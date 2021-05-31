Запад не торопится окончательно оттолкнуть Лукашенко

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Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat

31 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Американские санкции лишают Украину белорусского бензина

За топливным кризисом на Украине стоит ее друг – США РИА «Новости»
Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса с очередями на заправках и черным рынком бензина. Причина в том, что Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95. Однако стоит ли Киеву винить в этом Минск? Подробности...
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Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

Недовольство местным начальством порой приводит избирателей к неожиданному выбору Евгений Одиноков/РИА Новости
В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка. Почему за них голосует избиратель и как это характеризует отечественную выборную систему?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Ограничения на торговлю с Белоруссией начинают влиять на украинский рынок Алексей Мальгавко/РИА Новости
Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне. Украина рискует лишиться важнейших белорусских товаров и потерять рынок сбыта для собственной продукции. Насколько критично две страны зависят от торговли друг с другом, в чем причины текущего кризиса и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему разваливается коалиция Байдена

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Подробности...
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Запад боится новой русской идеологии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Стоит задача «создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Борщ – не украинский. Но и не русский

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украине есть смысл строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша». Подробности...
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

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    Глеб Простаков

    Запад не торопится окончательно оттолкнуть Лукашенко

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		31 мая 2021, 17:00

    Инциденты 26-27 мая с рейсами Париж-Москва и Вена-Москва европейских авиакомпаний Air France и Austrian Air, которым запретили посадку в российской столице, всерьез насторожили наблюдателей. Российские авиационные власти не согласовали рейсам корректировку полета в обход Белоруссии. В Минске это восприняли как акт прямой поддержки Белоруссии. «Я смотрю, москвичи, Москва отказывает – летите вокруг Белоруссии, не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали» – удовлетворенно рассуждал Александр Лукашенко. Меж тем, в воздухе запахло авиационной войной.

    Проблема, впрочем, вскоре разрешилась. Российская сторона заявила, что носила она сугубо технический характер: задержка и отмена рейсов якобы связана с согласованием новых точек влета на территорию России. В настоящий момент рейсы между Европой и Россией выполняются в обычном режиме. Интересно, что комментарии по сложившейся ситуации дали не Росавиация или Минтранс, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это говорит о том, что ситуация требовала незамедлительной реакции на самом высоком уровне.

    Вскоре появилась информация, вновь связанная с авиацией и Белоруссией. 30 мая руководитель «Белавиа» Игорь Чергинец вдруг заявил о том, что компания пока не планирует полеты в Крым. «В Крым пока летать не будем» - сказал он. Это «пока» повесило в воздухе тяжелую интригу. Для организации полетов в Крым необходимо политическое решение о признании полуострова российским, считают в «Белавиа». Официально сообщалось, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 29 мая в Сочи, тема полетов в Крым не обсуждалась.

    И все же дым точно не повалил в отсутствие огня. Если раньше Батька маневрировал между Россией и Западом, и тема признания Крыма была неактуальна, то сейчас, кажется, терять уже нечего. Накануне США подтвердили введение санкций против ключевых белорусских госпредприятий с 3 июня. Евросоюз анонсировал принятие в ближайшее время четвертого пакета санкций и, вполне вероятно, что за ним тут же последует согласование нового, пятого пакета, привязанного к случаю с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича.

    Одновременно Минск и Москва договариваются о перечислении второго транша государственного кредита в 500 млн долларов. Стороны согласовывают ключевые дорожные карты интеграции в рамках Союзного государства, включая самые спорные моменты по ценам на газ и условиям его транзита. Сближение наблюдается и на уровне Евразийского экономического пространства, где Минск и Москвы выступают едва ли не в унисон. Была даже достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, но только не в Крым. Хотя отношения вконец испорчены не только с Западом, но и с Украиной. Киев одним из первых прекратил авиасообщение с Белоруссией и готовится ввести санкции.

    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

    Неужели даже в этой ситуации Лукашенко продолжает торговаться и играть в многовекторность? Тем более, что рейсы в Крым в разгар туристического сезона будут позитивно восприняты и самими белорусами, для которых дорога на европейские курорты в ближайшее время точно заказана.

    Мертвее мертвого не будешь: Запад и без того готовится ввести против Минска максимально жесткие санкции. От отключения белорусских госбанков от системы SWIFT и жестких ограничений не экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов – важнейших для страны товаров – Запад удерживает лишь то соображение, что тем самым он окончательно толкнет Лукашенко в объятия России. Чего Лукашенко, несмотря на резкую перемену риторики в отношении Москвы после протестов оппозиции и западных санкций, продолжает избегать.

    При этом именно признание Крыма – вполне логичное решение со стороны ближайшего союзника Москвы – Лукашенко воспринимает как точку невозврата, после которого любой торг с Западом, да и с самой Россией, станет решительно невозможным. А раз так, то в сложившихся обстоятельствах России логично было бы добиваться этого признания еще настойчивей.

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