Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...

Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Евдокия Шереметьева

    Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    Евдокия Шереметьева
    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
    2 марта 2023, 11:56

    Наши оппоненты – особенно с началом СВО – «бомбят» нас с позиций морального превосходства. Мол, если даже ваша пожилая бабушка, которая насмотрелась Киселева и Соловьева, поддерживает СВО – она сволочь, и ничто ее не оправдывает.

    Повестку в информационном пространстве давно занял правильный «обком», который знает, какие старики достойны одобрения. Нудные колонки покаяния и стыда в латвийских газетках, фуршеты и конференции для желающих выслужиться.

    Мы же, «плохие», оказались в положении оправдывающихся. А как же восемь лет бомбежек Луганска и Донецка? 2 мая в Одессе? А как же сами США? Югославия? А Сирия? Ирак, в конце концов? Их же никто не осуждал? Им что, можно? – вопрошаем мы.

    Много аргументов в рукаве у нашего брата – но ведь это вторично. Я сама написала не один десяток текстов о том, какие они лицемеры. Коллективный Запад с его «здесь вижу, здесь слепая зона» и двойной моралью. Либералы, которые лишь повторяют их повестку, судорожно пытаясь всем вокруг показать, что они добренькие и не хотят войны. Ведь это плохо, а они же хорошие.

    Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Они впереди, мы догоняем. Мы бесконечно вынуждены проигрывать, потому что играем по чужим правилам, и они изначально не про нас.

    Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press

    На протяжении многих лет я и моя команда помогаем людям в зоне боевых действий. Многодетные, инвалиды и старики, живущие в ЛДНР, особенно в «серых» зонах. Многие из пожилых, кому мы оказывали помощь, так и называли себя – «старые сепары». Они с ужасом рассказывали о первых взрывах 2014 года. Когда никто не ждал и не мог поверить, что это вообще возможно. Как сидели с подушками на голове в дверных проемах или ванной – надеясь избежать ранений от стекол в случае взрывной волны от «приходов». Одна бабушка рассказала, как прожила в квартире с трупом мужа в Первомайске больше недели. Его посекло насмерть осколками. Спуститься в подвал не было сил, снаряды так «рвало», что не было возможности вынести тело. Потом его похоронили рядом с подъездом и только спустя несколько месяцев перезахоронили на кладбище. Больше недели она просыпалась и жила, а рядом, у окна, лежал ее муж, с которым она прожила всю жизнь. У окна – потому что ему уже не страшно. Живые люди там возле окон давно не лежат.

    Другой пожилой мужчина рассказал, как вышел за калитку, а в ту же секунду прилетел снаряд в его дом. Вот в тот момент, когда он стоял, придерживая открытую калитку. Жена погибла под обломками, а сына разметало по всему участку. Он ходил по огороду и показывал, где была нога, а где тело. В одну секунду мир рухнул.

    Очевидно, нехорошие старики. Ибо с началом СВО у них появилась надежда, что этот ад, который с разной интенсивностью длился все эти годы, закончится. Люди все эти годы засыпали и засыпают с «тревожным чемоданом» у кровати – документами и всем необходимым. Сотни историй от первых лиц о прилетах в жилые дома, школы, хосписы, дома престарелых зафиксированы. В Донецке, Горловке, Первомайске. Монотонно, много лет длился геноцид жителей Донбасса.

    Ничто не вернет той бабушке из Первомайска мужа, а мужчине жену и сына. Но люди в белом пальто про таких говорили эти годы знаете как? «Сами виноваты». Читала такие комментарии под подобными историями у себя в блоге тысячи раз. И нет, им не стыдно ни разу. Потому что плохих же не жалко.

    Мы беспрестанно пытаемся Западу, согражданам, всему миру объяснить, почему, почему мы смеем подавать голос. Разжевываем, почему мы не спросили разрешения за то, что заступились. Причем за своих же, ведь там, в Донбассе, свои. Вовлекаемся в череду бесконечных пояснений. Я трясу десятками подобных историй, которые слышала от людей там. Но мы все лишь догоняем.

    Мы лишь играем на их поле, где они решают, «сами виноваты» или жалости достойны.

    А ведь среди тех, кому мы помогали, были не только убежденные «сепары», но и совершенно аполитичные люди. Кому в целом все равно. 

    Парадокс в том, что любая бабушка может оказаться с трупом своего мужа в квартире. И никакая «хорошесть» не поможет ее супругу избежать смерти при взрывной волне. А моральные оценки – пустота. Форма. Оболочка, которая не имеет содержания.

    А мы – заполнены до краев содержанием, но не умеем облечь его в форму. И спустя год, а точнее, уже девять лет – пора остановиться перед их зияющей пустотой. Пора создать свою форму и перестать играть на их поле.

    Хватит оправдываться. Бесполезно – мы будем в проигрыше независимо ни от чего.

    Поэтому, когда меня друзья из Европы и Америки что-то спрашивают про ядерную войну и Украину, отвечаю:

    Да, мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас.

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