«Нет у революции конца». Эта фраза сейчас как никогда подходит Молдавии. Последние 14 лет страну регулярно сотрясают беспорядки, перевороты, массовые акции протеста.

Вот и сейчас до сотни тысяч молдаван участвуют в митингах против действующей власти во главе с президентом Майей Санду. Народ возмущен галопирующей инфляцией (достигающей, по некоторым данным, 40%), проблемами в энергетике. «В ноябре у нас примерно на 50% меньше природного газа. Мы должны признать, что его подача может быть полностью приостановлена», – заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. И это при том, что останавливает подачу не Газпром (который должен был это сделать давно – за то, что Кишинев постоянно срывает сроки оплаты газа), а Украина, которая просто решила приостановить прокачку через идущую на Молдавию ветку. Люди также возмущены тем, что у них резко растут тарифы на коммуналку – власти пошли на это для того, чтобы выполнить условия «экономии», выдвинутые внешними кредиторами. И все это происходит в стране, которая и без того «славится» статусом самой бедной страны Европы.

Казалось бы, Москва должна быть довольна проходящими в Молдавии протестами. Ведь президент Майя Санду, отставки которой добиваются митингующие, отнюдь не является ни другом, ни симпатизантом Москвы. Это та самая Майя Санду, которая на так называемой Крымской платформе (пропагандистском мероприятии Киева) говорила о том, что «Украина защищает нас сегодня. Украина защищает весь свободный мир. Слава Украине». Это та самая Майя Санду, которая поддерживает блокаду Приднестровья – де-факто отделившейся от Молдавии республики, в которой проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации. Это та самая Майя Санду, которая пытается втянуть Молдавию в НАТО – прекрасно понимая, что любое вступление до решения приднестровского конфликта поставит Россию (чьи миротворцы стоят в регионе) и НАТО (которое будет обязано восстанавливать территориальную целостность Молдавии) на грань прямой войны с большим риском ее перерастания в ядерную.

Действительно, Санду не жалко. Однако проблема в том, что даже если массовые протесты и приведут к ее отставке, то системно ситуация для Москвы не изменится. Хотя бы потому, что Россия не контролирует молдавское политическое пространство.

Да, казалось бы, что сменщик Санду – кем бы он ни был – должен учесть ошибки предшественницы и начать ориентироваться на Россию. Восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Москвой (ныне переориентированное на ЕС), не участвовать в различных антироссийских шабашах (что обеспечит ему лояльность со стороны российских компаний, в частности того же Газпрома), наладить диалог с Приднестровьем. В общем, учитывать российские интересы во имя интересов Молдавии. Однако проблема в том, что таких людей на первых ролях в молдавской политике нет. Будем честны – ориентация политика (тем более в такой небогатой как ресурсами, так и суверенитетом стране, как Молдавия) зависит не столько от национальных интересов, сколько от того, кто этого политика взращивал. А почти вся нынешняя молдавская политическая элита – как и второй ее эшелон – выращена западными странами. Пока Россия пренебрежительно относилась к «мягкой силе» на постсоветском пространстве и не вкладывала достаточно денег в систему образования, культурную политику и гражданское общество соседних стран, Запад активно вкладывался. В итоге получил целую генерацию лояльных ему людей, мыслящих в западных категориях. России же остается делать ставку на тех политиков, которые сами себя позиционируют как пророссийские, но при этом, по сути, ничего в пользу Москвы не делают (то же президентство в Молдавии Игоря Додона не принесло России каких-то больших выгод).

В результате сейчас все политические силы Молдавии контролируются Западом. И власть, и в массе своей оппозиция. Если ситуация для Санду будет выглядеть безвыходной, западные силы могут провести банальное замещение. Убрать свою ставленницу Майю Санду и поставить на ее место другого прозападного политика, этакого младоевропейца – и сделать это не через операцию «преемник», а через операцию «протомайдан», когда младоевропеец поведет толпы людей под лозунгом «долой эту проворовавшуюся власть».

Казалось бы, эту двухходовку разгадает любой молдавский протестующий, который не захочет менять шило на мыло – но проблема в том, что такая операция уже проводилась. Именно Майя Санду была таким младоевропейцем, которая в середине 2010-х годов была назначена подсиживать проевропейского премьера Влада Филата (укравшего с товарищами из пенсионной системы страны почти 1 миллиард долларов).

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Сейчас же этим младоевропейцем может стать любой – даже пресловутый лидер оппозиции Илан Шор. Да, у него тесные связи с Москвой (в том числе и через жену – известную певицу Жасмин). Да, американцы ввели против него санкции из-за того, что он якобы «пытается вернуть Молдавию в сферу влияния России». Однако, во-первых, Шору для прихода к власти нужно снимать эти санкции – а кроме Запада их никто не снимет. Во-вторых, как отмечалось выше, политическая элита Молдавии сплошь прозападная (а у многих, включая президента, даже есть румынские паспорта), и Шору придется приспосабливаться. Наконец, в-третьих, в пользу Запада сыграет и география. У Молдавии нет территориального выхода к России или к нейтральной по отношению к России стране – государство зажато между Румынией и Украиной. И любая попытка случайно попавшего во власть пророссийского политика брыкнуться приведет к банальной экономической блокаде республики с выходом на Майдан. Любое неподчинение будет чревато сменой режима.

Именно поэтому в нынешних условиях приход к власти в Кишиневе пророссийских сил крайне маловероятен. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не освободит Николаевскую и Одесскую области с выходом на границу с Приднестровьем (граничащим в свою очередь с Молдавией).