Как установить пророссийскую власть в Молдавии

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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...

Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нового итальянского премьера Мелони так долго называли «пост-фашисткой», ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво. Подробности...
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Путь к многополярному миру лежит через Индию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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    Геворг Мирзаян

    Как установить пророссийскую власть в Молдавии

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 ноября 2022, 17:35

    «Нет у революции конца». Эта фраза сейчас как никогда подходит Молдавии. Последние 14 лет страну регулярно сотрясают беспорядки, перевороты, массовые акции протеста. 

    Вот и сейчас до сотни тысяч молдаван участвуют в митингах против действующей власти во главе с президентом Майей Санду. Народ возмущен галопирующей инфляцией (достигающей, по некоторым данным, 40%), проблемами в энергетике. «В ноябре у нас примерно на 50% меньше природного газа. Мы должны признать, что его подача может быть полностью приостановлена», – заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. И это при том, что останавливает подачу не Газпром (который должен был это сделать давно – за то, что Кишинев постоянно срывает сроки оплаты газа), а Украина, которая просто решила приостановить прокачку через идущую на Молдавию ветку. Люди также возмущены тем, что у них резко растут тарифы на коммуналку – власти пошли на это для того, чтобы выполнить условия «экономии», выдвинутые внешними кредиторами. И все это происходит в стране, которая и без того «славится» статусом самой бедной страны Европы.

    Казалось бы, Москва должна быть довольна проходящими в Молдавии протестами. Ведь президент Майя Санду, отставки которой добиваются митингующие, отнюдь не является ни другом, ни симпатизантом Москвы. Это та самая Майя Санду, которая на так называемой Крымской платформе (пропагандистском мероприятии Киева) говорила о том, что «Украина защищает нас сегодня. Украина защищает весь свободный мир. Слава Украине». Это та самая Майя Санду, которая поддерживает блокаду Приднестровья – де-факто отделившейся от Молдавии республики, в которой проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации. Это та самая Майя Санду, которая пытается втянуть Молдавию в НАТО – прекрасно понимая, что любое вступление до решения приднестровского конфликта поставит Россию (чьи миротворцы стоят в регионе) и НАТО (которое будет обязано восстанавливать территориальную целостность Молдавии) на грань прямой войны с большим риском ее перерастания в ядерную.

    Действительно, Санду не жалко. Однако проблема в том, что даже если массовые протесты и приведут к ее отставке, то системно ситуация для Москвы не изменится. Хотя бы потому, что Россия не контролирует молдавское политическое пространство.

    Да, казалось бы, что сменщик Санду – кем бы он ни был – должен учесть ошибки предшественницы и начать ориентироваться на Россию. Восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Москвой (ныне переориентированное на ЕС), не участвовать в различных антироссийских шабашах (что обеспечит ему лояльность со стороны российских компаний, в частности того же Газпрома), наладить диалог с Приднестровьем. В общем, учитывать российские интересы во имя интересов Молдавии. Однако проблема в том, что таких людей на первых ролях в молдавской политике нет. Будем честны – ориентация политика (тем более в такой небогатой как ресурсами, так и суверенитетом стране, как Молдавия) зависит не столько от национальных интересов, сколько от того, кто этого политика взращивал. А почти вся нынешняя молдавская политическая элита – как и второй ее эшелон – выращена западными странами. Пока Россия пренебрежительно относилась к «мягкой силе» на постсоветском пространстве и не вкладывала достаточно денег в систему образования, культурную политику и гражданское общество соседних стран, Запад активно вкладывался. В итоге получил целую генерацию лояльных ему людей, мыслящих в западных категориях. России же остается делать ставку на тех политиков, которые сами себя позиционируют как пророссийские, но при этом, по сути, ничего в пользу Москвы не делают (то же президентство в Молдавии Игоря Додона не принесло России каких-то больших выгод).

    Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    В результате сейчас все политические силы Молдавии контролируются Западом. И власть, и в массе своей оппозиция. Если ситуация для Санду будет выглядеть безвыходной, западные силы могут провести банальное замещение. Убрать свою ставленницу Майю Санду и поставить на ее место другого прозападного политика, этакого младоевропейца – и сделать это не через операцию «преемник», а через операцию «протомайдан», когда младоевропеец поведет толпы людей под лозунгом «долой эту проворовавшуюся власть».

    Казалось бы, эту двухходовку разгадает любой молдавский протестующий, который не захочет менять шило на мыло – но проблема в том, что такая операция уже проводилась. Именно Майя Санду была таким младоевропейцем, которая в середине 2010-х годов была назначена подсиживать проевропейского премьера Влада Филата (укравшего с товарищами из пенсионной системы страны почти 1 миллиард долларов). 

    Сейчас же этим младоевропейцем может стать любой – даже пресловутый лидер оппозиции Илан Шор. Да, у него тесные связи с Москвой (в том числе и через жену – известную певицу Жасмин). Да, американцы ввели против него санкции из-за того, что он якобы «пытается вернуть Молдавию в сферу влияния России». Однако, во-первых, Шору для прихода к власти нужно снимать эти санкции – а кроме Запада их никто не снимет. Во-вторых, как отмечалось выше, политическая элита Молдавии сплошь прозападная (а у многих, включая президента, даже есть румынские паспорта), и Шору придется приспосабливаться. Наконец, в-третьих, в пользу Запада сыграет и география. У Молдавии нет территориального выхода к России или к нейтральной по отношению к России стране – государство зажато между Румынией и Украиной. И любая попытка случайно попавшего во власть пророссийского политика брыкнуться приведет к банальной экономической блокаде республики с выходом на Майдан. Любое неподчинение будет чревато сменой режима. 

    Именно поэтому в нынешних условиях приход к власти в Кишиневе пророссийских сил крайне маловероятен. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не освободит Николаевскую и Одесскую области с выходом на границу с Приднестровьем (граничащим в свою очередь с Молдавией). 

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