Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...

Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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    Глеб Простаков

    Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		16 ноября 2022, 10:56

    Реакция главы МВД Турции Сулеймана Сойлу на соболезнования администрации Джо Байдена в связи с терактом в Стамбуле стала настоящей сенсацией. Ближайший соратник президента Реджепа Тайипа Эрдогана прямо обвинил США в организации теракта, не оставив поводов для другой трактовки своих слов.

    «Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко», – заявил Сойлу, добавив, что «неискренние союзники» либо «укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги». По информации турецкого МВД, исполнитель теракта непосредственно связана с курдским сопротивлением на севере Сирии, которое активно поддерживается Соединенными Штатами.

    Чтобы смысл этого заявления, в котором не прозвучало ни имен, ни названий стран, стал еще более понятным, достаточно кратко перечислить события, предшествовавшие стамбульскому теракту, в котором пострадало более 80 человек, включая нескольких погибших. 12 ноября, за день до теракта, Эрдоган заявил, что президент Джо Байден скрывает в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, который возглавляет движение «Хизмет», и которое в самой Турции именуется не иначе как террористической организацией FETÖ. Гюлен, позиционирующий себя лидером умеренного ислама, считается главным антагонистом Эрдогана. Именно этого человека и его организацию Анкара обвинила в организации неудачного военного переворота 2016 года.

    То, что Гюлен укрывается в США, отнюдь не новость. Он живет в своей резиденции в штате Пенсильвания с далекого 1999 года. Его выдачи Анкара упорно, но безуспешно добивается с 2016-го. И за шесть лет никакого прогресса в этом деле не намечено. В таком случае с чем связан выпад Эрдогана, причем выпад личностный в отношении Байдена? Этому есть сразу несколько объяснений, и все они связаны с обострением внутри- и внешнеполитической ситуации в Турции.

    Во-первых, это конфликт Турции и Греции, которые имеют друг к другу территориальные претензии, а сами эти претензии связаны не столько с территориями малозначительных островов в Эгейском море, сколько с контролем над морскими акваториями, по которым пролегают судоходные маршруты и где расположены запасы шельфовых углеводородов. Примечательно, что Эрдоган прямо винит Грецию, Западную Европу и США в поддержке гюленистов. «Кто защищает их сейчас? Прежде всего Греция. Они бегут и попадают в Грецию. Они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда: они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его», – говорит Эрдоган.

    Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

    Заявления Эрдогана, обычно витиеватые и взвешенные, неожиданно прозвучали крайне жестко. Судя по всему, мы наблюдаем слом тренда в отношениях между США и Турцией. До сих пор относительно независимая позиция Анкары рассматривалась США скорее как плюс. Турция оспаривала позиции России на Кавказе и в Средней Азии, а сами идеи пантюркизма и османизма служили определенным противовесом интересам России и даже Китая на обширном пространстве Евразии.

    Но чем дальше, тем больше реальные интересы Анкары вступают в противоречие с интересами союзников по НАТО. Конфликт с Грецией – главная угроза блоку, которая может подорвать его изнутри. На фоне прокси-войны с Россией внутренний конфликт в НАТО – последнее, что нужно Вашингтону. Турция наряду с Венгрией – единственные страны военно-политического блока, которые до сих пор не согласовали вступление в альянс Швеции и Финляндии. При этом Турция выставляет скандинавам неприемлемые условия по выдаче ей местных гюленистов, многие из которых успели получить гражданства этих стран. 

    Долгое время Турции прощали заигрывание с Россией. Прощали за «зерновую сделку», за попытку быть посредником в мирном урегулировании, за поставки «Байрактаров» Украине. Но вот Турция пытается увеличить свое влияние, реализуя с подачи Москвы идею создания газового хаба. А это уже прямо противоречит интересам США, которые задались целью полностью оградить Европу от российского газа, подсадив на импортную (прежде всего американскую) иглу СПГ.

    Гиперактивность Эрдогана имеет свое логичное объяснение. Он просто не может иначе: президентский рейтинг, подорванный жесточайшим экономическим кризисом, рекордной инфляцией и ослаблением лиры, восстанавливается только за счет успехов Эрдогана на внешнеполитическом фронте и формирования ожиданий о скором возвращении величия осман. Внутреннее напряжение и агрессивная внешнеполитическая линия Эрдогана вошли в жесткое противоречие с политикой Брюсселя и Вашингтона.

    Будь у Эрдогана значительный запас времени, то, с учетом зависимости Турции от партнеров по НАТО, он вряд ли позволил бы себе столь рискованную игру. Но у Эрдогана этого времени просто нет. Уже в июне 2023 года в Турции состоятся президентские выборы, на которых победа Эрдогана отнюдь не очевидна. Ожидается, что главным оппонентом действующего президента станет популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. В отличие от Эрдогана, основу электората которого составляет провинциальное консервативное население республики, Имамоглу ориентируется на образованное и зажиточное население больших городов, выступающее за еще большее сближение с Западом.

    Имамоглу успешно использует экономический кризис в стране для критики экономической политики администрации Эрдогана. Последняя и вправду довольно специфична и не соответствует нормам стандартных учебников экономики. Например, Эрдоган неизменно оказывает давление на центральный банк, вынуждая снижать процентные ставки, стимулируя экономическую активность, даже несмотря на разгон инфляции до огромных 80%.

    Выборы обещают быть жаркими еще и потому, что оппозиция оспаривает сам факт выдвижения Эрдогана на третий срок. До сих пор турецкая конституция запрещала действующему президенту на втором сроке выдвигать свою кандидатуру на третий. Но в 2017 году Турция официально перестала быть парламентской республикой, перейдя к президентской форме правления. Тот факт, что по новой конституции Эрдоган избирался лишь единожды, трактуется его сторонниками как возможность и право нового избрания.

    И вот за два дня до теракта стало известно о том, что суд возобновил дело в отношении Экрема Имамоглу, которому грозит несколько лет заключения и запрет занимать административные должности по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Стамбульский теракт мог стать предупреждением Эрдогану, который, возобновив уголовное преследование главного оппонента, пересек некую «красную линию». Взрывы на центральной улице Стамбула Истикляль дали понять, что союзники приняли окончательное решение, что не хотят иметь дело с Эрдоганом в будущем. И что они, используя ресурс курдского сопротивления и все еще сильные позиции организации Фетхуллаха Гюлена, вполне способны расшатать Турцию изнутри, добавив Эрдогану новых проблем.

    Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», устами министра внутренних дел Турции Анкара без обиняков говорит США о том, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Большие тектонические плиты мировой политики двигаются все быстрее.

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