Почему феминизм не стоит запрещать

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11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...

Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Сергей Худиев

    Почему феминизм не стоит запрещать

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    11 апреля 2023, 09:30

    Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ рассматривает законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Поводом к этому послужил теракт в Петербурге, совершенный феминисткой Дарьей Треповой.

    Как консерватор, я никак не могу отнести себя к сторонникам феминизма. Но в том, что касается запретов и обвинений в экстремизме, лучше проявить осторожность.

    Принимать законодательные решения под влиянием одного громкого преступления, как и выносить суждения обо всей, довольно разнообразной и неопределенно широкой, группе «феминистки» на основании того, что исполнительница теракта относила себя к таковым, было бы поспешно. Преступники могут относить себя к христианам, к мусульманам, к левым, к правым – да к кому угодно.

    Само слово «феминизм» относится к тем терминам, которые называют «зонтичными». Он означает не какую-то конкретную идеологию, а обширный и разнородный набор движений, устремлений и представлений, которые могут иметь между собой довольно мало общего.

    Можно сказать, что все они так или иначе связаны с защитой (реальной или декларируемой) интересов женщин.

    Фото: Zuma\TASS

    Речь при этом может идти об очень разных вещах – в том числе вполне уместных и законных. Например, о борьбе с преступлениями против женщин (насилием, вовлечением в проституцию, домогательствами на рабочем месте), защите прав женщин в трудовом законодательстве – например, защите от увольнений в случае беременности, предоставлении отпуска по уходу за ребенком и т. д.

    Более того, как бы иронично это ни звучало, но сейчас мы видим на Западе укрепляющийся союз между консерваторами и феминистками.

    Проявления согласия были и раньше – например, значительная часть феминисток выступала и выступает против порнографии, которая унижает и «объективирует» (то есть обезличивает и превращает в объект потребления) женщин. И в этом они легко находили общий язык с религиозными консерваторами.

    Борьба с домогательствами на рабочем месте обращала на себя внимание своими эксцессами – затравить и сломать карьеру могли как действительно распущенному мерзавцу, так и человеку, который просто сделал неловкий комплимент, или даже вовсе невиновному. Общественные кампании не предполагают тщательного разбирательства с презумпцией невиновности – что само по себе, конечно, плохо.

    Но – вольно или невольно – феминистки подводили к той древней идее, что не нужно смотреть на женщину с вожделением, а кому охота флиртовать – тот пусть идет домой да с законной женой и флиртует.

    Этика моногамии, которую многие феминистки отвергали как «патриархальную», неожиданным образом возвращается – по той причине, что именно она и защищает интересы женщин наилучшим образом.

    С превращением ЛГБТК+ в государственную идеологию в ряде развитых стран феминистки, возможно, против своего желания и совершенно неожиданно для них самих оказались в лагере реакции.

    Да, изначально в феминизме преобладает враждебность к традиционным и консервативным ценностям – консерваторов и особенно Церковь постоянно подозревают в желании видеть женщину исключительно «босой, беременной и на кухне».

    Однако вскоре женщинам пришлось обнаружить, что реальная угроза их правам исходит вовсе не от консерваторов – а, напротив, от сил решительно прогрессивных и уж точно совершенно чуждых «религиозного мракобесия».

    Они оказались в мире, где мужчины (в том числе вполне сохранные физически) имеют «право» пользоваться женскими туалетами, душевыми и раздевалками, «трансгендерные атлеты», то есть мужчины, объявившие себя женщинами, забирают медали в женском спорте, и даже преступники (в том числе насильники), у которых хватает догадливости, попав в руки правосудия, «идентифицировать себя как женщин», отправляются в женские тюрьмы – где насилуют сокамерниц, а «самый гуманный в мире» британский суд становится на сторону трансгендеров.

     

    Более того, большинство подростков, которые пускаются в «трансгендерный переход», – это девочки, которые находят себя недостаточно привлекательными или страдают какими-то психологическими проблемами, а идеологически мотивированные консультанты тут же объясняют тем, что они «родились не в том теле», и поэтому им надо отрезать грудь и посадить на тяжелые гормоны.

    Число таких девочек, которые остаются искалеченными на всю жизнь, растет в разы, даже в десятки раз – и, наконец, феминистки начинают догадываться, что происходит что-то совсем не то. Многие – от Джоан Роулинг до журналистки Дженнифер Билек – настойчиво обращают внимание на то, что все трансгендерное движение просто уничтожает права женщин.

    В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма.

    Запрещая всех феминисток оптом, мы рискуем ударить и по нашим естественным союзницам.

    Запреты могут быть необходимы – но они должны быть избирательными и тщательно продуманными.

    Даже те люди, которые нам не нравятся, взгляды которых нам не близки, могут быть в общественной жизни полезны. Они могут поднимать вопросы, которые стоит обсудить, и обращать внимание на проблемы, нуждающиеся в решении. Простое решение – обозначить одних как «плохих», а других как «хороших», «хороших» поощрить, а «плохих» запретить, при всей его обманчивой привлекательности, не работает.

    Более того, ярлык «экстремизма» предполагает достаточно суровые меры, которые могут оказаться не только неприцельными, но и чрезмерными.

    Лучше говорить не о феминистках вообще – преследование по неопределенному признаку есть юридический ящик Пандоры, а о конкретных тезисах, продвижение которых мы находим общественно вредным.

    Да и в этом случае меры сдерживания должны быть экономными, избирательными и обдуманными.

     

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