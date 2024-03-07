  • Новость часаРоссийский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    @ общественное достояние

    7 марта 2024, 09:04 Мнение

    Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина

    Только что на Первом канале закончился показ блестящего российского сериала «Союз спасения. Время гнева» – расширенной версии фильма «Союз спасения», вышедшего в 2019 году. Это история русского декабристского общества «Союз спасения», основанного в 1815 году. История, закончившаяся знаменитым каре на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, ссылкой на каторгу 121 участника восстания и казнью пятерых зачинщиков.

    В год появления первой версии фильма в кругах московской интеллигенции развернулось нечто, напоминающее борьбу за декабристское наследство. Той осенью начались суды над задержанными во время беспорядков лета 2019 года. Московское дело началось с выборов в Мосгордуму, куда шли оппозиционеры из штаба Навального. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов был грубо нарушен, оппозиция не прошла и, отказавшись от судебных исков, тут же призвала выходить на улицы. Несанкционированные митинги шли под лозунгами «Россия будет свободной» и «Мусора – позор России». Ничего более конструктивного оппозиция не предложила. Очертания «прекрасной России будущего» были тактично скрыты в тумане.

    В момент выхода «Союза спасения» оппозиция решила разыграть и эту внезапную карту. За три дня до начала проката кинокритик, а теперь иноагент Антон Долин* выступил со статьей, в которой напрочь уничтожил фильм, объявив его кремлевским заказом. История декабризма подавалась как предупреждение власти: будете выходить на площадь, получите казни и каторгу. С этого момента фильм обсуждался исключительно с политической точки зрения. Никто и не вспомнил, что проект начали делать аж в 2013 году и никаких аллюзий на протесты лета 2019 там быть просто не могло. Политические дебаты заслонили тот факт, что исторический фильм с многотысячной массовкой был адски сложен в производстве. Десятки тысяч костюмов, привлечение к съемкам военных, сложнейшие локации от Питера до Белгорода, высококлассная работа компьютерных графиков, сценарий, написанный на основе подлинных документов эпохи, – более совершенной работы в части исторического кино российская киноиндустрия просто не знала. Более того, в России впервые появился фильм, где сама суть декабризма была показана с ослепительной достоверностью. Научным консультантом фильма стала Оксана Киянская, историк и ведущий декабристовед, фактически переосмыслившая советский миф о декабризме.

    Выступление Долина позволило сделать вид, что ничего этого не существует. Только либеральная повестка, только хардкор. Ради этого, считал Долин, можно было пожертвовать и блестящей премьерой.

    Выход сериала «Союз спасения. Время гнева» совпал с идеологической переориентацией общества. В новом контексте этот кинопроект можно увидеть уже без либеральных интерпретаций. Вопрос о наследстве декабризма, на которое в 2019 году наложила лапу либеральная общественность, возник заново. И в этом следует разобраться.

    Идеологическая борьба за декабризм ведется как минимум последние 150 лет со времен народников и «Колокола» Герцена. В 1912 году появилась знаменитая статья Ленина «Памяти Герцена», которую наше поколение поминало недобрым словом: законспектировать ее мы успели раз десять. В той статье была отлита в бронзе ленинская формула русской революции: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию», тем самым разбудив Ленина. Эта цепь пробуждений обычно завершалась вопросом Наума Коржавина – «кому мешало, что ребенок спит?» Статья Ленина увековечила прекрасный миф о декабристах и незыблемое право большевиков на их наследство: «страшно далеких от народа», романтических мечтателей, чей век, как пел Окуджава, оказался недолог.

    С распадом СССР общество, жадно кинувшееся разоблачать Советы и большевиков, про декабристов как-то забыло. Их разоблачение требовало чуть больших исторических усилий, чем статьи в «Огоньке». В декабризм постсоветские ученые уходили, как в монастырь: там, наконец, можно было заняться настоящей наукой. К десятым годам XXI века историки уже точно знали – никакими наследниками декабризма большевики не стали. Как, впрочем, и русский либерализм.

    Ключом к пониманию этого факта служит другое наследство – Великой французской революции. Знаменитое «либерте, эгалите, фратерните» (свобода, равенство, братство) впервые прозвучало в Европе всего за 25 лет до создания Союза спасения. Тогда-то в европейский политикум и ворвались идеи гражданского равенства. Казалось бы, декабристы, действуй они в либеральной логике, должны были дословно повторить все. Раз французы советуют, что уж нам, лапотникам, выдумывать.

    А между тем декабристы изначально точно знали, что французские методы борьбы за либерте – не для России. Они были согласны с идеей, но не с тактикой. Не нравилось им то море крови, которым французы залили страну. Боевые офицеры, прошедшие войну 1812 года, отлично знали, что такое вспоротые животы и оторванные ноги. Для России они этого не хотели. Кровь во Франции, рассуждали декабристы, лилась по одной причине – Марат и Робеспьер призвали к революции народ. Значит надо сделать революцию без народа, силами армии. Нет народа – нет крови. Надо взять власть и тут же предоставить обществу четкую картину будущего. Иначе хаос и та же кровь. Десять лет подготовки к восстанию все офицерство России изучало политическую историю мира и ломало голову, как тут все реорганизовать. Писали не что-нибудь, а именно Русскую правду. Опирались на кодекс Наполеона, но ничего не копировали. Искали то, что приживется у нас, а не во Франции. Окончательно согласовать план, конечно, не успели. Но за десять лет придумали массу наработок. Если продолжить ленинскую традицию формул, то формула декабризма будет такой: план будущего жизнеустройства минус народ.


    Дальше был разгром на Сенатской площади и 30 лет реакции. А потом в России появились народники, чья формула революции оказалась радикально другой. Новое поколение борцов принялось с энтузиазмом ваять великий миф о французской революции. Море крови, хаос и плохо управляемые массы уже никого не смущали. Считалось, что поднятый революцией народ не только прольет кровь, но и стихийно сформирует механизм новой власти. Никакого плана не надо. Все как-нибудь само устроится. Ни народники, ни большевики даже не пытались представить, что будет с Россией после победы. Общие слова про национализацию и экспроприацию по Марксу, конечно, говорились. Но законы, государственные институты, устройство власти – об этом и не помышляли. Думали, как взять власть, но не о том, что с ней делать. Победа Октября для большевиков стала колоссальной неожиданностью. Народ помалкивал и ждал инициатив сверху, а большевики действовали ситуативно, отрабатывая новую революционную универсалию: народ минус план. Как говорится, почувствуйте разницу.

    Выходит, что декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    А что же либералы? Возможно, новый извод декабристского сострадания и есть либеральный гуманизм и права человека? Увы, нет. План либеральных реформаторов начала 1990-х годов выглядел предельно просто: раскачать народ, взять власть, подвергнуть страну тотальному обнищанию и с низкой базы войти в мировую экономику в качестве поставщиков дешевых продукции и сырья. Недостаточно либеральные коллеги интересовались: а что делать, если по стране пойдут протесты? Вряд ли народ будет готов без боя обнищать. На этот случай у нас есть армия – не дрогнув, отвечали либеральные реформаторы. А ведь это и есть формула большевиков: море крови минус план. Если и говорить о наследственном богатстве либералов, то оно восходит вовсе не к декабристам, а к тем же большевикам. Не к Сенатской площади, а к «Бесам» Достоевского.

    Другие материалы автора


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    Хейли решила выйти из президентской гонки в США
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к ФРГ
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    В Запорожье вынесли приговор украинцу за шпионаж
    Стоимость золота достигла исторического максимума
    Названо количество россиян, которые могут остаться без пенсии
    В Подмосковье украли «Камаз» с тюльпанами

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане

    В прошлом году украинские военные участвовали в столкновениях в Судане. Их отправку санкционировал Зеленский по просьбе главнокомандующего вооруженными силами Судана. Как пишет западная пресса, Киев решился помочь одной из сторон конфликта в ответ на поставки Хартумом вооружений ВСУ. Эксперты же считают, что для Украины был важен пиар на фоне неудач в ходе контрнаступления и нехватки ресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............