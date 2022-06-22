После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Великобритания противопоставила себя всей Европе

Лондон ищет конфликта с Россией, но находит – с Евросоюзом Vuk Valcic/Global Look Press
Целую серию политических атак на Евросоюз предприняла в последнее время Великобритания. Это связано в том числе с российской спецоперацией на Украине – политика Лондона оказалась гораздо более агрессивной, чем Берлина или Брюсселя. Что стоит за этой агрессией и почему Евросоюз терпит такое к себе отношение? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...

Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...
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Публика не заметит бегства «креативных» горожан

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши фарцовщики от культуры не способны сделать что-то формально оригинальное, новационное. То же касается наших «креативных» горожан. Подробности...
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Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Игорь Мальцев

    После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		22 июня 2022, 09:04

    Страна старалась всячески предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Старалась до последнего не провоцировать потенциального агрессора – не осуществляла очевидные действия по подготовке к отражению нападения, которое было неминуемым. И то, что было сделано, было сделано поздно. Правда, звучит как-то слишком актуально и пугающе? 

    Далее продолжим ближе к оригиналу: «В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права».  Это Путин 24 февраля 2022 года говорит гражданам в своем обращении. И говорит про 22 июня – трагический день истории страны, который уже семьдесят седьмой раз на календаре.

    И тут любой читатель вдруг понимает, что за чехардой дней мы не забыли настойчивые просьбы не расширять НАТО, не переступать черту, не подступать к нашим границам, не создавать угрозу. И что мы слышали в ответ? Ничего. Как об стенку. Потому что все было уже решено. И скорость, с которой посыпались вполне чувствительные, хотя и малопродуманные, санкции, аналогов которых не было в мировой истории, говорит только об их готовности. К чему? Как показывает глубоко эшелонированный, оборудованный и снабженный многочисленный фронт вдоль теперь уже признанных республик Донбасса – к удару. Именно поэтому накачивали вооружением весь этот постмайданный режим. Чтобы грохнуло, так грохнуло, и никто не смог защититься. Россию надо было сразу подавить заранее подготовленными санкциями – с отключением всего, кроме интернета, и то только потому, что интернет – прекрасный инструмент ведения боевой пропаганды и тотальной слежки.

    Было понятно, что «окончательное решение донбасского вопроса» – это только для совсем наивных – про Донбасс. На самом деле восемь лет на славянских землях формировался плацдарм против русских и это тоже не новая методика: нацистская Германия в преддверии нападения на СССР действовала таким же образом, используя в качестве плацдарма приграничную с Советским Союзом и населённую славянским населением страну – Польшу. Сегодня передний край войны против России представлен другой славянской территорией – Украиной. Тот факт, что война против нас в очередной раз начинается со славянских территорий, говорит о том, что мы слишком приблизили к своим границам потенциальных врагов.

    Самое любопытное, что Польша в этот раз оказалась полностью индоктринирована и подготовлена, а вот Германия до сих пор выглядит растерянной – потому что историческая память все-таки присутствует. Но это не мешает коллективному Западу (коллектив – хорошая штука, ответственность кратно размывается) создавать на территории UA анти-Россию. И стравливание самых близких этнически народов – основной инструмент этого проекта. Поманив Евросоюзом и НАТО, что подразумевает большие деньги для верхушки страны, «белые господа» создали у Украины иллюзию, что она совсем не Россия, что она совсем другая, вплоть до полного отторжения всего русского, что она – анти-Россия. Но нет ничего слаще взору господ, нежели вид убитых родственных народов. И чем дольше, тем лучше. Именно поэтому они до одури завозят и завозят вооружение, чтобы не останавливалось кровопролитие. Именно поэтому каждый раз, когда Украина задумывается о переговорах, раздается окрик из-за океана. Чтобы продолжали до последнего.

    Фото: РИА Новости

    И они даже не обращают внимания на страшную историческую аналогию. Против России сейчас – в виде поставок оружия, наемников, в виде санкций и политических заявлений – воюют, за редкими исключениями, те же страны, которые воевали в 1941-1945 годах.

    Все же видели, как к этому подводили Украину. «В декабре 2021 года мы всё-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Всё тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами». Это тоже Путин и тоже 24 февраля. Что-нибудь поменялось? Нет. Только ужесточилось. Просто потому, что сам факт существования России не входит в их планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться.

    Так действует белый человек по отношению к недочеловекам. Руины Германии и Евросоюза на этом пути – только приятный бонус. Потому, что и это тоже в планах. При этом не нужны русские «калибры», достаточно выкрутить руки или должным образом новых европолитиков, дабы они запустили санкции, которые разрушат их же экономику и социум. И опять все – чужими руками. Гитлер был честней хотя бы в этом.

    Но не в этот день 22 июня, который заставляет нас по-новому оценить место России в этом мире. Это место называется «Не дождетесь». Потому что мы – и весь мир – прекрасно помним, что после 22 июня 1941 года обязательно будет 9 мая 1945-го. 

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