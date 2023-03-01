Вашингтон играет на человеколюбии России

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1 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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В элите США созрел раскол по отношению к Украине

Митинги в поддержку действий России встречаются в том числе в Соединенных Штатах wdbj7.com
В Белом доме впервые признали очевидный факт: среди ведущих американских политиков немало тех, кто против дальнейшей поддержки киевского режима. Конечно, они руководствуются вовсе не симпатиями к России, а собственной логикой. Кто эти политики, почему они не рады финансированию Украины и когда их деятельность даст практический, нужный для нашей страны результат? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Британия завершила «сосисочную войну»

Кто еще введет войска на Украину

Запад шантажирует Зеленского

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Вашингтон играет на человеколюбии России

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		1 марта 2023, 16:55

    За несколько последних дней мы столкнулись с новым оживлением дискуссии о том, как могли бы выглядеть условия мирного урегулирования кризиса вокруг Украины.

    Во-первых, достаточно взвешенные предложения прозвучали со стороны Китая, который на протяжении года сохраняет благожелательный к России нейтралитет. Во-вторых, сами западные политики и СМИ стали рассуждать о возможных условиях соглашения между Россией и киевским режимом и даже засорять информационное пространство сообщениями о своих якобы существующих намерениях повлиять на поведение официального Киева.

    Любые попытки всерьез относиться к разговорам о том, что Запад может «принудить» киевские власти к переговорам, должны учитывать простой факт – Соединенные Штаты ничего не теряют от продолжения военных действий на Украине и ничем не рискуют. Максимум драматического, что может произойти в более долгосрочной перспективе – военный разгром украинского режима, как это уже бывало с клиентами США в самых разных частях мира. Но и он не будет для США трагедией. Такое уже случалось во Вьетнаме, совсем недавно произошло в Афганистане. Туда также ездили американские президенты, выступали перед военными и жали руки главарям таких же, как на Украине, третьеразрядных диктатур.

    В обоих случаях американские власти сначала масштабно инвестировали в войну, гнали на нее многочисленных союзников, даже отправляли туда собственных солдат, но в финале спокойно признавали, что история начинается «с чистого листа». Единственное исключение – это война в Корее 1950–1953 годов: там американцы сами сражались против китайцев и армии КНДР. И оставили в Южной Корее свою армию после того, как перемирие подвело итог затянувшимся боевым действиям. Именно присутствие в Сеуле значительного американского контингента и является главным условием так называемого «корейского варианта» урегулирования. Об этом также было бы полезно помнить во время абстрактных рассуждений и вероятности некоего итога украинского кризиса. В украинском случае американцы пока не сделали ничего, что заставило бы нас серьезно относиться к их ставкам в конфликте.

    Не делая серьезных ставок со своей стороны, США от всей трагедии украинского народа только выигрывают. И ничего не потеряют в случае поражения своей киевской клиентуры. Они не рискуют утратить даже беспрекословное влияние в Европе. Наоборот – крушение передовых позиций за пределами НАТО только укрепит власть Вашингтона над союзниками по блоку. Это уже происходит: за прошедший год две ведущие державы Западной Европы – Германия и Франция – практически потеряли какую-либо свободу внешнеполитического маневра.

    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

    Политически разгромлен Берлин, еще недавно весьма самоуверенный и богатый центр всей европейской системы: его любимый газопровод взорван американцами, а деньги на глазах уходят за океан. Париж уже никем в мире не воспринимается, как самостоятельная единица. Мы видим, что множество граждан Германии, Италии или Франции не поддерживает накачку Киева вооружениями. Но правящие элиты этих стран настолько под контролем США, что уже не могут обращать внимание на мнение собственных избирателей. В этих условиях было бы наивно даже гипотетически говорить о миротворческой роли ведущих государств Западной Европы – Германии или Франции. Это также является хорошим поводом для скептического отношения к любым разговорам о «принуждении» Киева к более конструктивному поведению.

    Тем более, что политические режимы всего «пояса» государств от Финляндии до Болгарии стремятся к тому, чтобы превратить свои страны в постоянную прифронтовую зону. Единственное исключение – это маленькая и запертая внутри континента Венгрия, позиция которой существенно не влияет на общую ситуацию. С остальными все просто: правительства Восточной Европы обоснованно считают особые отношения с США и исполнение всех прихотей, поступающих из Вашингтона, единственным источником своего выживания. Неважно, к каким последствиям это приведет для управляемых ими народов.

    Достаточно скоро мы увидим, как финское, польское и прибалтийские правительства превратят свои страны в некое подобие Афганистана – территории совершенно непригодной пока для какого-либо мирного международного взаимодействия. Афганский народ оказался в такой ситуации в результате неоднократного вмешательства внешних сил, в Восточной Европе причиной одичания являются национальные элиты. Это значит, что между Западной Европой и остальной Евразией будет построена стена и вырыт ров, не позволяющие сохранить никакие контакты.

    В результате контроль США над своими союзниками во Франции, Германии или Италии еще больше усилится – у тех не останется никакой вероятной альтернативы. Наиболее простой путь к такому положению дел – продолжение вооруженного противостояния на украинской территории. И это значит, что США будут способствовать кровопролитию до тех пор, пока его продолжение будет хоть сколько-нибудь вероятным. Вашингтону мир там не нужен ни в каком виде.

    Однако почему, с учетом всего вышеизложенного, американцы и ориентированные на них европейские СМИ периодически начинают говорить о вероятности переговоров и даже соглашения? Просто потому, что они прекрасно понимают, с кем имеют дело. В США много хороших специалистов по русской истории, культуре и национальной психологии. В чем американская элита совершенно убеждена: человеколюбие – это главная, в их понимании, слабость России. Для тех, кто стоит во главе США такое качество является совершенно неприемлемым. Но использовать его наличие у россиян они, конечно, всегда будут готовы.

    В США про Россию твердо знают две вещи. Во-первых, то, что Москва никогда не пойдет на применение ядерного оружия в случаях, когда положение не является угрожающим для выживания российской нации и государства. Во-вторых, при наличии даже минимальной вероятности закончить конфликт переговорами и миром, Россия сделает выбор в пользу диалога даже с наиболее яростным своим противником. Этому учит американцев вся русская культура и внешнеполитическая традиция. И за последние годы у США была масса возможностей убедиться в том, что такая оценка является правильной. Поэтому в Америке считают, что даже иллюзия возможности переговоров является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.

    Сейчас на Западе понимают, что не успевают за нарастанием темпа российских военных усилий, а также не могут справиться с нашей экономикой. США и их сателлитам необходима передышка. Она может быть тактической – для того, чтобы дать собраться с силами украинским вооруженным формированиям и затем бросить их в новое наступление. Передышка может быть и более продолжительной, нацеленной для Запада на подготовку к новой фазе вооруженного противостояния с Россией, которая должна будет начаться уже по их собственной инициативе. Другими словами, для США целью любых перемирий может быть только возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, когда инициатива принадлежала им.

    Что же, в таком случае, представляют собой мирные инициативы Китая, заявленные на высоком уровне несколько дней назад? В самых общих словах, речь идет о перечне необходимых базовых условий мира в Европе, которые не противоречили бы интересам и ценностям каждой из конфликтующих сторон. О том, насколько они серьезны убедительно говорит реакция на предложения Пекина со стороны США и их союзников: отказ даже обсуждать китайский мирный план и заявления, что сама Поднебесная собирается якобы поставлять оружие в Россию. Цель – затмить любой международный эффект от китайских инициатив ничем не обоснованными обвинениями.

    Причина такой реакции проста: Пекин стремится к миру в Европе и его предложения не являются тактической уловкой. Поэтому и вызвали такое негодование у американцев и их сателлитов в Европе. В Китае, кстати говоря, это поняли немедленно и именно так интерпретировали новую серию угроз со стороны Вашингтона. Россия и весь мир вообще начинают привыкать к мысли, что если США что-то ругают, то значит это дело хорошее и надо брать. А в том случае, когда страны Запада сами начинают что-то предлагать остальным, то речь может идти только об очередной попытке обмана и извлечения односторонней выгоды.

     

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