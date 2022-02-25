Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Взгляд
25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
Разделы

Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США.Ну вот, прилетело. Подробности...

Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Николай Силаев
Николай Силаев, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Подробности...

Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 7 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ОПЗЖ готова помочь Зеленскому в переговорах о прекращении огня
    Минобороны сообщило о случаях расправ националистов над бойцами ВСУ Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной Польша и Чехия объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ Российские победители и призеры Олимпиады представлены к госнаградам
    Танкер под флагом Молдовы поражен ракетой в Черном море Зеленский предложил Путину переговоры РФ передала в МИД Франции доказательства преступлений киевского режима Стало известно об отмене Гран-при «Формулы-1» в России
    Разоблачен фейк о сбитом на Украине самолете, обстреливавшем жилые дома Грузия отказалась участвовать в санкциях против России В РСТ рассказали о решении ситуации с застрявшими за границей туристами Башарова уволили из театра после фото с Путиным

    Главная тема


    Как простой матрос стал национальным героем России

    операция по захвату


    Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом

    мирное население


    Минобороны России обратилось к киевлянам

    официальное сообщение


    ВС России блокировали Чернигов

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    принуждение Украины к миру


    Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Николай Силаев

    Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

    Николай Силаев
    директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
    		25 февраля 2022, 17:00

    Я очень сожалею о войне на Украине.

    Зато у меня все просто с личной ответственностью за происходящее. На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Впрочем, тут не справились и люди гораздо более умные и компетентные, чем я. Да, я принимаю личную ответственность за то, что война перешла на землю Украины, и отвечу за это перед Богом.

    Эта война началась не сейчас, а восемь лет назад. Сейчас, надеюсь, она заканчивается. Как человек, имеющий профессиональное отношение к международным делам, считаю, что возможности дипломатии к ночи на четверг были исчерпаны. Россия вела переговоры добросовестно, стараясь решить дело договоренностями, которые позволили бы не жертвовать ничьими жизнями: ни жизнями жителей Донбасса, ни жизнями российских и украинских солдат. Полагаю, лучшее, что может сделать сейчас президент Зеленский, это отдать украинским вооруженным силам приказ сложить оружие.

    Я буду помнить, что последние месяцы перед вчерашним ударом прославленная европейская дипломатия потратила в попытках отменить пункты Минских соглашений, требующих прямых переговоров между Киевом и Республиками.

    Прискорбно, но в нашем падшем мире чаще всего мир устанавливается силой. Хочу напомнить, что ядерное оружие сейчас удерживает нас от многократно худшего. Молюсь о скорейшем установлении мира и об облегчении людских страданий. Источник


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •