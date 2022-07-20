Российское общество оказалось на удивление здоровым

Сложно сражаться на передовой, рискуя жизнью, в то время как общество, которое должно служить любому солдату надёжным тылом, расколото на патриотическое большинство и пораженческое меньшинство.

Очень давно, в VII веке до н.э. (то есть примерно в то время, когда жил поэт Гомер), спартанцы терпели жестокие поражения от мессенцев. Тогда в отчаянии они обратились к своим старым недругам афинянам с просьбой прислать им хорошего полководца. Афины в насмешку прислали спартанцам Тиртея, хромого учителя, который был никудышным полководцем, но неожиданно оказался замечательным поэтом. Боевые стихи Тиртея сплотили спартанцев и позвали их на битву. Спарта победила, а вскоре стала первой державой Греции и сохраняла это высокое положение вплоть до времён Александра Македонского. Почему среди наших мастеров культуры не все оказались Тиртеями – предмет отдельного исследования.

Посмотрим на пример другой эмиграции. После 1917 года из России уехало множество действительно талантливых людей. Настоящих гениев, творцов, составлявших славу нашей культуры. Всем им было не по пути с большевистским режимом, немало было и тех, кого просто выбросили за границу, чтобы они не мешали стоить пролетарское общество. Однако, в отличие от нынешней эмиграции, в которую отправляются ненавидящие Россию, та эмиграция была вся как один патриотично настроена. У изгнанников могли быть политические противоречия, кто-то был консерватором, кто-то – либералом, но все они сходились в одном: Россия — это высшая ценность. Подтверждение тому – позиция русской эмиграции в годы войны, когда лишь считанные единицы согласились сотрудничать с Гитлером, а большая часть эмигрантов призвала помочь СССР, где их преследовали за убеждения и происхождение, и вполне могли убить. Потому что у настоящих людей всегда есть Родина.

А сейчас? Мы без труда найдём немало медийных персон, которые открыто собирают помощь для украинской армии, выступают с антигосударственными заявлениями, призывают к поражению, клеймят наш народ и его власть. Совершенно непонятно, почему это происходит в то самое время, когда президент России говорит о необходимости сплотиться.

Кстати, о пропаганде. К счастью, откровенно антирусские телеканалы и газеты так или иначе прекратили работать. Уже хорошо. А то представьте себе: осень 1941 года, идёт сражение за Москву, а в это время в столице вещает какой-нибудь «Голос Берлина», который рассказывает, что поражение неизбежно и предлагает немедленно сдаваться наступающим частям вермахта. Вспомним также, как разведка нацистской Германии тратила миллионы на подготовку в Советской России подпольных террористических организаций. Думаете, сейчас такие разведки перестали работать?

Обратимся к истории снова. В 1812 году в Россию вторглась гигантская армия Французской империи. В ней было около 650 тысяч лучших солдат Европы, закалённых годами походов и сражений. Их вел Наполеон I, прославленный полководец. Русское войско насчитывало менее 300 тысяч, население России было куда меньше, чем население Европы, объединённой под властью Наполеона, а наша экономика слабее. Любой сторонний наблюдатель в начале этой кампании был уверен – дело России проиграно.

Но у нас во главе страны оказался император Александр I, который заявил, что не опустит оружия, пока неприятель не будет изгнан и никогда не пойдет на мирные переговоры. В ответ на такую решительность русское общество сплотилось с невиданной силой. Дворяне и купцы жертвовали целые состояния на армию, крестьяне сами просили записать их в ополчение, горожане уходили добровольцами в новоформируемые полки. Общественное мнение не сдалось даже после того, как были потеряны все западные губернии, а враг вступил в Москву. И, наконец, эта стойкость и сполчённость привели к победе. Французы были изгнаны, а вскоре русская армия вступила в Париж. Разумеется, совсем прямые аналоги происходящего в истории найти сложно – все они будут неточными. Но важно понять главное: насколько общество консолидировано перед лицом угрозы. Если оно едино – страна победит, если нет – ее могут ждать серьезные проблемы.

На эту тему

К счастью, наше общество оказалось на удивление здоровым. Возможно, это не каждый может сформулировать, но абсолютное большинство чувствует: мы – не только солдаты на передовой, но все общество – сражаемся за будущее России, за то, чтобы наша страна и наш народ продолжили своё существование в мире, максимально подходящем именно нам, а не каким-то «уважаемым зарубежным партнёрам». Наконец, мы сражаемся за воссоединение русского народа в одной стране и за восстановление её величия. Ведь это то немногое, за что вообще стоит воевать.