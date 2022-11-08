Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

За первые три квартала 2022 года чистая прибыль международного холдинга Euroclear, включающего в себя банк и клиринг, практически удвоилась по сравнению с прошлым годом. Это произошло за счет замороженных бумаг российских инвесторов. За девять месяцев 2022 года чистая прибыль холдинга выросла до 667 млн евро. При этом 241 млн евро пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, в том числе там учитываются доходы, выплаченные по этим бумагам, то есть купоны, дивиденды, погашения бондов. После введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), который участвует в перечислении выплат, эти доходы оказалось невозможно перечислить российским инвесторам. Поэтому они продолжают храниться на счетах Euroclear.

И было бы странно, если бы западные финансисты не продолжали их инвестировать. К сентябрю текущего года на счетах Euroclear скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных для российских инвесторов. В результате их инвестирования Euroclear получил доход в размере 340 млн евро, что составляет больше половины поступлений клиринга (услуги взаимозачета требований и обязательств по финансовым операциям), полученных по статье «Процентные, банковские и прочие доходы» 522 млн евро.

Присвоить чужое или просто своровать – это в традициях западной финансовой системы. После революции 1917 года и гражданской войны многие россияне так и не пришли за своими вкладами, что очень обрадовало европейских банкиров. Считается, что белочехи прикарманили 180 тонн золота Колчака, что обеспечило небывалый подъем молодой славянской буржуазной республики между двумя мировыми войнами. Прага, естественно, официально все отрицала. Есть еще история импортных оборонных контрактов Первой мировой войны. Для России Германия из торгового партнера в начале XX века превратилась во врага, и импорт машиностроительной продукции оказался из нее невозможен. США стали важнейшим экономическим партнером Российской империи в годы Первой мировой войны. В Северо-Американских Штатах были размещены заказы на сумму около 1,2 млрд царских рублей, что было выше довоенного объема импорта в 17 раз. На момент прихода к власти большевиков большинство контрактов с США было выполнено максимум на 10%. Понятно, что предоплата покрывала только часть суммы, но кидок со стороны американцев, отказавшихся выполнять свои обязательства, получился знатный.

Самая громкая история современности – это деньги Каддафи. Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC и том же Euroclear Bank оказались более 14 миллиардов евро. Однако в силу неведомых причин решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет эта сумма увеличилась на 3–5 миллиардов евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными.

Заморозить российские инвестиции и пользоваться ими бесплатно, особенно на фоне роста процентных ставок в США и еврозоне – это прямое воровство, которое не скрывается и, более того, отражается в финансовой отчетности. Удивляться этому не стоит. Еще лет 40 назад в финансовых отчетах глобальных нефтяных компаний официально проходили суммы на взятки и коррупцию чиновников в странах третьего мира, которые на Западе политкорректно называются развивающимися рынками.

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Причем именно эти западные люди учили в свое время наших чиновников, как правильно построить капитализм и провести приватизацию, рассказывая сказки о честности и прозрачности западной финансовой системы. Впрочем, с прозрачностью проблем нет. Отчетность показывает, сколько они наварили на российских активах, в ней также утверждается, что планируется продолжать навариваться дальше. Чтобы в дальнейшем не искажать финансовый результат, Euroclear будет учитывать «российские» деньги в отчетности отдельно от собственных результатов.

А в западные сказки так верили, так верили – не только российские чиновники, но и многие российские бизнесмены первой руки, входящие в список Forbes. Они от заморозки активов пострадали тоже, но это нас волнует гораздо меньше.

Полагаю, эта западная наглость и беззастенчивость нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется.