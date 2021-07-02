Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках

МИД России в очередной раз ответил на обвинения – теперь польских властей – в якобы имевшей место «крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны». Эти обвинения, как и другие подобные, разумеется, не подкреплены какими-либо доказательствами.

Но можно ли вообще их чем-то подкрепить, помимо голословных заявлений? Почему не проходит и дня, чтобы Россию не обвинили во взломах и кибератаках? И почему с такими заявлениями выступают власти стран, которым чем-либо не нравится политика России? США. Британия. Прибалтийские государства. А теперь и Польша. Что такого в киберпространстве, связывающем всё человечество в общую цифровую вселенную, что им оказывается так легко манипулировать в сиюминутных политических целях?

Начать, очевидно, следует с определения собственного места в этом новом мире. Увы, оно нас не обрадует. По крайней мере, тех, кто уже мнит себя его хозяевами. Мы только-только вступаем в цифровой мир, мы пока в нем неофиты. Всего-то сорок лет назад не было никакой Глобальной паутины. А еще двадцать лет назад интернета не было у большинства населения даже самых передовых стран. Сегодня интернет почти у всех, но право пользования им до сих пор не закреплено в основополагающих документах ООН и международных соглашениях, хотя разговоры об этом ведутся. Нынешний глобальный интернет еще новинка, а для многих до сих пор диковинка. Важно понимать, что он – лишь пересадочная станция на огромном пути человечества в цифровую вселенную. Впереди – удивительные квантовые сети, о котором шла речь в нашем предыдущем материале, и много такого, что люди пока не в состоянии себе даже представить.

По отношению к неумолимо наступающему цифровому миру мы находимся примерно в той же позиции, что наши предки накануне научно-технической революции XIX-XX веков. У Шерлока Холмса, гениального сыщика викторианской эпохи, не было камер наружного наблюдения, полиграфов и тестов ДНК, и даже дактилоскопия в его время только-только начиналась. Иначе говоря, у Холмса не было таких технических возможностей для сбора достоверных доказательств преступления, какие есть у нас. Уж мы-то сразу бы поймали Мориарти!

Это слабое утешение для тех, кто надеется поймать за руку безымянных кибервзломщиков. Никакое государство в наши дни не обладает техническими средствами, которые могли бы со стопроцентной надежностью вычислить хакеров. Кибервзломщики искусно шифруются, скрывают свои IP-адреса, прячутся за множеством файерволов, используют вредоносные программы, бот-сети, поддельные личности и т. п. Тем более, когда речь идет об организованных группах, а сами эти группы базируются на территории другой страны. Наверняка такие средства есть, но мы пока их не открыли, не изобрели или как минимум не реализовали.

Но разве это не указывает на вину России? Ведь если кибервзломщиков так тяжело поймать, то они и прячутся на территории РФ, благо территория большая, спрятаться всегда есть где. Таких вот «косвенных улик», в отличие от неопровержимых доказательств (которых, повторюсь, пока что нет и на нынешнем этапе развития технологий быть не может), уже набралось вагон и маленькая тележка. В их ряду недавнее заявление Пентагона, будто «хакеры из России не поражают компьютеры с русским языком». Внимание, вопрос достойным наследникам Джеймса Форрестола, министра обороны США, который с криком «Русские идут!» шагнул в окно психиатрической больницы: а что мешает, например, американским хакерам установить на свои компьютеры русский язык? Ничего. Это делается в два клика. И снова «русские идут»?

Да, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вор всегда кричит «держи вора!», хотя не косвенные, а вполне объективные факторы указывают на изначально большие возможности Америки в киберпространстве. Важнейший из этих факторов – само «железо», то есть компьютеры и всё, что с ними связано. Исторически сложилось так, что они или разрабатываются в США, или производятся там, а чаще – и то, и другое. Это означает, что американские разработчики и производители способны внедрять инструменты взлома и слежения уже на аппаратном уровне.

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Отсюда и второй из факторов их преимущества – «софт», программное обеспечение. Оно также в основном создается американскими компаниями. Но каждая из них, включая и таких гигантов, как Microsoft и Apple, обязана дать доступ АНБ (Агентству национальной безопасности США). Положа руку на сердце, если бы у вас были такие колоссальные возможности сыграть в Большого брата, неужели бы вы от них отказались? Китай – единственная страна, которая сегодня в состоянии соперничать с Америкой на этом поприще. Китай не зря называют «сборочным цехом мира». Почти все компьютеры и периферийные устройства, которые у нас работают, собраны в КНР. Но почему же тогда во всем обвиняют Россию?

В России самая сильная школа программистов, это признают повсюду в мире. Советский Союз был равным по мощи конкурентом Америки, и качественное советское образование до сих пор дает о себе знать. Наших программистов нередко переманивают на Запад, а тех, кто остается здесь и работает на свою страну, опасаются всерьез, так как сознают их силу и способности. Отсюда все фантомные страхи «российского вторжения», теперь – в киберпространстве.

Власти некоторых малых стран, недружественные России, тонко чувствуют эти настроения заокеанского Большого брата и берут на себя неблагодарную роль подпевал, с охотой обвиняя «русских хакеров» во всевозможных кибервзломах, какие были и которых вовсе не было. И поскольку доказательств российского участия всё равно нет, фантазировать на эти темы безответственные политики могут сколько угодно. Это придает им веса в собственных глазах, помогает во внутриполитической борьбе и, конечно, нравится Большому брату. Так складывается хор голосов, пусть и нестройный, неумелый, но способный приносить огромный вред международным отношениям.

Нам нужно понять главное. Возврата в доцифровую эпоху не будет. И чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону. Тогда появятся ясные и внятные, прописанные в международных договорах «правила игры» в киберпространстве, нарушать которые окажется себе дороже. Затем появятся надежные технические средства контроля и обнаружения киберугроз. Когда это произойдет, выдвигать на государственном уровне обвинения в хакерских атаках станет бессмысленно. И даже вредно, так как будет сразу ясно, чего стоят подобные заявления.