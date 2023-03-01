Вашингтон играет на человеколюбии России

За несколько последних дней мы столкнулись с новым оживлением дискуссии о том, как могли бы выглядеть условия мирного урегулирования кризиса вокруг Украины.

Во-первых, достаточно взвешенные предложения прозвучали со стороны Китая, который на протяжении года сохраняет благожелательный к России нейтралитет. Во-вторых, сами западные политики и СМИ стали рассуждать о возможных условиях соглашения между Россией и киевским режимом и даже засорять информационное пространство сообщениями о своих якобы существующих намерениях повлиять на поведение официального Киева.

Любые попытки всерьез относиться к разговорам о том, что Запад может «принудить» киевские власти к переговорам, должны учитывать простой факт – Соединенные Штаты ничего не теряют от продолжения военных действий на Украине и ничем не рискуют. Максимум драматического, что может произойти в более долгосрочной перспективе – военный разгром украинского режима, как это уже бывало с клиентами США в самых разных частях мира. Но и он не будет для США трагедией. Такое уже случалось во Вьетнаме, совсем недавно произошло в Афганистане. Туда также ездили американские президенты, выступали перед военными и жали руки главарям таких же, как на Украине, третьеразрядных диктатур.

В обоих случаях американские власти сначала масштабно инвестировали в войну, гнали на нее многочисленных союзников, даже отправляли туда собственных солдат, но в финале спокойно признавали, что история начинается «с чистого листа». Единственное исключение – это война в Корее 1950–1953 годов: там американцы сами сражались против китайцев и армии КНДР. И оставили в Южной Корее свою армию после того, как перемирие подвело итог затянувшимся боевым действиям. Именно присутствие в Сеуле значительного американского контингента и является главным условием так называемого «корейского варианта» урегулирования. Об этом также было бы полезно помнить во время абстрактных рассуждений и вероятности некоего итога украинского кризиса. В украинском случае американцы пока не сделали ничего, что заставило бы нас серьезно относиться к их ставкам в конфликте.

Не делая серьезных ставок со своей стороны, США от всей трагедии украинского народа только выигрывают. И ничего не потеряют в случае поражения своей киевской клиентуры. Они не рискуют утратить даже беспрекословное влияние в Европе. Наоборот – крушение передовых позиций за пределами НАТО только укрепит власть Вашингтона над союзниками по блоку. Это уже происходит: за прошедший год две ведущие державы Западной Европы – Германия и Франция – практически потеряли какую-либо свободу внешнеполитического маневра.

Политически разгромлен Берлин, еще недавно весьма самоуверенный и богатый центр всей европейской системы: его любимый газопровод взорван американцами, а деньги на глазах уходят за океан. Париж уже никем в мире не воспринимается, как самостоятельная единица. Мы видим, что множество граждан Германии, Италии или Франции не поддерживает накачку Киева вооружениями. Но правящие элиты этих стран настолько под контролем США, что уже не могут обращать внимание на мнение собственных избирателей. В этих условиях было бы наивно даже гипотетически говорить о миротворческой роли ведущих государств Западной Европы – Германии или Франции. Это также является хорошим поводом для скептического отношения к любым разговорам о «принуждении» Киева к более конструктивному поведению.

Тем более, что политические режимы всего «пояса» государств от Финляндии до Болгарии стремятся к тому, чтобы превратить свои страны в постоянную прифронтовую зону. Единственное исключение – это маленькая и запертая внутри континента Венгрия, позиция которой существенно не влияет на общую ситуацию. С остальными все просто: правительства Восточной Европы обоснованно считают особые отношения с США и исполнение всех прихотей, поступающих из Вашингтона, единственным источником своего выживания. Неважно, к каким последствиям это приведет для управляемых ими народов.

Достаточно скоро мы увидим, как финское, польское и прибалтийские правительства превратят свои страны в некое подобие Афганистана – территории совершенно непригодной пока для какого-либо мирного международного взаимодействия. Афганский народ оказался в такой ситуации в результате неоднократного вмешательства внешних сил, в Восточной Европе причиной одичания являются национальные элиты. Это значит, что между Западной Европой и остальной Евразией будет построена стена и вырыт ров, не позволяющие сохранить никакие контакты.

В результате контроль США над своими союзниками во Франции, Германии или Италии еще больше усилится – у тех не останется никакой вероятной альтернативы. Наиболее простой путь к такому положению дел – продолжение вооруженного противостояния на украинской территории. И это значит, что США будут способствовать кровопролитию до тех пор, пока его продолжение будет хоть сколько-нибудь вероятным. Вашингтону мир там не нужен ни в каком виде.

Однако почему, с учетом всего вышеизложенного, американцы и ориентированные на них европейские СМИ периодически начинают говорить о вероятности переговоров и даже соглашения? Просто потому, что они прекрасно понимают, с кем имеют дело. В США много хороших специалистов по русской истории, культуре и национальной психологии. В чем американская элита совершенно убеждена: человеколюбие – это главная, в их понимании, слабость России. Для тех, кто стоит во главе США такое качество является совершенно неприемлемым. Но использовать его наличие у россиян они, конечно, всегда будут готовы.

В США про Россию твердо знают две вещи. Во-первых, то, что Москва никогда не пойдет на применение ядерного оружия в случаях, когда положение не является угрожающим для выживания российской нации и государства. Во-вторых, при наличии даже минимальной вероятности закончить конфликт переговорами и миром, Россия сделает выбор в пользу диалога даже с наиболее яростным своим противником. Этому учит американцев вся русская культура и внешнеполитическая традиция. И за последние годы у США была масса возможностей убедиться в том, что такая оценка является правильной. Поэтому в Америке считают, что даже иллюзия возможности переговоров является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.

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Сейчас на Западе понимают, что не успевают за нарастанием темпа российских военных усилий, а также не могут справиться с нашей экономикой. США и их сателлитам необходима передышка. Она может быть тактической – для того, чтобы дать собраться с силами украинским вооруженным формированиям и затем бросить их в новое наступление. Передышка может быть и более продолжительной, нацеленной для Запада на подготовку к новой фазе вооруженного противостояния с Россией, которая должна будет начаться уже по их собственной инициативе. Другими словами, для США целью любых перемирий может быть только возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, когда инициатива принадлежала им.

Что же, в таком случае, представляют собой мирные инициативы Китая, заявленные на высоком уровне несколько дней назад? В самых общих словах, речь идет о перечне необходимых базовых условий мира в Европе, которые не противоречили бы интересам и ценностям каждой из конфликтующих сторон. О том, насколько они серьезны убедительно говорит реакция на предложения Пекина со стороны США и их союзников: отказ даже обсуждать китайский мирный план и заявления, что сама Поднебесная собирается якобы поставлять оружие в Россию. Цель – затмить любой международный эффект от китайских инициатив ничем не обоснованными обвинениями.

Причина такой реакции проста: Пекин стремится к миру в Европе и его предложения не являются тактической уловкой. Поэтому и вызвали такое негодование у американцев и их сателлитов в Европе. В Китае, кстати говоря, это поняли немедленно и именно так интерпретировали новую серию угроз со стороны Вашингтона. Россия и весь мир вообще начинают привыкать к мысли, что если США что-то ругают, то значит это дело хорошее и надо брать. А в том случае, когда страны Запада сами начинают что-то предлагать остальным, то речь может идти только об очередной попытке обмана и извлечения односторонней выгоды.