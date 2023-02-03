Запад стер из памяти важные знания о России

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3 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Перевыборы добавят популярности пророссийским силам в Болгарии

За месяц до выборов болгары вновь придут к статуям русских солдат с цветами благодарности Hristo Vladev/NurPhoto/Reuters
Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил новые выборы – уже пятые за два года. Впрочем, последний состав парламента успел запомниться – он обязал правительство снабжать Киев оружием. Такой жест не встретил понимания в народе, поэтому пророссийские силы, скорее всего, на новых выборах ждет теперь прибавка голосов.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад стер из памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...

О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат. Подробности...
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Президентша Грузии совсем обнаглела

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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  • Британский «Челленджер»

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    Ирина Алкснис

    Запад стер из памяти важные знания о России

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		3 февраля 2023, 18:20

    Выступая в Волгограде по случаю 80-летия Сталинградской битвы, президент Путин проговорил абсолютно понятные и даже, можно сказать, очевидные для российского общества вещи: что мы живем благодаря нашим предкам, не только оружием, но и, главное, силой духа сокрушившим страшного врага; что память об их подвиге проросла в народе, она является живительной силой, питающей наше настоящее и будущее; что нам, нынешнему поколению, пришлось схлестнуться в смертельной схватке со старым, как оказалось, недобитым, врагом – и у нас, как и у наших дедов-прадедов, нет другого выбора, кроме как выстоять и победить, потому что на кону судьба страны и каждого из нас.

    Любые сомнения, остававшиеся по итогам прошлого года у некоторых, что нынешние события – «это другое», умерли после последних решений западных стран о поставках танковой техники Киеву. Прекраснодушные иллюзии окончательно развеиваются, когда, как сказал президент, России угрожают немецкими танками Leopard, которыми планируют воевать на территории Украины с помощью бандеровцев, – и остается то, что составляет суть нашего народа.

    Тем удивительнее, что все происходит именно так, как мы видим. Такое впечатление, что Запад вообще ничего не знает и не понимает про Россию, а то, что когда-то было у него в памяти, окончательно стерлось. Более того, похоже, историческое беспамятство является едва ли не важнейшим качеством современного западного общества – и оно приписывает его всем остальным. В результате прямо сейчас по обе стороны Атлантики сталкиваются с поразительной ситуацией, что на самом деле мир устроен куда сложнее.

    После многих месяцев тотальной русофобской пропаганды в западный медиамейнстрим начала потихоньку просачиваться информация, представляющая российскую точку зрения на происходящее. Несколько дней назад для французского радио дал интервью знаменитый журналист Режис Ле Соммье, который побывал на линии фронта с российской стороны, он посмотрел на наших бойцов и услышал их. А еще он увидел, как соседствуют в тамошних лесах современные военные сооружения и остатки траншей армии Манштейна времен битвы за Харьков, и Ле Соммье постарался достучаться до своих сограждан:

    «Меня поражает в русских эта смесь необычайной целеустремленности и одержимость историей. Вот мы часто говорим, Пyтин одержим историей. Но нет, сами русские, я прошу обратить на это внимание, сами русские просто одержимы историей, люди знают ее, историческая память сидит в каждом простом русском человеке».

    Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

    Для нас этот пассаж звучит, пожалуй, чрезмерно громко: одержимость – слишком сильное слово для характеристики нашего отношения к истории. Мы просто помним ее – да и как не помнить, если «нет в России семьи такой…»

    Но для мира исторического беспамятства данный феномен действительно выглядит одержимостью, чем-то странным, непонятным и из ряда вон выходящим.

    Причем вполне ясно, почему западный истеблишмент выбрал именно данный подход: когда вы стираете из памяти общества его прошлое, вам становится проще и удобнее управлять. Вы получаете возможность создавать нужные вам образы любой степени фальшивости, а лишенное своих корней общество становится легким объектом для подобных манипуляций. И вот вы уже можете вешать на уши людям абсолютно любую лапшу – хоть объяснять все происходившее в прошлом критической расовой теорией, хоть представлять Иисуса Христа и Жанну д'Арк трансгендерами, хоть заставить поверить миллионы людей, что древние укры выкопали Черное море.

    Правда, теперь выясняется, что данный выбор мирового истеблишмента обернулся роковой ошибкой – потому что, лишив собственные общества (а они начали именно с себя, с Запада) исторической памяти, он сам потерял ее. И утратил тем самым критически важные знания.

    В частности, западные элиты на самом деле забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, Россию можно победить, играя на ее извечном стремлении к справедливости и строительству лучшего мира, но Россию нельзя победить просто грубой силой, а особенно упаси вас спровоцировать включение в русских режима Отечественной войны и всеобщего сопротивления смертельному врагу.

    После этого можно очень долго и искренне удивляться, почему грядущая отправка немецких танков на Восточный фронт вызвала такую «странную» реакцию не только у российских властей, но и в российском обществе. А самые неуклюжие из тамошних назначенцев умудряются честно ляпать, сравнивая современный Запад с Наполеоном и Гитлером.

    Историческая память – это то, что делает народ народом. Помогает ему преодолевать бури настоящего и продолжать расти в будущее. Это тот стержень, который позволил стране выбраться из катастрофы 1990-х, и он же дает нам силы в очередном испытании на выживание. Мы стоим на плечах титанов Сталинграда, Курской дуги и битвы за Москву. И мы, конечно, выстоим – как это сделали они.

     

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