Украинские военные стали жертвами своего государства

Когда Захар Прилепин пожелал «Царствия Небесного» всем, кто погиб в сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76, включая украинских военнопленных, подло убитых своими же, это вызвало неоднозначную реакцию читателей. Некоторые возмутились: как же так, ведь «Царствие Небесное» мы говорим тогда, когда желаем душе человека попасть в рай, но как можно желать этого врагам, тем более что среди украинцев на борту были и бывшие «азовцы», то есть убежденные националисты?

На мой взгляд, распределением душ по различным сегментам того света занимаются совсем другие силы – и вряд ли мы можем повлиять на их распоряжения. Споры на эту тему неуместны. Однако погибший человек принадлежит вечности, а прикосновение к вечности дает нам повод подняться над сиюминутными соображениями. Мертвому всё равно, кем мы его считаем. А вот себя мы показываем в полной мере – со всеми своими слабостями, заблуждениями и предрассудками.

В такие моменты кажется, что некоторые наши патриоты усвоили что-то вроде протестантского учения о предопределении в том, что касается своей и чужой гражданской позиции. Нет, по их мнению, никакой случайности в выборе стороны. Мы умные, добрые, справедливые, поэтому мы за наших. А кто оказался на стороне врагов, в том, значит, был некий изначальный порок, вынудивший его сделать выбор в пользу зла.

Так ли это на самом деле? «Да, это так!» – скажут уроженцы Украины – Донбасса, Одессы или Харькова, которые, несмотря ни на что, выбрали сторону русского мира и сегодня активно участвуют в борьбе за интересы России. Честь им и хвала, но далеко не все наделены такой степенью убежденности. На самом деле большинство людей не задумывается над своими убеждениями, а тем более не пытается анализировать, сами они пришли к тем или иным мнениям или заимствовали их из внешних источников. Большинство просто живет, выживает, действует по обстоятельствам. А обстоятельства играют людьми.

Возьмем, к примеру, Дарью Трепову, недавно осужденную за убийство Владлена Татарского. По факту она террористка, преступница, но можем ли мы назвать ее убежденным человеком? Мне кажется, она, внутренне желая быть активисткой, делать что-то важное, бездумно плыла по течению, которое могло занести ее куда угодно. В феминизм или зоозащиту, например. А при определенном повороте судьбы могла бы ездить в Донбасс с гуманитаркой. Занимается же этим поэтесса и философ Евгения Бильченко, бывшая киевлянка, которая когда-то всей душой болела за Майдан и помогала «Правому сектору*». Ее называют «переобувшейся», подозревают в неискренности, а на самом деле она, может быть, гостья из будущего, потому что в будущем, после нашей победы, таких «переобувшихся» будет много.

При этом Дарья Трепова родилась и выросла в России, ходила по тем же улицам, что и мы, покупала книги в тех же магазинах, пила кофе в тех же кофейнях. И всё равно оказалась на стороне врага, на стороне абсолютного зла. Как и целый ряд других людей, вроде бы более умных и талантливых, чем она. Что же говорить о простых людях, выросших на Украине?

Мы исходим из того, что по обе стороны российско-украинской границы живет один народ. В самом деле, в списке украинских пленных на борту Ил-76 оказалось столько русских фамилий, что это вполне мог быть список российских граждан. Эти люди могли родиться в России, ведь в СССР многие семьи переезжали из республики в республику. Но так вышло, что они оказались на территории Украины.

Украинцы постарше помнят время, когда мы с ними жили в одной стране. Но уже больше половины граждан Украины родилось в годы «незалежности». Школа и СМИ воспитывали их патриотами Украины. Можем ли мы обвинять их в том, что они стали таковыми?

В украинском патриотизме самом по себе, как и в любом другом патриотизме, трудно найти что-то предосудительное. Вполне естественно, что люди воюют за то государство, в котором живут. Это делает их законными целями на фронте. Но еще не делает их злодеями, преступниками. Вся тяжесть преступления ложится как раз на украинское государство, за которое они воюют. Оно их обманывает. Оно накачивает их ненавистью к братьям. Оно продает их жизни за деньги Запада. И Россия сегодня сражается не против этих людей, а за то, чтобы изменить злокачественную суть этого государства.





Конечно, нацистская власть в Киеве не смогла бы возникнуть, если бы не было убежденных нацистов. И они есть – взять хотя бы тот же «Азов». И в каждом случае можно было бы проследить цепочку обстоятельств, которые привели человека на сторону зла. Обстоятельств, объясняющих этот выбор, хотя не отменяющих ответственности за него. И показывающих, что сложись жизнь иначе, не было бы никакого нациста, а был бы простой украинский труженик, дружественно относящийся к России.

А если человека просто скрутили на улице и насильно отправили под Авдеевку, о каком выборе вообще может идти речь? А это сотни тысяч мобилизованных, которые вообще не планировали воевать, просто не смогли убежать за рубеж или откупиться. А куда денешься? Дезертировать боязно. В плен сдаваться боязно. Приходится выживать на фронте, то есть воевать против своих братьев. Были такие люди на борту Ил-76? Без сомнения. И они заслуживают нашей жалости. Потому что они могли быть вместе с нами, если бы жизнь сложилась иначе.

Мне кажется, что людям, поддержавшим Россию на этом историческом повороте, гордыня не к лицу, а самокритика и самоконтроль как раз очень полезны. Иной раз вроде бы человек всей душой на нашей стороне, но до того оголтелый, что кажется, будто он сам подхватил вирус украинства – того и гляди всех несогласных с ним начнет скотчем к деревьям приматывать. Нам не стоит кичиться тем, что мы оказались на правильной стороне. Нам нужно благодарить за это обстоятельства нашей жизни. Правильные книги, которые нам вовремя попадались. Правильных людей, которых мы встречали на своем пути. И не думать, что мы не таковы, как этот парень, которого силой погнали воевать за ВСУ или который бездумно повторяет мантры украинской пропаганды.

Но я убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.