Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Я очень сожалею о войне на Украине.

Зато у меня все просто с личной ответственностью за происходящее. На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Впрочем, тут не справились и люди гораздо более умные и компетентные, чем я. Да, я принимаю личную ответственность за то, что война перешла на землю Украины, и отвечу за это перед Богом.

Эта война началась не сейчас, а восемь лет назад. Сейчас, надеюсь, она заканчивается. Как человек, имеющий профессиональное отношение к международным делам, считаю, что возможности дипломатии к ночи на четверг были исчерпаны. Россия вела переговоры добросовестно, стараясь решить дело договоренностями, которые позволили бы не жертвовать ничьими жизнями: ни жизнями жителей Донбасса, ни жизнями российских и украинских солдат. Полагаю, лучшее, что может сделать сейчас президент Зеленский, это отдать украинским вооруженным силам приказ сложить оружие.

Я буду помнить, что последние месяцы перед вчерашним ударом прославленная европейская дипломатия потратила в попытках отменить пункты Минских соглашений, требующих прямых переговоров между Киевом и Республиками.

Прискорбно, но в нашем падшем мире чаще всего мир устанавливается силой. Хочу напомнить, что ядерное оружие сейчас удерживает нас от многократно худшего. Молюсь о скорейшем установлении мира и об облегчении людских страданий. Источник