«Против войны» подразумевает – «за поражение России»

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11 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Легионеры из Артемовска выступили на разогреве у грузинской революции

Так называемый «Грузинский легион» ВСУ печально прославился казнями российских пленных FRANCE 24 English/YouTube
Прямо с украинского фронта в Тбилиси прибыли бойцы печально известного «грузинского легиона». В «легионе», видимо, решили, что на родине бойцы сейчас нужнее, чем в Артемовске. Власти Грузии уже выразили опасения, что «легионеры» постараются подогреть революционные настроения. Удастся ли грузинской «улице», окрыленной первыми успехами, освободить Саакашвили и снести «пророссийскую» власть? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Против войны» подразумевает – «за поражение России»

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Евдокия Шереметьева

    «Против войны» подразумевает – «за поражение России»

    Евдокия Шереметьева
    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
    11 марта 2023, 12:30

    Текущая мировая политическая повестка давно превратилась в арену для битв смыслов, слов и терминов. И даже такой базовый столп оппозиции, которая поддерживает Украину, как «пацифизм», не так однозначен. «Это другое», конечно же.

    Условный патриот Украины с нашим паспортом говорит «я против войны», но подразумевает почти всегда: «я за Украину и желаю поражения России». И никакого отношения к миру это по факту не имеет. Спроси у этого человека, простую вещь: «почему бы Зеленскому не сдаться?» – начнутся пространные размышления, и сам автор потеряет нить повествования. «Режим», «Путин», потом начнётся «кровавая гэбня», там и Сталин с ГУЛАГом подтянутся. А закончится всё тем, что «пацифист» пытается, как может, бороться с «режимом». То есть в данном случае – со страной.

    Какие бы размышления у него ни были, ясно одно: «мир» и «нет войне» в его голове подразумевают только мир на условиях, которые нужны США. Ни о каком отсутствии войны речь не идет. В противном случае мы бы видели митинги против боевых действий все эти девять лет, когда людей в Донбассе реально убивали, сжигали и бомбили. Видели бы условных Венедиктовых и Латыниных в Донецке и Луганске, пытающихся разобраться в ситуации. Но никто из них даже пробовать не стал. Пацифизм у них только там, где есть для этого мандат. А у жителей Донбасса его явно нет.

    На Западе же в плане смысла «пацифизма» произошла обратная вещь.

    Если внимательно посмотреть на их оппозиционные протесты, касающиеся войны на Украине, то это всегда митинги «нет войне» и они всегда о том, что нужно прекратить помощь Украине. То есть если в Европе или США человек выходит с плакатом пацифистского содержания, то это будут требования к своему правительству остановить поставки оружия Украине. «Стоп, война», «мы за мир» – там равно «хватит давать оружие Киеву». То есть все, кто хочет там мира, понимают, что для этого нужно только одно: прекратить накачивать Украину техникой и деньгами. Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    По факту мы проиграли битву за смыслы «нет войне», «против насилия» и т.д. И подарили их, смыслы, «либералам», которых сами же и назвали «нетвойняшки».

    И очень зря. Ведь именно идея «мира» стала знаменем оппозиции, желающей поражения своей стране. Тем самым сбив с толку тех, кто реально за мир. Таких у нас большинство, а на Западе – немало. Тех, кто слабо вникал в ситуацию на Украине, но был и есть против боевых действий. Эти люди ошибочно принимают условно либеральный «мир», за мир в его прямом смысле слова. Обычная подмена понятий, которую мы еще ко всему прочему сами и поддержали. Подарили символы, решив, что не нужно ничего никому доказывать. «Кому надо, тот понял».

    Война всегда идет не только в окопах, но и в умах. Нельзя отдавать врагам ни пяди, ни слова, надеясь, что все само собой как-то образуется. Не образуется, и текущий конфликт как раз тому свидетельство. А в курсе оказались только свидетели. То, что очевидно и понятно нам, будет совершенно не очевидно и не понятно нашим детям и внукам. А это приведет к новым конфликтам в будущем.

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