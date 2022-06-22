После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Страна старалась всячески предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Старалась до последнего не провоцировать потенциального агрессора – не осуществляла очевидные действия по подготовке к отражению нападения, которое было неминуемым. И то, что было сделано, было сделано поздно. Правда, звучит как-то слишком актуально и пугающе?

Далее продолжим ближе к оригиналу: «В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права». Это Путин 24 февраля 2022 года говорит гражданам в своем обращении. И говорит про 22 июня – трагический день истории страны, который уже семьдесят седьмой раз на календаре.

И тут любой читатель вдруг понимает, что за чехардой дней мы не забыли настойчивые просьбы не расширять НАТО, не переступать черту, не подступать к нашим границам, не создавать угрозу. И что мы слышали в ответ? Ничего. Как об стенку. Потому что все было уже решено. И скорость, с которой посыпались вполне чувствительные, хотя и малопродуманные, санкции, аналогов которых не было в мировой истории, говорит только об их готовности. К чему? Как показывает глубоко эшелонированный, оборудованный и снабженный многочисленный фронт вдоль теперь уже признанных республик Донбасса – к удару. Именно поэтому накачивали вооружением весь этот постмайданный режим. Чтобы грохнуло, так грохнуло, и никто не смог защититься. Россию надо было сразу подавить заранее подготовленными санкциями – с отключением всего, кроме интернета, и то только потому, что интернет – прекрасный инструмент ведения боевой пропаганды и тотальной слежки.

Было понятно, что «окончательное решение донбасского вопроса» – это только для совсем наивных – про Донбасс. На самом деле восемь лет на славянских землях формировался плацдарм против русских и это тоже не новая методика: нацистская Германия в преддверии нападения на СССР действовала таким же образом, используя в качестве плацдарма приграничную с Советским Союзом и населённую славянским населением страну – Польшу. Сегодня передний край войны против России представлен другой славянской территорией – Украиной. Тот факт, что война против нас в очередной раз начинается со славянских территорий, говорит о том, что мы слишком приблизили к своим границам потенциальных врагов.

Самое любопытное, что Польша в этот раз оказалась полностью индоктринирована и подготовлена, а вот Германия до сих пор выглядит растерянной – потому что историческая память все-таки присутствует. Но это не мешает коллективному Западу (коллектив – хорошая штука, ответственность кратно размывается) создавать на территории UA анти-Россию. И стравливание самых близких этнически народов – основной инструмент этого проекта. Поманив Евросоюзом и НАТО, что подразумевает большие деньги для верхушки страны, «белые господа» создали у Украины иллюзию, что она совсем не Россия, что она совсем другая, вплоть до полного отторжения всего русского, что она – анти-Россия. Но нет ничего слаще взору господ, нежели вид убитых родственных народов. И чем дольше, тем лучше. Именно поэтому они до одури завозят и завозят вооружение, чтобы не останавливалось кровопролитие. Именно поэтому каждый раз, когда Украина задумывается о переговорах, раздается окрик из-за океана. Чтобы продолжали до последнего.

И они даже не обращают внимания на страшную историческую аналогию. Против России сейчас – в виде поставок оружия, наемников, в виде санкций и политических заявлений – воюют, за редкими исключениями, те же страны, которые воевали в 1941-1945 годах.

Все же видели, как к этому подводили Украину. «В декабре 2021 года мы всё-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Всё тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами». Это тоже Путин и тоже 24 февраля. Что-нибудь поменялось? Нет. Только ужесточилось. Просто потому, что сам факт существования России не входит в их планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться.

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Так действует белый человек по отношению к недочеловекам. Руины Германии и Евросоюза на этом пути – только приятный бонус. Потому, что и это тоже в планах. При этом не нужны русские «калибры», достаточно выкрутить руки или должным образом новых европолитиков, дабы они запустили санкции, которые разрушат их же экономику и социум. И опять все – чужими руками. Гитлер был честней хотя бы в этом.

Но не в этот день 22 июня, который заставляет нас по-новому оценить место России в этом мире. Это место называется «Не дождетесь». Потому что мы – и весь мир – прекрасно помним, что после 22 июня 1941 года обязательно будет 9 мая 1945-го.