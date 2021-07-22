Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила визит в США. Эксперты и журналисты называют этот визит по-разному. Кто-то говорит о прощальном туре – в ближайшие месяцы Ангела Меркель, правящая Европой как некоронованная императрица почти 16 лет, а кроме того, бывшая и. о. председателя либерального мира в период каденции Трампа (отказавшегося от этого традиционного для американского президента статуса), покидает свой пост.

Другие уверяют, что все было куда сложнее. Пришедший к власти Джозеф Байден намерен починить трансатлантические отношения. Ну или хотя бы подремонтировать стремление к этому, ибо раскол в них стал не следствием деятельности Трампа, а следствием системных расхождений американо-европейских интересов. Там, где Вашингтон давил (российский, иранский, китайский вопросы), Германия пыталась договариваться. «К несчастью для Германии, в окончании холодной войны она увидела непреходящий моральный триумф, а не стратегическую победу, требующую постоянной готовности добить врага. И за прошедшие с тех пор десятилетия немецкое правительство превратилось в экономическую машину, действующую по принципу «Германия превыше всего», которая удаляется от Запада, ищет лишь денежной выгоды и готова торговать с кем угодно», – пишет Ричард Гренелл, бывший при Трампе послом США в Германии и успевший отметиться множеством хамских выходок. За которые в полностью суверенной стране его бы объявили персоной нон-грата.

Тем не менее подремонтировать американо-европейские отношения Байден намерен именно при помощи Германии, на которую США будут и дальше полагаться как на управляющую Европой. Байден готов куда меньше Трампа инвестировать в антиевропейские и антилиберальные страны ЕС типа Польши и при этом куда больше учитывать немецкие интересы. Взамен он просит публичной лояльности, совместных действий против Китая и коллективных шагов по поддержанию мирового порядка. Судя по всему, на встрече с Меркель он обсуждал детали этой пакетной сделки.

Конечно, Россию тонкости либеральной иерархии волнуют не так чтобы очень. Мы в этом мире не участвуем, играть по его правилам не собираемся и при этом понимаем, что кто бы ни возглавлял это высокое сообщество, он будет всячески стремиться втянуть в него Россию – или наказать за сопротивление, ведь современный либерализм не предполагает свободу выбора и воли.

Однако в то же время на встрече Байдена с Меркель обсуждался куда более животрепещущий и конкретный для Москвы вопрос: проект «Северный поток – 2». Да, остановить проект американцы не могут, он уже почти достроен – однако трубопровод еще нужно запустить и сертифицировать. Кроме того, запустить хотелось бы на полную мощность (а не наполовину, как требует того европейский Третий энергопакет, запрещающий заполнять трубу газом одного поставщика). А значит, со Штатами придется договариваться. Причем тут мы с немцами, скорее, в одной лодке – проект крайне важен для Германии как экономически (получение дешевого российского газа в больших объемах на фоне отказа страны в обозримом будущем от угольной генерации), так и политически – благодаря «СП-2» Германия превращается в один из крупнейших газовых хабов Европы. Именно поэтому Меркель сама была заинтересована убедить американцев оставить «Северный поток – 2» в покое – и, по всей видимости, убедила.

Обещать – не значит перекрыть

По итогам переговоров стороны сошлись на следующем. Американцы констатируют недовольство проектом, но мешать его реализации больше не будут. В обмен немцы фактически гарантируют сохранение российского транзита через Украину и в 2024 году (когда истечет срок действия нынешнего контракта Газпрома с Киевом) будут добиваться его продления на 10 лет. Кроме того, Берлин пообещал «что-то сделать» в случае, если Москва будет использовать энергетику как оружие (то есть как-то шантажировать Украину газом). Наконец, самой Украине подкинут денег в так называемый зеленый фонд – на переход к экологически чистым источникам энергии.

Сколько денег дадут Киеву на разворовывание, Москву особо не волнует – не российские же деньги. Что же касается первых двух условий (продолжение транзита через Украину и недопущение ситуации, когда РФ использует газ как оружие), то Кремль такой компромисс более чем устраивает.

Что касается сохранения украинского транзита, то отменять его никто и не собирается. Даже в случае, если «Северный поток – 2» будет заполнен на 100% (то есть на 55 миллиардов кубов), несколько десятков миллиардов кубов газа все равно придется отправлять через разваливающуюся украинскую газотранспортную систему – Европе нужно слишком много российского газа. Возможно, ситуация изменится после запуска всех ниток «Турецкого потока», однако произойдет это нескоро. Более того, по действующему контракту в 2021-2024 годах Москва обязалась либо качать через Украину не менее 40 миллионов кубов газа, либо (в случае меньшего транзита) оплачивать так, как будто прокачала все 40. Поэтому Киев в любом случае внакладе не останется.

Если же говорить о «газовом оружии», то это очень тонкий момент, его понимание зависит исключительно от субъективной трактовки. В понимании Запада, например, применением газового оружия может считаться отказ Газпрома продлевать контракт с Киевом на поставку газа в случае, если Украина откажется платить за него рыночную стоимость. И тут от Меркель, как от лидера ЕС и одного из «виновных» в «Северном потоке – 2», требуется взять на себя обязательства по предотвращению такого сценария. Судя по всему, она их взяла. Киев, конечно, хочет в этом вопросе уточнений. «Мы не услышали самого интересного, как стороны будут пытаться это обеспечивать. Нет конкретики, которой требует (да, Украина уже давно разговаривает с Берлином в таком приказном тоне) президент Владимир Зеленский», – заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Ряд экспертов пишут, что в рамках «защиты энергобезопасности Украины от российского шантажа» Германия и Запад в целом инвестируют в украинские генерирующие мощности. Такой сценарий все-таки маловероятен – может, какие-то центы и подбросят, но серьезные вложения в Украину сейчас, мягко говоря, нецелесообразны. Разворуют.

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Поэтому обязательства, возможно, будут даны в виде какого-то меморандума или декларации, где будут перечисляться действия Запада в случае российского шантажа. Однако, опять же, будем честны – Германия может прописать хоть обязательство перекрыть вентиль «СП-2» в случае каких-то действий Москвы против Киева, но при этом всем будет очевидно, что на практике такого рода решение приниматься не будет. Вместо этого будут бесконечные политические консультации и переговоры до тех пор, пока ситуация не разрешится.

То есть либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах.