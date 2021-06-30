России надо осторожно вступаться за Белоруссию

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30 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Новый экономический кризис ожидается через несколько лет Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. Исключение маловероятно и на этот раз. Подробности...
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Как в средневековой Руси зародилась демократия

Во времена Киевской Руси ключевые решения принимало состоявшее из старейшин вече Виктор Васнецов
В массовом сознании укоренился миф, что Россия более приспособлена к единоличной централизованной власти. Но история страны еще со Средневековья знает множество примеров проявления гражданского общества. В чем отношение россиян к современным партиям и депутатам похоже на отношение наших предков к своим представителям на вече, соборах или в советах?  Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить Валентин Спринчак/ТАСС
Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...

Нужно ли давать чехам на пиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Чешские власти потребовали от России 25,5 млн евро компенсаций за «взрывы складов во Врбетице». Как Москве реагировать на это хамство? Подробности...
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Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

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США против православия

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    России надо осторожно вступаться за Белоруссию

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		30 июня 2021, 17:25

    Санкции, введенные Евросоюзом против Белоруссии, и ответные санкции Минска вызвали недоумение у многих наблюдателей. Это тот случай, когда название не отвечает содержанию, а апломб и риторика, с которыми вводятся взаимные ограничения, не соответствуют реальному ущербу, который противники наносят друг другу.

    ЕС ввел санкции против нефтяной, металлургической и калийной промышленности Белоруссии. Казалось бы, в этом списке перечислены главные и наиболее чувствительные товары белорусского экспорта. Но не тут-то было. Если заглянуть не в пресс-релиз Совета ЕС, а в официальный журнал Евросоюза, мы узнаем, что ограничения введены только в отношении отдельных товарных позиций. Например, в случае нефти и нефтепродуктов – это битум и нефтяные парафины, тогда как бензин и дизтопливо – главные товары белорусской нефтянки – под санкции не попали. В случае запрета на ввоз калия в действительности речь идет только о техническом калии, применяемом в химпроме и металлургии, тогда как калий, используемый как минеральное удобрение, санкции также избежал.

    Минск, в свою очередь, грозно хмурясь, спустя несколько дней после объявления санкций Евросоюзом вышел из инициативы «Восточное партнерство», которая с момента избрания Александра Лукашенко для Белоруссии и без того утратила актуальность, а также запустил процедуру выхода из соглашения о реадмиссии, давая понять, что ни выпускать политзаключенных из страны, ни впускать в нее беглых оппозиционеров не намерен. Оба жеста – скорее символические и никакого отношения к экономическим контрсанкциям не имеют.

    Тем временем Москва устами своего посла в Белоруссии Евгения Лукьянова заявила, что не бросит Минск и будет поддерживать его вплоть «до самых критических обстоятельств». Что понимается под такими обстоятельствами, не сказано. Россия уже предоставила свои порты Белоруссии для транзита грузов, которые ранее отправлялись через порты Прибалтики (что, вероятно, выгодно), а Россельхознадзор почти в ежедневном режиме снимает для белорусских агропредприятий запреты на импорт продукции в РФ (здесь выгода не столь очевидна, учитывая скорость и срочность снятия ограничений).

    На днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз обратила внимание на действия России на белорусском направлении. Намек прозрачен: российская поддержка Минска может стоить очередных санкций уже против самой Москвы. О необходимости введения новых антироссийских санкций, поводом для которых служит белорусский кейс, открыто говорят и в ЕС.

    Фото: Виктор Драчев/ТАСС

    Повод для санкций найдется – было бы желание. Но стоит задуматься вот о чем. Что именно получает Москва, ввязываясь в чапаевскую партию с центром пересечения в Минске? О необходимости ускорить интеграционные процессы в контексте санкций много говорит и Александр Лукашенко, и белорусский премьер Роман Головченко. Но как движется интеграционный процесс на самом деле, а также включает он только экономическую часть, либо на повестке стоит и политическая интеграция, пока не ясно. Ясно одно: даже если и есть какое-то движение вперед в рамках построения Союзного государства, пока что оно не может претендовать на роль локомотива интеграционных процессов в рамках более крупного объединения стран, каким является Евразийский экономический союз.

    Ни Казахстан, ни тем более Армения с Киргизией не готовы отвечать «за грехи Лукашенко». Именно этим объясняется провал белорусской дипломатии, которая так и не смогла продвинуть контрсанкционную повестку на уровень ЕАЭС. Нур-Султан пообещал Минску поставки нефти и нефтепродуктов (вероятно, это также один из способов снизить риски для российских нефтяных компаний), но не более того. С точки зрения Казахстана, ЕАЭС – это прежде всего экономическое объединение, а не политическое. В этом смысле Союз очень непохож на свой европейский аналог.

    Возможно, участие Москвы в белорусских делах даже в большей степени, чем европейскими санкциями, продиктовано участием в них Китая, который, будучи экономической сверхдержавой, как и США, ищет возможности продвижения своих интересов в любой точке мира. Ревность Москвы к активности своего союзника на территории другого союзника может подталкивать Россию к более активным действиям на белорусском направлении.

    Но здесь главное не заиграться. России важно не побежать впереди паровоза. Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника, который не устает ежедневно напоминать европейцам о готовности к компромиссу и диалогам (такой посыл содержится почти в каждом послании белорусского МИДа в адрес ЕС). В противном случае Москва рискует принять на себя весь груз санкционного удара по Белоруссии, не получив ничего взамен.

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