Выступая в Волгограде по случаю 80-летия Сталинградской битвы, президент Путин проговорил абсолютно понятные и даже, можно сказать, очевидные для российского общества вещи: что мы живем благодаря нашим предкам, не только оружием, но и, главное, силой духа сокрушившим страшного врага; что память об их подвиге проросла в народе, она является живительной силой, питающей наше настоящее и будущее; что нам, нынешнему поколению, пришлось схлестнуться в смертельной схватке со старым, как оказалось, недобитым, врагом – и у нас, как и у наших дедов-прадедов, нет другого выбора, кроме как выстоять и победить, потому что на кону судьба страны и каждого из нас.

Любые сомнения, остававшиеся по итогам прошлого года у некоторых, что нынешние события – «это другое», умерли после последних решений западных стран о поставках танковой техники Киеву. Прекраснодушные иллюзии окончательно развеиваются, когда, как сказал президент, России угрожают немецкими танками Leopard, которыми планируют воевать на территории Украины с помощью бандеровцев, – и остается то, что составляет суть нашего народа.

Тем удивительнее, что все происходит именно так, как мы видим. Такое впечатление, что Запад вообще ничего не знает и не понимает про Россию, а то, что когда-то было у него в памяти, окончательно стерлось. Более того, похоже, историческое беспамятство является едва ли не важнейшим качеством современного западного общества – и оно приписывает его всем остальным. В результате прямо сейчас по обе стороны Атлантики сталкиваются с поразительной ситуацией, что на самом деле мир устроен куда сложнее.

После многих месяцев тотальной русофобской пропаганды в западный медиамейнстрим начала потихоньку просачиваться информация, представляющая российскую точку зрения на происходящее. Несколько дней назад для французского радио дал интервью знаменитый журналист Режис Ле Соммье, который побывал на линии фронта с российской стороны, он посмотрел на наших бойцов и услышал их. А еще он увидел, как соседствуют в тамошних лесах современные военные сооружения и остатки траншей армии Манштейна времен битвы за Харьков, и Ле Соммье постарался достучаться до своих сограждан:

«Меня поражает в русских эта смесь необычайной целеустремленности и одержимость историей. Вот мы часто говорим, Пyтин одержим историей. Но нет, сами русские, я прошу обратить на это внимание, сами русские просто одержимы историей, люди знают ее, историческая память сидит в каждом простом русском человеке».

Для нас этот пассаж звучит, пожалуй, чрезмерно громко: одержимость – слишком сильное слово для характеристики нашего отношения к истории. Мы просто помним ее – да и как не помнить, если «нет в России семьи такой…»

Но для мира исторического беспамятства данный феномен действительно выглядит одержимостью, чем-то странным, непонятным и из ряда вон выходящим.

Причем вполне ясно, почему западный истеблишмент выбрал именно данный подход: когда вы стираете из памяти общества его прошлое, вам становится проще и удобнее управлять. Вы получаете возможность создавать нужные вам образы любой степени фальшивости, а лишенное своих корней общество становится легким объектом для подобных манипуляций. И вот вы уже можете вешать на уши людям абсолютно любую лапшу – хоть объяснять все происходившее в прошлом критической расовой теорией, хоть представлять Иисуса Христа и Жанну д'Арк трансгендерами, хоть заставить поверить миллионы людей, что древние укры выкопали Черное море.

Правда, теперь выясняется, что данный выбор мирового истеблишмента обернулся роковой ошибкой – потому что, лишив собственные общества (а они начали именно с себя, с Запада) исторической памяти, он сам потерял ее. И утратил тем самым критически важные знания.

В частности, западные элиты на самом деле забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, Россию можно победить, играя на ее извечном стремлении к справедливости и строительству лучшего мира, но Россию нельзя победить просто грубой силой, а особенно упаси вас спровоцировать включение в русских режима Отечественной войны и всеобщего сопротивления смертельному врагу.

После этого можно очень долго и искренне удивляться, почему грядущая отправка немецких танков на Восточный фронт вызвала такую «странную» реакцию не только у российских властей, но и в российском обществе. А самые неуклюжие из тамошних назначенцев умудряются честно ляпать, сравнивая современный Запад с Наполеоном и Гитлером.

Историческая память – это то, что делает народ народом. Помогает ему преодолевать бури настоящего и продолжать расти в будущее. Это тот стержень, который позволил стране выбраться из катастрофы 1990-х, и он же дает нам силы в очередном испытании на выживание. Мы стоим на плечах титанов Сталинграда, Курской дуги и битвы за Москву. И мы, конечно, выстоим – как это сделали они.