Последние опыты сына Франции Эммануэля Макрона подтверждают незыблемость открытой русским богатырем Михайлой Ломоносовым закономерности, в соответствии с которой если в одном месте прибавится, то в другом настолько же убавится. Или, согласно более близкому французам откупщику и химику Лавуазье, пришедшему к сходным выводам, «На этом положении основано все искусство делать опыты в химии». Как выясняется, не только в химии, но и в политике.

9 февраля, принимая в Париже В. А. Зеленского, Макрон наградил гостя орденом Почетного Легиона – «Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость». Кинохроника запечатлела момент награждения, в ходе которого два президента тетешкались и ласково хлопали друг друга по ягодицам.

Все это было сладостно и умильно, однако далее возник вопрос – не слишком ли разношерстным оказывается состав легиона? Ведь в 2006 г. при президенте Шираке в звание Кавалера Большого креста Почетного Легиона – это высшая степень ордена – был возведен В. В. Путин.

Теперь же, когда такого же отличия был удостоен и В. А. Зеленский, могли спросить: соответствует ли дальнейшим видам Франции такое многообразие кавалеров. Ведь В. А. Зеленский являет отвагу и решимость не в абстрактном пространстве, но в противостоянии с В. В. Путиным. Великому орденскому магистру Макрона было над чем задуматься. Пока что он размышляет, не исключая возможности изгнать В. В. Путина из ордена, ибо такой вопрос «является символическим, но важным». Он сообщил, что на данный момент у него нет подобного желания, однако он много об этом думает и не исключает, что решение будет принято.

В Кремле отреагировали на это с хладнокровием. Как сообщил порт-пароль Д. С. Песков, «не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России». Впрочем, как еще можно реагировать, на обещание реализовать угрозу «Отдавай мои игрушки, не писай в мой горшок»? Только пожатием плечами. Если великому магистру более любезен В. А. Зеленский и если он убежден, что спустя несколько месяцев не получится, что

«Кум сжевал свой артишок

И промолвил с мукою:

Оказался королек

Преизрядной сукою» –

то и благо куму-магистру, который все просчитал.

Тем более, что в соседней державе прецеденты есть. Полгода назад президент Италии Маттарелла изгнал из ордена Звезды Италии за недостоинство («per indegnita») целый ряд кавалеров, офицеров, командоров и великих офицеров – замминистра иностранных дел А. В. Грушко, главу РСПП А. Н. Шохина, главу экосистемы Г. О. Грефа и множество других. Благодаря чему россияне вообще узнали о существовании этой почетной когорты. Но орден Почетного Легиона в России более известен. Так, в конце 60-х гг. любимая в народе кинокартина «Фантомас разбушевался» начиналась в того, что комиссару Жюву вручают орден Почетного Легиона за его героическую борьбу с Фантомасом.

К тому же пока неизвестны случаи, чтобы кавалеров и командоров ордена подвергали деградации, т. е. публичному разжалованию, хотя в ордене всякие люди состояли. Причина тому не столько в гуманизме властей Республики, сколько в том, что деградация – палка о двух концах. Неизвестно, кого она больше позорит – изгоняемого или изгоняющего. В этом смысле разумным является британский пример – из ордена Бани (высший орден Подвязки – другая статья, туда берут лишь особ королевской крови) никто и никогда не был разжалован. Чтобы не возникали неудобные вопросы к руководству ордена.

Напротив, советская практика лишения званий и наград, которая была весьма распространена – особенно в 30-е гг., сегодня ты заслуженный орденоносец, а завтра лютый враг народа, – несколько подрывала авторитетность этих наград. Слова ген. де Голля «Почетный легион — это сообщество элиты живых» к советским регалиям были не всегда применимы.

Впрочем, просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится.