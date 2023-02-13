Орденский закон Ломоносова-Лавуазье

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Орденский закон Ломоносова-Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Соколов

    Орденский закон Ломоносова-Лавуазье

    Максим Соколов
    публицист
    		13 февраля 2023, 08:56

    Последние опыты сына Франции Эммануэля Макрона подтверждают незыблемость открытой русским богатырем Михайлой Ломоносовым закономерности, в соответствии с которой если в одном месте прибавится, то в другом настолько же убавится. Или, согласно более близкому французам откупщику и химику Лавуазье, пришедшему к сходным выводам, «На этом положении основано все искусство делать опыты в химии». Как выясняется, не только в химии, но и в политике.

    9 февраля, принимая в Париже В. А. Зеленского, Макрон наградил гостя орденом Почетного Легиона – «Дань уважения Украине и её народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твою отвагу и решимость». Кинохроника запечатлела момент награждения, в ходе которого два президента тетешкались и ласково хлопали друг друга по ягодицам.

    Все это было сладостно и умильно, однако далее возник вопрос – не слишком ли разношерстным оказывается состав легиона? Ведь в 2006 г. при президенте Шираке в звание Кавалера Большого креста Почетного Легиона – это высшая степень ордена – был возведен В. В. Путин.

    Теперь же, когда такого же отличия был удостоен и В. А. Зеленский, могли спросить: соответствует ли дальнейшим видам Франции такое многообразие кавалеров. Ведь В. А. Зеленский являет отвагу и решимость не в абстрактном пространстве, но в противостоянии с В. В. Путиным. Великому орденскому магистру Макрона было над чем задуматься. Пока что он размышляет, не исключая возможности изгнать В. В. Путина из ордена, ибо такой вопрос «является символическим, но важным». Он сообщил, что на данный момент у него нет подобного желания, однако он много об этом думает и не исключает, что решение будет принято.

    В Кремле отреагировали на это с хладнокровием. Как сообщил порт-пароль Д. С. Песков, «не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России». Впрочем, как еще можно реагировать, на обещание реализовать угрозу «Отдавай мои игрушки, не писай в мой горшок»? Только пожатием плечами. Если великому магистру более любезен В. А. Зеленский и если он убежден, что спустя несколько месяцев не получится, что

    Фото: Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters

    «Кум сжевал свой артишок
    И промолвил с мукою:
    Оказался королек
    Преизрядной сукою» –
    то и благо куму-магистру, который все просчитал.

    Тем более, что в соседней державе прецеденты есть. Полгода назад президент Италии Маттарелла изгнал из ордена Звезды Италии за недостоинство («per indegnita») целый ряд кавалеров, офицеров, командоров и великих офицеров – замминистра иностранных дел А. В. Грушко, главу РСПП А. Н. Шохина, главу экосистемы Г. О. Грефа и множество других. Благодаря чему россияне вообще узнали о существовании этой почетной когорты. Но орден Почетного Легиона в России более известен. Так, в конце 60-х гг. любимая в народе кинокартина «Фантомас разбушевался» начиналась в того, что комиссару Жюву вручают орден Почетного Легиона за его героическую борьбу с Фантомасом.

    К тому же пока неизвестны случаи, чтобы кавалеров и командоров ордена подвергали деградации, т. е. публичному разжалованию, хотя в ордене всякие люди состояли. Причина тому не столько в гуманизме властей Республики, сколько в том, что деградация – палка о двух концах. Неизвестно, кого она больше позорит – изгоняемого или изгоняющего. В этом смысле разумным является британский пример – из ордена Бани (высший орден Подвязки – другая статья, туда берут лишь особ королевской крови) никто и никогда не был разжалован. Чтобы не возникали неудобные вопросы к руководству ордена.

    Напротив, советская практика лишения званий и наград, которая была весьма распространена – особенно в 30-е гг., сегодня ты заслуженный орденоносец, а завтра лютый враг народа, – несколько подрывала авторитетность этих наград. Слова ген. де Голля «Почетный легион — это сообщество элиты живых» к советским регалиям были не всегда применимы.

    Впрочем, просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится.

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