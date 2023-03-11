«Против войны» подразумевает – «за поражение России»

Текущая мировая политическая повестка давно превратилась в арену для битв смыслов, слов и терминов. И даже такой базовый столп оппозиции, которая поддерживает Украину, как «пацифизм», не так однозначен. «Это другое», конечно же.

Условный патриот Украины с нашим паспортом говорит «я против войны», но подразумевает почти всегда: «я за Украину и желаю поражения России». И никакого отношения к миру это по факту не имеет. Спроси у этого человека, простую вещь: «почему бы Зеленскому не сдаться?» – начнутся пространные размышления, и сам автор потеряет нить повествования. «Режим», «Путин», потом начнётся «кровавая гэбня», там и Сталин с ГУЛАГом подтянутся. А закончится всё тем, что «пацифист» пытается, как может, бороться с «режимом». То есть в данном случае – со страной.

Какие бы размышления у него ни были, ясно одно: «мир» и «нет войне» в его голове подразумевают только мир на условиях, которые нужны США. Ни о каком отсутствии войны речь не идет. В противном случае мы бы видели митинги против боевых действий все эти девять лет, когда людей в Донбассе реально убивали, сжигали и бомбили. Видели бы условных Венедиктовых и Латыниных в Донецке и Луганске, пытающихся разобраться в ситуации. Но никто из них даже пробовать не стал. Пацифизм у них только там, где есть для этого мандат. А у жителей Донбасса его явно нет.

На Западе же в плане смысла «пацифизма» произошла обратная вещь.

Если внимательно посмотреть на их оппозиционные протесты, касающиеся войны на Украине, то это всегда митинги «нет войне» и они всегда о том, что нужно прекратить помощь Украине. То есть если в Европе или США человек выходит с плакатом пацифистского содержания, то это будут требования к своему правительству остановить поставки оружия Украине. «Стоп, война», «мы за мир» – там равно «хватит давать оружие Киеву». То есть все, кто хочет там мира, понимают, что для этого нужно только одно: прекратить накачивать Украину техникой и деньгами. Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому.

По факту мы проиграли битву за смыслы «нет войне», «против насилия» и т.д. И подарили их, смыслы, «либералам», которых сами же и назвали «нетвойняшки».

И очень зря. Ведь именно идея «мира» стала знаменем оппозиции, желающей поражения своей стране. Тем самым сбив с толку тех, кто реально за мир. Таких у нас большинство, а на Западе – немало. Тех, кто слабо вникал в ситуацию на Украине, но был и есть против боевых действий. Эти люди ошибочно принимают условно либеральный «мир», за мир в его прямом смысле слова. Обычная подмена понятий, которую мы еще ко всему прочему сами и поддержали. Подарили символы, решив, что не нужно ничего никому доказывать. «Кому надо, тот понял».

Война всегда идет не только в окопах, но и в умах. Нельзя отдавать врагам ни пяди, ни слова, надеясь, что все само собой как-то образуется. Не образуется, и текущий конфликт как раз тому свидетельство. А в курсе оказались только свидетели. То, что очевидно и понятно нам, будет совершенно не очевидно и не понятно нашим детям и внукам. А это приведет к новым конфликтам в будущем.