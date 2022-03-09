От ухода McDonald’s россияне ничего не теряют

Взгляд
9 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
Разделы

Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
Перейти в раздел…

В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
Перейти в раздел…

США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

От ухода McDonald’s россияне ничего не теряют

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сейчас лоб в лоб столкнулись две экономики – экономика бренда и экономика сырья. Экономика воображаемой стоимости и экономика насущной ценности. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников
    Минобороны: Выведены из строя 90% украинских военных аэродромов Кремль: Список запрещенного к ввозу и вывозу сырья утвердят в ближайшее время ЕС согласовал санкции против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России
    В ЕС сообщили о планах ряда стран запретить импорт нефти из России Посол США призвал американцев покинуть Россию СМИ: Германия выступила против отключения Сбербанка от SWIFT Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц
    Британия изучает возможность поставок Украине ПЗРК Starstreak В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран Граждан с вкладами от 1 млн рублей предложено освободить от НДФЛ на доход с процентов Discovery объявила об остановке вещания в России

    Главная тема


    Приднестровье ставит Россию перед трудным выбором

    боевая авиация


    Шольц: Германия не будет предоставлять Киеву боевые самолеты

    «некомфортная правда»


    В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей

    «трудная ситуация»


    В McDonald's оценили ежемесячные потери от ухода с российского рынка

    Видео

    режим террора


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    попытки договориться


    Когда Украина станет сговорчивее

    паника на рынках


    В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

    санкционная война


    Калининград подготовился к европейской блокаде

    «НАТО – вон!»


    Болгары отомстили начальству за Россию

    страшный сепаратный мир


    Ватник из Киева: Почему не слышно сторонников России на Украине

    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

    защита от фейков


    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
    Игорь Караулов

    От ухода McDonald’s россияне ничего не теряют

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		9 марта 2022, 18:05

    В череде громких уходов западных компаний с российского рынка случай McDonald’s стоит выделить особо. Речь идет не просто об одной из сетей общепита, а о легенде, неразрывно связанной с историей страны. Российская биография McDonald’s охватывает целую эпоху, начало которой совпало с пришествием этого бренда и которая обвально сходит на нет в наши дни – эпоху завоевания или, вернее, поглощения советского, а затем и российского потребительского мирка ослепительным левиафаном западного консьюмеризма.

    Компания McDonald’s, чьи забегаловки гордо называли себя «ресторанами», принесла в СССР таинственные «гамбургеры», о которых советские люди прежде читали только в американской прозе в переводе незабвенной Риты Райт-Ковалёвой. Первый «ресторан» сети открылся в конце января 1990 года на месте воспетого Андреем Макаревичем кафе «Лира» на Пушкинской площади. Страна рушилась, вместо нее начала строиться империя котлеток в булках. Взамен очереди в Мавзолей выстроилась очередь в McDonald’s. Порой живая человеческая изгородь несколько раз оборачивалась вокруг сквера. Москвичи и гости столицы мерзли, но упорно перетаптывались в надежде посмотреть на иностранное чудо. Это была наглядная иллюстрация крушения советского идейного монолита, добровольного самоунижения народа, которую западный зритель мог наблюдать, потирая руки, в режиме реального времени.

    Так продолжалось неделями. Потом очереди схлынули, но пресловутый «бигмак» остался предметом престижного потребления. Стоил он тридцатую или сороковую часть тогдашней средней зарплаты. Мой коллега по одному секретному НИИ, амбициозный молодой человек, хвалился, что периодически заходит пообедать в McDonald’s. Сейчас это звучит смешно, а тогда внушало уважение.  

    В девяностые еда от McDonald’s стала дешевле, а ее престиж поблек: поход в «макдачную» уже не воспринимался как праздник для всей семьи. Наконец-то забегаловка начала осознаваться как таковая. Постепенно стали появляться вменяемые альтернативы, в то время как за макдональдсовскими гамбургерами, чизбургерами и фишбургерами закрепилась репутация нечеловеческой, синтетической пищи, которую можно употреблять лишь в особых обстоятельствах. Например, если ты путешествуешь за рулем и на трассе поблизости нет ничего более сносного. В столице же McDonald’s стали ценить прежде всего за то, что в заведения этой сети невозбранно пускали желающих справить нужду. Так ее и называли: сеть бесплатных туалетов. И в этом качестве McDonald’s в самом деле многим помог.

    Из-за того, что клоун Рональд Макдональд решил сделать России ручкой, современный российский потребитель не потеряет ровно ничего. То же касается и других западных брендов общепита, таких как KFC или Pizza Hut, которую в свое время рекламировал отставной Горби. Нам ли быть в печали, если они уйдут? Множество отечественных производителей предложит нам и пиццу, и жареных цыплят, а вдобавок и суши с сашими. Да еще и курьеры доставят заказанное в любую точку города.

    Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Но самое главное – синтетический «бигмак» как символ глобализма, гарантирующий американцу, что в любой части мира он найдет ту же самую еду, которой он мог наслаждаться в Техасе или Оклахоме, уступит место кухне, укорененной в традициях народов России и соседних стран. Тосковать ли нам о гамбургерах, если у нас есть пельмени, осетинские пироги и грузинские хачапури? Шаурма, ачма и самса? Татарские эчпочмаки и бурятские буузы? Наконец, есть свои традиции быстрого питания и в более отдаленных дружественных странах. Например, чем плох дешевый и сытный вьетнамский фо бо? Всё это и многое другое наши граждане давно открыли и полюбили, а теперь полюбят еще больше, поскольку этническая кухня неизбежно получит новый импульс для развития.

    Конечно, есть и другой аспект. 850 ресторанов, которые собирается закрыть McDonald’s, – это рабочие места. Вопрос серьезный: безработица считается главной угрозой для России в ближайшей перспективе. Но мне кажется, что закрывать по сути ничего и не потребуется. Как и во всем мире, «макдачные» работают у нас по принципу франшизы, коммерческой концессии. То есть каждым рестораном управляет российское юридическое лицо, а сама компания McDonald’s дает ему только право пользования брендом и технологией. Как сообщается, сырье для производства на 98% – российского происхождения. Но если так, то что McDonald’s сможет у нас отнять, уходя с нашего рынка? Свой логотип, своего зловещего клоуна, фирменные цвета, названия и запатентованную рецептуру блюд? Ну, может быть, запретит мальчикам и девочкам за стойкой кричать «свободная касса» – вдруг это тоже запатентовано. Но при этом сами заведения можно открыть заново, под другим названием, с другим ассортиментом. Можно переключиться на пельмени или плов, манты или чебуреки, люди только спасибо скажут.     

    Мировые бренды, очаровавшие страну тридцать лет назад, ныне спешат окончательно разбить свои чары. Так, одновременно с McDonald’s о приостановке деятельности в России сообщил издательский дом Conde Nast – хозяин сети духовно-информационных «макдачных», таких как GC, Vogue, Tatler, Glamour. Эти глянцевые журналы долгие годы искажали сознание читателя, да и русский язык как таковой. Можно сказать, воспитывали идеального с их точки зрения потребителя. В чем же прежде всего заключалось это воспитание? В формировании и поддержании почтения к брендам. Разумеется, к западным брендам. Престижно «шопиться» в Милане (а не в Ярославле). Престижно отдыхать в Сен-Тропе (а не в Сочи). Нужно платить дополнительные деньги за репутацию товара, но не следует задумываться, как эта репутация создавалась и основана ли она на чем-то реальном.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?



    Так возникает внушенное, гипнотическое неравенство в товарном обмене. Европейцы и американцы внушали русским: «наш товар (тряпочка с крутым лейблом) – конфетка, и вы обязаны за него переплачивать, а ваш товар (газ или никель) – бяка, и мы делаем одолжение, что у вас его покупаем».

    Сейчас лоб в лоб столкнулись две экономики – экономика бренда и экономика сырья. Экономика воображаемой стоимости и экономика насущной ценности. При этом мировые бренды работают сами против себя. Картинно хлопая дверью, они не только освобождают от своей магии российского потребителя, но и в перспективе подрывают свою репутацию во всем мире. Ведь если такая большая страна, как Россия, сможет обходиться без какого-то бренда, значит, и остальным не стоит за него цепляться и тем более переплачивать.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •