Российским женщинам не нужен феминизм

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Украина решила уподобиться азиатской стране

За 30 лет Украина прошла фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи» Сергей Бобылев/ТАСС
В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сёстрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Игорь Караулов

    Российским женщинам не нужен феминизм

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 февраля 2023, 09:04

    Российский феминизм. Казалось бы, совсем недавно он был в большой моде, феминисткам давали литературные премии даже при довольно посредственном качестве продукта, феминистские акции вызывали бурную общественную дискуссию, кого-то из феминисток пытались преследовать по закону, ими занималась правозащита, по этому поводу общественность писала открытые письма. А теперь всё это куда-то делось, и никто даже не ищет пропажу. Чем это можно объяснить?

    Отчасти тем, что расстались с нашим обществом основные действующие лица феминистского движения или, как они сами бы сказали, его «акторки». Где-то в Тбилиси прозябает в статусе иноагента смелая активистка Дарья Серенко. Из-за рубежа она пытается координировать полумифическое «Феминистское антивоенное сопротивление», в арсенале которого такие методы «борьбы» как написание антивоенных лозунгов на банкнотах (хулиганство, малоэффективное в эпоху платежных карт) и появление на улице в чёрном с белой розой в руках (пафосный идиотизм). Но важно даже не то, что все эти потуги нелепы, а то, что к защите прав женщин всё это не имеет ровно никакого отношения.

    Где теперь Галина Рымбу, авторка нашумевшего стихотворения «Моя вагина»? Ещё до начала СВО она объявила себя то ли украинкой, то ли цыганкой, и выразила намерение эмигрировать во Львов. Видимо, нынче она затерялась на просторах то ли Украины, то ли Польши. Куда подевалась «художница» Юлия Цветкова, которая рисовала исключительно то, о чём Рымбу писала? Её уголовное дело было одним из важных источников новостных поводов на феминистском фронте. Но летом прошлого года суд её оправдал, с тех пор её не видно и не слышно.

    Ещё одна, более глубокая, причина состоит в том, что феминизм в нашей стране не нужен в первую очередь самим женщинам. Показателен недавний опрос об употреблении феминитивов, проведённый по заказу РИА «Новости». По данным опроса, употребление таких слов как «авторка», «режиссерка», «психологиня» раздражает женщин ещё больше, чем мужчин: 67% опрошенных женщин отнеслись к таким словам отрицательно, а 74% никогда не употребляют их в речи. В то же время такой же опрос, проведённый осенью 2021 года, показал гораздо более лояльное отношение женщин к этим лингвистическим нововведениям, которые настойчиво пропагандировало феминистское движение. Видимо, эта игрушка разонравилась значительной части её целевой аудитории.

    Среди успешных российских женщин, с которыми мне доводилось общаться в жизни или в сети, феминисток не было. Успешная женщина не будет настаивать, чтобы её называли «менеджеркой», «редакторкой» или «предпринимателькой». Она не будет против, если мужчина подаст ей руку или откроет перед ней дверь, её это не унижает. Она не станет самоутверждаться за счёт отказа от бритья подмышек, она знает для этого способы получше. Она ценит в себе свою женственность. Она ценит в мужчинах мужественность и хочет им нравиться. Такие примеры показывают, что «либо феминизм, либо патриархальный домострой» – это ложная альтернатива, необязательно выбирать один из этих вариантов.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    А кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сёстрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.

    Эта работа строилась по принципу секты: женщинам внушали, что этот мир к ним несправедлив, поскольку живёт по мужским законам, что мужчины – их враги. При этом значительную часть хлеба с маслом активистки рассчитывали получать (и получали) из западных источников, от тех центров и фондов, которые желали воспользоваться этим каналом для влияния на российское общество.

    На Западе им давали гранты, премировали их социальные (а зачастую и антисоциальные) проекты, идейно заряженные пописушки и каляки-маляки. Но с началом СВО этот поток средств был перекрыт, так что и напрягаться на феминистской ниве больше незачем. Однако есть ещё более значимый фактор, который предопределил закат российского феминизма. За прошедший год в стране зародилось и развивается совершенно новое женское движение, на фоне которого борьба с мужчинами, слишком широко раздвигающими ноги в общественном транспорте или забывающими опускать сиденье в туалете, показалась бы диким и мелочным вздором.

    Сегодня женщины объединяются не против мужчин, а для их поддержки. Сегодня мать солдата, жена солдата, сестра солдата – главные женщины в стране. Помощь фронту стала полем деятельности для всех активных женщин. Образуются новые женские организации, такие как Комитет семей воинов Отечества. Женщины закупают и доставляют на фронт беспилотники, приборы ночного видения, другие нужные вещи (Анна Долгарева), снимают документальное кино о наших воинах (Олеся Шигина), защищают права мобилизованных (Анастасия Кашеварова). Я знаю эти фамилии, кто-то назовёт другие, но нужно понимать, что СВО пробудила инициативу тысяч женщин во всех регионах России, и работа каждой из них, от руководителей благотворительных фондов до тех, кто сообща вяжет для солдат тёплые вещи, крайне важна.  Пока мужчины воюют, женщины в тылу формируют мощные горизонтальные связи, которых прежде не было и не могло быть. Это связи между регионами, между людьми разных профессий, разных социальных групп.

    Феминизм был у нас деструктивным движением. Он прикрывался идеалами прогресса: давайте, мол, вести себя так, как это нынче принято в цивилизованных странах, не будем отставать от человечества. На деле феминизм разжигал вражду между полами и способствовал деградации социальной ткани. При этом он никак не решал вопросы защиты прав женщин, загоняя своих приверженок в тупик асоциальности.

    В отличие от феминизма, новое женское движение сугубо конструктивно. Оно делает наше общество сильнее на макроуровне, формируя общественный запрос на победу и на перемены, побуждая наши органы власти, начиная с Министерства обороны, работать более чётко и проявлять больше человечности. В то же время на микроуровне активные женщины наших дней воплощают новый идеал семьи, объединённой общим делом и общим пониманием патриотизма. После того, как наша страна преодолеет нынешние испытания, положение женщины в обществе сильно изменится, а почва для надуманного феминизма исчезнет окончательно.         

     

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