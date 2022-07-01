Когда настанет время для переговоров с Украиной

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Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Газпром обвалил собственные акции и фондовый рынок Ведомости/ТАСС
Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?  Подробности...
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Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Важнейший остров близ Одессы оказался в серой зоне Maxar Technologies/REUTERS
Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Европа предает свои принципы из-за угрозы остаться без газа

Евросоюзу придется еще долго смиряться с вредными выбросами в атмосферу AP Photo/Gerald Herbert/ТАСС
Европейские экологи возмущены: лидеры ЕС готовы отказаться от ряда «зеленых принципов», которые так громогласно декларировали еще совсем недавно. Опасность глобального потепления оказалась куда менее угрожающей, нежели проблемы, которые может доставить дефицит российского газа. Как ЕС ищет выход из этой дилеммы и может ли в итоге найти? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Когда настанет время для переговоров с Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Россия будет в состоянии сделать украинскому государству более выгодное предложение, чем те страны, которые назвались его «союзниками». Подробности...

У конкурентов России нет шансов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом доме. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Газ наконец стал геополитическим оружием России

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В Евросоюзе пытаются понять, где лежит грань, за которой поставки газа в ЕС с учетом уровня геополитической конфронтации станут невыгодны Москве. Подробности...
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От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Игорь Караулов

    Когда настанет время для переговоров с Украиной

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		1 июля 2022, 09:00

    Обращаясь к лидерам стран «Большой семерки», украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией. Чтобы вести такие переговоры, по его словам, Украина должна занять более сильную позицию.

    Это немного напоминает поведение карточного игрока, который оказался в минусе и отчаянно пытается отыграться. Он ставит на кон часы, запонки, галстук, рубашку, но всё равно проигрывается в пух и прах. Что ставит на кон господин Зеленский? Новые и новые тысячи человеческих жизней, тяготы и лишения миллионов украинских семей. А как может быть иначе, если его «эксперты», такие как Алексей Арестович, регулярно внушают ему, что близок перелом на фронтах? В апреле они обещали перелом к июню, теперь обещают к августу. В итоге до перелома всегда остается примерно два месяца. В легендарной московской рюмочной постоянно висело объявление: «Завтра пиво бесплатно». Примерно так же и с генеральным украинским контрнаступлением.

    Однако сама по себе логика – «будем вести переговоры только в сильной позиции» – довольно уязвима. Сторона, находящаяся в более слабой позиции будет стремиться отложить переговоры до лучших (для себя) времён? И не факт, что усиление позиции простимулировало бы Украину к переговорам. Наоборот, ей захотелось бы развить успех, захватить Донбасс, добраться до вожделенного Крыма. Ведь и Россия не будет останавливаться сейчас, когда процесс освобождения Донбасса ощутимо ускорился.

    Впрочем, сами по себе обороты «Зеленский заявил» или «Зеленский считает» мы можем употреблять лишь в весьма условном смысле. Коммуникация между украинским президентом и владыками Запада построена по своеобразной закольцованной схеме. Зеленский сказал то, что ему сказали сказать, чтобы в ответ сказать ему что-то другое, также заранее ожидаемое и согласованное. Такой вот кукольный спектакль – но ведь недаром режимы, подобные киевскому, испокон веков называли марионеточными.

    Поскольку в рядах кукловодов есть не то, чтобы разногласия, но определенные клубы по интересам, можно предположить, что отказ Зеленского от переговоров отражает прежде всего точку зрения Великобритании. По-видимому, Германия, Франция и Италия, составляющие ядро континентальной Европы, готовы договариваться хоть завтра, причём на условиях значительных, на их взгляд, уступок в пользу России.

    Иное дело британцы, у них амбиции масштабнее. Из Лондона ситуация видится так: если уж военные действия начались, надо воспользоваться поводом и бить Россию до упора силами украинцев, а когда они кончатся – поляков, литовцев, румын и других малоценных для Лондона народов. Разом реализовать и план Розенберга, и черчиллевский план «Немыслимое», и все прочие русофобские планы и проекты. Таким образом, цель Великобритании состоит в том, чтобы превратить локальный конфликт в общеевропейскую, если не мировую, войну.      

    А что же США, высшее звено западной пищевой цепочки? США выполняют функцию арбитра. С одной стороны, они не отрицают переговоры и высказывают заинтересованность в том, чтобы конфликт был урегулирован в обозримом будущем, а с другой – без устали поставляют на Украину всё новые и новые виды оружия, способствуя затягиванию военных действий.

    Понятно, что из Вашингтона картина событий видится гораздо объемнее, чем из Лондона или Берлина. Если, скажем, Джонсоном движут только личные комплексы и фантомные амбиции бывшей империи, то мировой гегемон должен учитывать всю совокупность своих интересов на разных флангах. Поэтому в конечном счете выбор между переговорами и большой войной будет сделан исходя из интересов США.

    Весь саммит НАТО занялся уговариванием Украины стоять до последнего, и даже премьер Испании выкрикнул фирменное «Но пасаран!». Однако, чем дальше, тем больше кажется, что судьба Украины, как бы она ни сложилась в итоге – пройденный этап в стратегическом планировании коллективного Запада. Украина может исчезнуть, может сохраниться, может потерять любые территории, но ей поставлена задача – измотать Россию перед каким-то новым, еще не обозначенным раундом противостояния. Сегодня Украину подбадривают изо всех сил, а завтра, когда её миссию сочтут выполненной, тому, что от неё останется, скажут скупое европейское «мерси». Может быть, в школьные учебники даже вставят фразу о заслугах украинского народа в защите Европы от «восточного варварства».     

    В этом смысле мирные переговоры можно будет вести только с США, и даже участие их ближайших союзников, не говоря уже о представителях Киева, было бы излишним – они бы только путались под ногами. И начаться эти переговоры могут в любой момент – например, мало ли что произойдет в районе Тайваня или на площадках Нью-йоркской фондовой биржи. С другой стороны, хотя помощник Байдена Салливан заявил, что затягивание конфликта не в интересах Киева, переговоры могут бесконечно откладываться не в ожидании перелома на фронтах, а просто по той причине, что НАТО нужно выиграть время для развертывания новых воинских подразделений вдоль границы с Россией. 

    Итак, мы понимаем, с кем именно нам нужно говорить об Украине, но столь же чётко понимаем, что ни о каком прочном и основательном мире с той стороной договориться сейчас невозможно. Когда им потребуется передышка, они будут настаивать на ней с той же энергичностью, с какой сегодня гонят украинцев на убой. И тогда судьба «мира» будет зависеть от того, какая из сторон сможет такой передышкой эффективнее воспользоваться.

    О настоящем мире мы могли бы договориться только с украинским народом. Только в том случае, если марионеточная власть в Киеве сменится на национально-ориентированную. Понимаю, что это звучит совершенно нереально. Но успехи наших войск вкупе с моральным разложением киевского режима могли бы сотворить чудеса. В конце концов может сложиться парадоксальная ситуация, когда Россия будет в состоянии сделать украинскому государству более выгодное предложение, чем те страны, которые назвались его «союзниками». И вот тогда в Киеве могут появиться люди, с которыми можно будет начать настоящие честные переговоры.

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