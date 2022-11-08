Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

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8 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Россия и Китай пошли на торговый рекорд

Россия продает Китаю больше, чем китайцы – россиянам Cfoto/Global Look Press
Торговля России с Китаем набирает обороты. В этом году будет поставлен новый рекорд. Страны уже наторговали столько, сколько за весь прошлый год. Любопытно, что китайский импорт не так активно захватывает освободившийся от западного бизнеса российский рынок. Тогда как Россия показывает серьезный рост экспорта на рынок Поднебесной. Почему так происходит? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области РИА Новости
Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?  Подробности...
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Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Наглость и беззастенчивость западной финансовой системы нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется. Подробности...

Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Результат промежуточных выборов 8 ноября будет настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Подробности...

Священник – это совесть воинского подразделения

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Военный священник не должен в бою стать обузой для подразделения, однако не его дело осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Как заморозить конфликт России и Украины

Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		8 ноября 2022, 11:56

    За первые три квартала 2022 года чистая прибыль международного холдинга Euroclear, включающего в себя банк и клиринг, практически удвоилась по сравнению с прошлым годом. Это произошло за счет замороженных бумаг российских инвесторов. За девять месяцев 2022 года чистая прибыль холдинга выросла до 667 млн евро. При этом 241 млн евро пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

    Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, в том числе там учитываются доходы, выплаченные по этим бумагам, то есть купоны, дивиденды, погашения бондов. После введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), который участвует в перечислении выплат, эти доходы оказалось невозможно перечислить российским инвесторам. Поэтому они продолжают храниться на счетах Euroclear.

    И было бы странно, если бы западные финансисты не продолжали их инвестировать. К сентябрю текущего года на счетах Euroclear скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных для российских инвесторов. В результате их инвестирования Euroclear получил доход в размере 340 млн евро, что составляет больше половины поступлений клиринга (услуги взаимозачета требований и обязательств по финансовым операциям), полученных по статье «Процентные, банковские и прочие доходы» 522 млн евро.

    Присвоить чужое или просто своровать – это в традициях западной финансовой системы. После революции 1917 года и гражданской войны многие россияне так и не пришли за своими вкладами, что очень обрадовало европейских банкиров. Считается, что белочехи прикарманили 180 тонн золота Колчака, что обеспечило небывалый подъем молодой славянской буржуазной республики между двумя мировыми войнами. Прага, естественно, официально все отрицала. Есть еще история импортных оборонных контрактов Первой мировой войны. Для России Германия из торгового партнера в начале XX века превратилась во врага, и импорт машиностроительной продукции оказался из нее невозможен. США стали важнейшим экономическим партнером Российской империи в годы Первой мировой войны. В Северо-Американских Штатах были размещены заказы на сумму около 1,2 млрд царских рублей, что было выше довоенного объема импорта в 17 раз. На момент прихода к власти большевиков большинство контрактов с США было выполнено максимум на 10%. Понятно, что предоплата покрывала только часть суммы, но кидок со стороны американцев, отказавшихся выполнять свои обязательства, получился знатный.

    Самая громкая история современности – это деньги Каддафи. Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC и том же Euroclear Bank оказались более 14 миллиардов евро. Однако в силу неведомых причин решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет эта сумма увеличилась на 3–5 миллиардов евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными. 

    Заморозить российские инвестиции и пользоваться ими бесплатно, особенно на фоне роста процентных ставок в США и еврозоне – это прямое воровство, которое не скрывается и, более того, отражается в финансовой отчетности. Удивляться этому не стоит. Еще лет 40 назад в финансовых отчетах глобальных нефтяных компаний официально проходили суммы на взятки и коррупцию чиновников в странах третьего мира, которые на Западе политкорректно называются развивающимися рынками.

    Причем именно эти западные люди учили в свое время наших чиновников, как правильно построить капитализм и провести приватизацию, рассказывая сказки о честности и прозрачности западной финансовой системы. Впрочем, с прозрачностью проблем нет. Отчетность показывает, сколько они наварили на российских активах, в ней также утверждается, что планируется продолжать навариваться дальше. Чтобы в дальнейшем не искажать финансовый результат, Euroclear будет учитывать «российские» деньги в отчетности отдельно от собственных результатов.

    А в западные сказки так верили, так верили – не только российские чиновники, но и многие российские бизнесмены первой руки, входящие в список Forbes. Они от заморозки активов пострадали тоже, но это нас волнует гораздо меньше.

    Полагаю, эта западная наглость и беззастенчивость нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется.

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