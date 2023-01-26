За что мы воюем

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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия во всю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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Отправка танков на Украину станет главным провалом Шольца

Два дня на Олафа Шольца давили – и додавили таки REUTERS
После серии шуток об «агенте ГРУ Олафе Шольце», угроз со стороны Польши и ожесточенного торга с США канцлер Германии все-таки согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. Обстоятельство этих уговоров не сказали ничего нового про противостояние России и Запада. Но многое – лично про Шольца. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Германия призналась в войне Европы против России

На Западе откровенно признали, что его задача – не защита Украины, а атака на Россию Jens-Ulrich Koch/dpa/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала вслух то, что до нее не говорил ни один политик из стран НАТО: Европа ведет войну против России. Это заявление министра прозвучало на заседании ПАСЕ во вторник, где Бербок пришлось отбиваться от обвинений в задержках поставок танков Украине. На высказывание уже отреагировал российский МИД. К каким последствиям приведет признание Бербок в необъявленной войне? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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За что мы воюем

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...

Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Немецкие танки на Украине. Третья попытка

Власть Украины зачищают от британцев

Россия должна спасти Сербию

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
    Андрей Полонский

    За что мы воюем

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		26 января 2023, 09:20

    В бесконечных разговорах и обсуждениях прошедшего года очень часто возникал вопрос: за что мы воюем? Против чего и против кого мы воюем, сформулировано достаточно ясно: против ползучей агрессии Запада, против однополых браков и расчеловечивания человека, против крайних форм украинского национализма, против образа Украины как анти-России.

    Но вот ответ на вопрос: за что? – время от времени кажется несколько расплывчатым. «За русский мир и своих, которых не бросаем», – понятно. За суверенитет – тоже, вроде, понятно, но люди часто вкладывают разное содержание в этот термин. За историческую память, традиционные ценности и непрерывность отечественной истории – и тут каждый по-своему понимает эти хорошие слова. Прекрасная Россия будущего, где мы хотим жить после Победы, остается, скорее, образом, метафорой, еще не проясненной конкретными формулами и исчерпывающими формулировками. Такую недосказанность часто используют наши идеологические противники, пытаясь пошатнуть почву у нас под ногами.  

    Днями, на Святках, мне посчастливилось побывать на ежегодном Рождественском празднике в школе русской культуры в Приозерске и с предельной ясностью прояснить – по крайней мере для себя – ответ на этот вопрос. Речь идет, скорее, об образе, чем о логической формуле, но этот образ оказался настолько внятным и концентрированным, что трудно им не поделиться.

    Школа русской культуры в Приозерске была основана при участии братии Валаамского монастыря и освящена патриархом Алексием Вторым еще в 1994 году. Сегодня это одно из лучших средних общеобразовательных учреждений Ленинградской области с изучением специальных предметов по истории России, Русской церкви и национальной культуре. В 2003 году по договоренности с Санкт-Петербургским кадетским ракетно-артиллерийским корпусом при школе открыт кадетский класс. Мальчики с 5 по 11 класс носят кадетскую форму, в образовательную программу включены основы военной подготовки. Ребята изучают боевое оружие, проводят стрельбы, занимаются военно-спортивными видами спорта.

    С первых дней конфликта на Украине школа поддерживала тесные и, прежде всего, человеческие связи с участниками донбасского Сопротивления, ветеранами Новороссии. Ветераны были всегда желанными гостями в ее стенах, встречались с преподавателями, учениками, общиной Валаамского подворья в Приозерске. Ни у кого ни на секунду не возникало сомнения, что здесь, на Северо-Западе, на Карельском перешейке, и там, на востоке Украины, делается одно и то же, великое русское делание.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    На протяжении почти трех десятилетий духовным наставником и руководителем приозерской школы был один из первых насельников Валаамского монастыря игумен Фотий (Бегаль). Сама судьба игумена Фотия – из тех человеческих скреп (позволим себе это модное нынче слово), на которых держится наша страна.

    Отче Фотий родился в верующей семья на Полесье (Волынь), у границы Украины, Польши и Белоруссии, неподалеку от Свято-Успенской Почаевской лавры, одной из трех обителей, которые никогда не закрывались в советскую эпоху. Волынь – Западная Украина, но Почаев – твердыня канонического православия, и все попытки присоединить обитель к филаретовским раскольникам уже в постсоветское время заканчивались позорным крахом. Понятно, что ныне обитель и ее братия живут под все усиливающимся давлением киевских марионеточных властей. Там свое Сопротивление, и оно не прекращается ни на миг.

    Закончив школу, отец Фотий отслужил в армии – в Ракетных войсках стратегического назначения – и поступил в семинарию, в Троице-Сергиеву лавру, где принял монашеский постриг. На рубеже 1980-х годов прошлого века несколько лет служил в Московском Даниловом монастыре, откуда его с пятерыми братьями благословили ехать на Валаам, восстанавливать полуразрушенную обитель. Больше тридцати лет игумен Фотий служил в Приозерске настоятелем Валаамского подворья и руководил школой, которую покинул только в январе 2022 года. Он вернулся на Волынь, и можно только представить себе тот труд и служение, которые предстоят ему в нынешних обстоятельствах.

    …После отъезда игумена Фотия на родину своего детства, на Западную Украину, община его в Приозерске осиротела. Прихожане и духовные чада болезненно переживают разлуку, но дело отца Фотия живет и здравствует.

    В день Рождественского праздника школа была полна народу – тут были и преподаватели, и родители учеников, и гости из питерского Союза ветеранов Новороссии. На столах развернулась рождественская ярмарка под слоганом «Все для фронта, все для победы», люди ни на секунду не забывали, в какое непростое время мы живем и какие испытания нас ждут. Разговоры шли о войне, о нашей грядущей победе, об общей и нераздельной участи.

    …Все рождественские концерты в чем-то похожи один на другой. Церковные песнопения, поздравления и раздачи подарков сменяли друг друга, и вдруг неожиданно зазвучали украинские народные распевы. Они сменились знаменитыми колядками, потом снова русскими песнями, потом опять украинскими. И вот здесь, в этом зале, возникло пронзительнейшее ощущение нерушимости нашего единства, скрепленного миллионами судеб, которое не способны разрушить ни культивируемая врагом ненависть, ни пропаганда. Подумалось – за нами наши предки и наши дети. Все наносное схлынет – это останется. Вот они, рядом: ярмарка «все для фронта, все для победы» и малоросские народные церковные песнопения. Расстояние по залу – двадцать шагов…

    …Так совпало, что накануне поездки в Приозерск в мой частный Telegram-канал в ответ на вполне мирный пост явился типичный украинский то ли бот, то ли безумец под ником Павло Павленко, весь в пене от ненависти. Он обзывал нас кацапами и орками, изрыгал привычные проклятия, вопил, что мы будем им платить до скончания веков, что они будут нас жечь и давить от Крыма до Кремля, и так далее, и тому подобное, по предписанному сценарию. Я пытался было мягко с ним поговорить, приводил какие-то аргументы и доводы, думал достучаться, как-то наладить подобие диалога, но многие знают, насколько это бесполезно. Пришлось резко прервать истерику.

    И здесь, на рождественском концерте в Приозерской православной школе, слушая рождественские колядки на украинском языке, я в очередной раз понял, что дело наших врагов – совершенно гиблое. Ничего у них выйдет, как бы они ни кипятились. Вражда, которую они сеют, бесплодна, и их мнимый союз с Западом противоестественен. Мы воюем за нашу общую судьбу. У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма.

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