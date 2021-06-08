Если бы мой друг Эдуард Бояков позвал Бузову, едва придя во МХАТ, я бы сказал ему: Эдик, это ужасно! Так нельзя! Где МХАТ и где Бузова? Хотя, справедливости ради, МХАТ в тот момент был в заднице, а Бузова – нет, не в заднице.

Но мой друг поступил по-другому. Он выпустил за год 14 премьер (эта, с Бузовой, как раз 14-я), из них два спектакля – «Лавр» и «Лес» – абсолютно точно войдут в историю русского театра. Он – без всяких реконструкций – так изменил пространство театра, что там перестало пахнуть нафталином и забила жизнь. Он наполнил залы (а их там сильно больше одного) заинтересованными людьми всех возрастов, а не только пенсионерами по разнарядке собеса.

И после этого сделал следующий шаг – стал привлекать в театр людей, которые вообще никогда туда не ходили. Не в тот театр, в который завлекай не завлекай – там мухи дохнут, и никто никогда туда не вернется. А в тот, который, ни на шаг не отходя от Станиславского, не заигрывая с аудиторией, не фальшивя и не попсея, заставляет говорить совсем не театральную публику – офигеть! Это что, тоже театр? А что еще посмотреть?

Эпатировать публику голыми жопами – много ума не надо. А поставить Островского так, чтобы тиктокеры сидели, затаив дыхание, а на соседних креслах их бабушки точно так же затаили дыхание, а через ряд чиновники и бизнесмены затаили дыхание – это и есть настоящий театр.

И вот теперь в него можно звать Бузову. Потому что это ее аудитория пришла в театр, а не театр пошел к ее аудитории. В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень.

И это в тысячу раз ответственнее, честнее и правдивее. Пока бизнес в лице «Альфы» или Сбера пытается перекупить маргинальную аудиторию и на ней заработать, говоря «эй, ребята, мы такие же бессмысленные, как и вы», русский театр делает то, что делал всегда – вытаскивает небезнадежных из условного или реального «ТикТока». И МХАТ сделал это первым.

Что тут можно сказать? Только – браво!

Источник: блог Дмитрия Михайлина