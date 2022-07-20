Российское общество оказалось на удивление здоровым

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20 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Как решить проблему отказа Европы от российского газа

Газпрому не на что заменить европейский рынок сбыта Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поставки российского трубопроводного газа за рубеж падают, и это, скорее всего, только начало очень большого процесса. Россия легко решила проблему отказа Европы от российской нефти, но процесс замещения европейского газового рынка будет идти гораздо сложней. Специалисты указывают два пути, по которым в связи с этим должна идти наша страна. Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

Мемориальный комплекс на месте концлагеря специально выглядит так, чтоб не напоминать о национальности жертв Ясеноваца REUTERS/Antonio Bronic
Между Сербией и Хорватией – грандиозный скандал, каких не знали со времен войны. Президенту Сербии Александру Вучичу отказали в возможности почтить память деда – жертвы уникального по своей жестокости хорватского концлагеря Ясеновац. Что пытаются скрыть хорваты? И как это связано со спецоперацией ВС РФ на Украине? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Российское общество оказалось на удивление здоровым

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Это не каждый может сформулировать, но абсолютное большинство чувствует: мы – не только солдаты на передовой, но все общество – сражаемся за будущее России, за то, чтобы наша страна и наш народ продолжили своё существование в мире, максимально подходящем именно нам. Подробности...

Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Философская, общественно-политическая, эстетическая мысль поздней античности, ранней Византии – это предел возможного в нашем мире. Вся последующая история Европы были лишь историей упадка. Подробности...
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Россия разоблачила голого короля

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Развитие кризиса после 24 февраля блестяще подтвердило шокирующую невозможность «обойтись без России». Наше тепло и еда им необходимы. Нам – их гаджеты и курорты по системе «все включено» приятны и привычны, но не более. Подробности...
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За что «король ужасов» ненавидит Россию

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Скотство хорватов и унижение сербов

Зеленский обезглавил силовой блок

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Американский писатель Стивен Кинг предложил «запретить» русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
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Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
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    СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад

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    Как решить проблему отказа Европы от российского газа

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    Американский писатель Стивен Кинг предложил «запретить» русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
    Михаил Диунов

    Российское общество оказалось на удивление здоровым

    Михаил Диунов
    кандидат исторических наук, публицист
    		20 июля 2022, 09:04

    Сложно сражаться на передовой, рискуя жизнью, в то время как общество, которое должно служить любому солдату надёжным тылом, расколото на патриотическое большинство и пораженческое меньшинство.

    Очень давно, в VII веке до н.э. (то есть примерно в то время, когда жил поэт Гомер), спартанцы терпели жестокие поражения от мессенцев. Тогда в отчаянии они обратились к своим старым недругам афинянам с просьбой прислать им хорошего полководца. Афины в насмешку прислали спартанцам Тиртея, хромого учителя, который был никудышным полководцем, но неожиданно оказался замечательным поэтом. Боевые стихи Тиртея сплотили спартанцев и позвали их на битву. Спарта победила, а вскоре стала первой державой Греции и сохраняла это высокое положение вплоть до времён Александра Македонского. Почему среди наших мастеров культуры не все оказались Тиртеями – предмет отдельного исследования.

    Посмотрим на пример другой эмиграции. После 1917 года из России уехало множество действительно талантливых людей. Настоящих гениев, творцов, составлявших славу нашей культуры. Всем им было не по пути с большевистским режимом, немало было и тех, кого просто выбросили за границу, чтобы они не мешали стоить пролетарское общество. Однако, в отличие от нынешней эмиграции, в которую отправляются ненавидящие Россию, та эмиграция была вся как один патриотично настроена. У изгнанников могли быть политические противоречия, кто-то был консерватором, кто-то – либералом, но все они сходились в одном: Россия — это высшая ценность. Подтверждение тому – позиция русской эмиграции в годы войны, когда лишь считанные единицы согласились сотрудничать с Гитлером, а большая часть эмигрантов призвала помочь СССР, где их преследовали за убеждения и происхождение, и вполне могли убить. Потому что у настоящих людей всегда есть Родина.

    А сейчас? Мы без труда найдём немало медийных персон, которые открыто собирают помощь для украинской армии, выступают с антигосударственными заявлениями, призывают к поражению, клеймят наш народ и его власть. Совершенно непонятно, почему это происходит в то самое время, когда президент России говорит о необходимости сплотиться.

    Кстати, о пропаганде. К счастью, откровенно антирусские телеканалы и газеты так или иначе прекратили работать. Уже хорошо. А то представьте себе: осень 1941 года, идёт сражение за Москву, а в это время в столице вещает какой-нибудь «Голос Берлина», который рассказывает, что поражение неизбежно и предлагает немедленно сдаваться наступающим частям вермахта. Вспомним также, как разведка нацистской Германии тратила миллионы на подготовку в Советской России подпольных террористических организаций. Думаете, сейчас такие разведки перестали работать?

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    Обратимся к истории снова. В 1812 году в Россию вторглась гигантская армия Французской империи. В ней было около 650 тысяч лучших солдат Европы, закалённых годами походов и сражений. Их вел Наполеон I, прославленный полководец. Русское войско насчитывало менее 300 тысяч, население России было куда меньше, чем население Европы, объединённой под властью Наполеона, а наша экономика слабее. Любой сторонний наблюдатель в начале этой кампании был уверен – дело России проиграно.

    Но у нас во главе страны оказался император Александр I, который заявил, что не опустит оружия, пока неприятель не будет изгнан и никогда не пойдет на мирные переговоры. В ответ на такую решительность русское общество сплотилось с невиданной силой. Дворяне и купцы жертвовали целые состояния на армию, крестьяне сами просили записать их в ополчение, горожане уходили добровольцами в новоформируемые полки. Общественное мнение не сдалось даже после того, как были потеряны все западные губернии, а враг вступил в Москву. И, наконец, эта стойкость и сполчённость привели к победе. Французы были изгнаны, а вскоре русская армия вступила в Париж. Разумеется, совсем прямые аналоги происходящего в истории найти сложно – все они будут неточными. Но важно понять главное: насколько общество консолидировано перед лицом угрозы. Если оно едино – страна победит, если нет – ее могут ждать серьезные проблемы.

    К счастью, наше общество оказалось на удивление здоровым. Возможно, это не каждый может сформулировать, но абсолютное большинство чувствует: мы – не только солдаты на передовой, но все общество – сражаемся за будущее России, за то, чтобы наша страна и наш народ продолжили своё существование в мире, максимально подходящем именно нам, а не каким-то «уважаемым зарубежным партнёрам». Наконец, мы сражаемся за воссоединение русского народа в одной стране и за восстановление её величия. Ведь это то немногое, за что вообще стоит воевать.


     
     
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