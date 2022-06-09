Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

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9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
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«Зеленая повестка» лишает США электричества

США сделали ставку на «зеленую» энергетику – и, похоже, просчитались REUTERS/Brian Snyder
США оказались перед угрозой дефицита главного достижения современной цивилизации – электричества. Байден был вынужден объявить чрезвычайное положение и вводить срочные меры, облегчающие ввоз генерирующего оборудования. Как эта страна оказалась в таком положении и причем здесь «зеленая повестка», продвигаемая ее руководством?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности. Подробности...

Русский человек вне Родины перестает быть талантливым

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще. Подробности...
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Как защитить русских во всем мире

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Болгария: перелом в пользу России

Новая база Китая и риски для России

Будущее границы России с Украиной

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Геворг Мирзаян

    Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 июня 2022, 12:00

    Глава киевского режима Владимир Зеленский решил сделать России «одолжение». В разговоре с Financial Times он заявил, что, «несмотря на все зверства, совершенные российскими войсками в ходе их 100-дневного нападения», он готов сесть за стол переговоров. Но при условии, что это будут переговоры лично с Путиным, поскольку «больше там говорить не с кем».

    Российское общество хотело, чтобы Кремль ответил на это предложение в стиле «больше говорить ни с кем не будем». Всем думающим людям очевидно, что киевский режим полностью недоговороспособен. Любые устные договоренности он нарушит – сказав, что «ни о чем таком не договаривались». Любые письменные договоренности он нарушит – сказав: «Россия вынудила нас принять эти условия». За любые нарушенные договоренности Запад (который вроде как должен быть гарантом выполнения Украиной договоренностей) погладит своих киевских детишек по голове и скажет, что на самом деле все нарушила Москва – как было в истории с Минскими соглашениями.

    В итоге договоренности с Украиной проживут ровно до того момента, пока последний российский солдат не покинет ее территорию. После чего Украина продолжит русофобский курс, пойдет в НАТО, а Россия останется с санкциями, с понесенными ради денацификации жертвами – и с необходимостью снова через год-два проводить спецоперацию для предотвращения размещения американских ракет где-нибудь в Черниговской области.

    Именно поэтому единственной возможностью решить все поставленные на Украине задачи является продолжение боевых действий до победного конца. То есть до освобождения максимального количества областей Украины от киевского контроля и проведения на данных территориях референдумов о вхождении в Российскую Федерацию. Проще говоря, речь идет о демонтаже украинского государственного проекта «анти-Россия». А демонтаж не предполагает переговоров с демонтируемым. Доктор сказал резать – значит резать.

    Однако российские власти, на первый взгляд, этой точки зрения не придерживаются. Кремль не стал отправлять Зеленского с его переговорными фантазиями куда подальше, а ответил в стиле «можно, но…». Дмитрий Песков еще в апреле говорил, что встреча «гипотетически возможна», но «для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ». Однако, как сейчас отметили российские власти, работа делегаций не ведется уже давно. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же собственные подходы, изложенные в Стамбуле, которые мы были готовы принять за основу. Но они тут же отказались... Тем не менее контакты были продолжены, и наше видение очередного варианта проекта договоренности было передано им в середине апреля. И с тех пор никаких обратных реакций мы не получали», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», – резюмировал Дмитрий Песков, давая понять Киеву, что переговоры на рабочем уровне должны быть восстановлены.

    Фото: AP/TASS

    Да, но нет

    Казалось бы, такой ответ означает полное непонимание Кремлем настроений в российском обществе. По всем соцопросам, лишь 20% россиян ждут от властей компромисса, тогда как больше 70% ее поддерживают и ждут победы. Неудивительно, что предыдущие даже намеки на «успех переговоров» с киевским режимом (сделанные по итогам пресловутых стамбульских переговоров) вызвали бурю негодования в России.

    Ответ Кремля в стиле «да, но…» преследует как минимум две цели. Во-первых, Россия поддерживает свое глобальное реноме. Показывает, что ее спецоперация была вынужденной, что она всегда открыта для дипломатического варианта решения проблем. Это понравится условному Востоку – и стимулирует Запад на движение в нужном для России направлении. Потому что все больше и больше западных политиков понимает, что Запад проигрывают украинскую кампанию, и готовы вести с Россией диалог о примирении – в том числе и на условиях сдачи украинских территорий.

    Пока что речь идет только о Крыме, ЛНР и ДНР – однако Сергей Лавров четко сказал, что условия договора будут зависеть от ситуации на земле. И сейчас эта ситуация подразумевает, что Херсонская и Запорожская области тоже уходят из состава Украины. Об этом говорят многие российские чиновники, а также демонстративное пересечение Москвой точки невозврата – выдача с 12 июня местным жителям паспортов Российской Федерации. Подобная «экстракция» ожидает и другие территории Украины, которые будут освобождены российскими войсками. А значит, Запад, движимый осознанием собственного поражения и готовностью Москвы разговаривать, будет подстраиваться под новые условия.

    Во-вторых, очевидно, что демонтаж украинской государственности пойдет куда проще в ситуации, когда рухнут идеологические основы режима. Когда в Киеве начнется разброд и шатание. Именно поэтому Кремль требует, чтобы перед встречей Зеленского с Путиным украинская и российская делегации подписали проект соглашения о завершении конфликта – который будет включать все требования России, включая денацификацию и отказ от освобожденных территорий. Само появление этого пректа (а он, конечно же, будет опубликован Россией) вызовет серьезный кризис власти в Киеве, после чего Зеленский вынужден будет от него открещиваться – что позволит Москве отказаться от встречи под предлогом того, что «Зеленский снова юлит».

    Киев, скорее всего, понимает ловушки, расставленные Россией, и еще не настолько отчаялся, чтобы рискнуть пойти по предложенному Москвой пути. Поэтому, с большой долей вероятности, Зеленский откажется от российского требования и не будет предварительно подписывать мирное соглашение. А, значит, переговоров не будет, и российская операция продолжится до победного конца – до освобождения украинских территорий от власти наркоманов и нацистов.

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