно уже два года упорно ползут на Украину как тараканы, прут против России и американцы, и французы, и британцы. И оружие поставляют, и разведданные дают, и своих военспецов направляют, ничуть не стесняясь. Теперь вот немцы рассуждают, как им уничтожить Крымский мост. Значит, уверены, что конца света русские не хотят.

Бояться Западу на самом деле следует другого – и я уверен, что серьезные люди на той стороне реально испугались, просто страх свой не афишируют. Страх у них должен вызывать не наш ядерный щит, а тот план мирного строительства, о котором Путин говорит гораздо подробнее, чем о делах военных.

Можно сказать, что до 2022 года страна в экономическом плане находилась примерно в том же положении, что до 1949-го в плане военно-стратегическом. До 1949 года у США была атомная бомба, а у СССР не было. Это рождало в некоторых американских головах любопытные планы одностороннего ядерного уничтожения недавнего союзника. Вот и до 2022 года считалось, что в руках у США и их сателлитов имеется такая всесокрушающая экономическая «бомба». Мол, стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится, накопленные ресурсы быстро иссякнут, а власть падет под напором недовольных граждан.

После стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали. А где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость, в ней нет карточной системы, нет недостатка товаров, ходят поезда, летают самолеты, строятся скоростные дороги.

В общем, страна собирается жить и видит свое будущее мирным. Для этого она хочет поскорее закончить военные действия и перейти к более интересным вещам. Вообще, если бы мне два года назад сказали, что в начале 2024 года я буду слушать нашего президента и поражаться тому, откуда в стране такое количество денег, я бы ни за что не поверил. И вот тут-то западным стратегам должно стать по-настоящему страшно.

Во-первых, выясняется, что никакой экономической бомбы не существует. Не работает эта штука, можно даже не стараться. Хотя для одних эта весть печальная, а для других радостная – для тех стран, которые также хотели бы освободиться от западного диктата.

Во-вторых, оказалось, что план «войны на истощение» с Россией бесполезен. Россия усиливается, а не истощается. Сказки о том, что у русских «ракет осталось на два-три дня», можно забыть. В плане развертывания военного производства мы не то чтобы «еще не начинали», но начали сравнительно недавно, а закончим нескоро.

В-третьих, отказываешься от рынков на время, а потом вдруг обнаруживаешь, что отказался от них навсегда. Что с возу упало, то пропало. Недаром наш план мирного строительства включает и создание новых логистических коридоров для перенаправления нашего экспорта, и укрепление связей с новыми, более надежными партнерами, и налаживание собственного производства тех товаров, которые мы раньше закупали у любителей вводить санкции – от лекарств до гражданских самолетов.

Наконец, в-четвертых, и это самое главное. Тает надежда на то, что Россию можно победить, разложить, развалить изнутри. А ведь вся надежда была именно на это. Бедняга Боррель, человек сугубо гражданский, мог мечтать о том, что Россия будет побеждена на поле боя. Но серьезные военные эксперты стран НАТО изначально говорили и продолжают говорить сейчас, что в лобовом столкновении русского медведя не заломать. И вот наконец настает такое время, когда бесполезно вести подрывную работу, бесполезно распространять пропаганду, бесполезно подкармливать оппозицию. Народ, готовый самостоятельно творить свое будущее, на всё это не купится. И вот это по-настоящему для них страшно.

Этот новый страх перед Россией уже дает о себе знать. Поскольку от тезиса «Украина обязательно победит» Запад уже перешел к «если Украина проиграет», а скоро перейдет и к «когда Украина проиграет», там уже начался подсчет будущих убытков. Так, французский министр иностранных дел (и по совместительству муж нынешнего премьер-министра Атталя, такие у них теперь высокие отношения) Стефан Сежурне предсказывает многомиллиардный ущерб и предупреждает, что после победы Россия будет контролировать 30% мирового рынка зерна, а ведь это просто ужасно.

Это хорошая иллюстрация к тому, как изменилось положение России в мире. В советское время единое государство включало в себя посевные площади и России, и Украины, и Казахстана, но это не делало ее монопольным экспортером; напротив, страна закупала зерно. Теперь, стало быть, Россия – это экономическая угроза западным оппонентам только по одной зерновой причине, а она не одна. Очень лестно для страны, которую один неумный человек некогда назвал «бензоколонкой».

Собственно, мирное сотрудничество и мирное соревнование – это то, чего мы всегда и хотели. Если население европейских стран наконец поймет, что Россия настроена в первую очередь на созидание мирного будущего, то их нынешним правительствам, упрямо бьющим в военные барабаны, пожалуй, будет труднее усидеть на своих местах. Именно поэтому воздушный шарик пропаганды с изображением русского медведя, хищно обнажающего ядерные клыки, будет надуваться на Западе и дальше. До тех пор, пока не лопнет.