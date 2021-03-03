Российские реки скоро будут по колено

Не каждый сходу по памяти назовет 20 российских рек, хотя в стране их более двух с половиной миллионов. Среди них 214 так называемых больших рек длиной свыше 500 км.

В регионах, имеющих эксплуатируемые речные пути, проживает 80% населения страны и создается около 90% валового внутреннего продукта. При этом на долю внутреннего водного транспорта в России приходится менее 2,8% общего транспортного грузооборота. Во Франции этот показатель составляет 10%, в Германии – 11%, а в Нидерландах – 34%.

Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей и имеет целью к 2025 году существенно увеличить количество грузов, перевозимых по речным путям страны. Но его главная задача – остановить деградацию судоходных рек.

Важная роль в этом проекте отводится дноуглублению – постоянному поддержанию необходимого для судоходства состояния рек. Такая работа велась в России с 10-х годов XIX века, но в 90-е годы ХХ века, вплоть до 2014 года, была пущена на самотек, проводилась бессистемно, по большей части аврально. Если в СССР для судоходства по внутренним водным путям (ВВП) использовалось 146 тыс. километров речных путей с гарантированными габаритами судового хода, к 2004 году в России, за счет уменьшения территории, этот показатель составлял 102 тысячи. Но, спустя десять лет, в 2014 году он был уже 65-86 тысяч, по разным источникам. Сейчас на сайте Росморречфлота указана цифра 49,87 тыс. километров.

Малочисленный техфлот

В «Концепции развития внутренних водных путей Российской Федерации на период до 2024 года» упомянуто «длительное недофинансирование» дноуглубительных работ. Там же указано: «По состоянию на 1 января 2019 г. на балансе администраций бассейнов внутренних водных путей находится 2346 судов технического флота, в том числе земснарядов – 152 единицы. Средний возраст судов технического флота превышает 38 лет. С 2004 года выбыло более 30% технического флота, из оставшихся – 17% судов находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и требует ремонта или замены. Суда устарели физически и морально. Задача обновления технического флота многие годы откладывалась».

Нужно отметить, что цифра 2346 – это общее количество судов технического флота, к которым относятся подъёмно-монтажные суда (плавучие краны, плавучие доки и плавучие мастерские) лесопромышленные (сплоточные и лесосплавные суда), сельскохозяйственные (дождевальные, водоподъёмные), энергоснабжающие (плавучие электростанции, компрессорные, трансформаторные), суда связи (кабелеукладчики и кабелеремонтные суда), маломерные суда для очистки акваторий – мусоросборщики, и промышленно-хозяйственные суда, предназначенные для выполнения различных строительных и мелиоративных работ, а также работ по добыче нефти в открытом море, добыче песка и гравия: плавучие буровые вышки.

Отдельную группу судов технического флота составляют драггеры (дноуглубительные землечерпательные и землесосные суда) и грунтоотвозные баржи. Именно они призваны обеспечивать габариты судового хода на транспортных реках, а их всего 152 единицы, меньше, чем больших рек в России.

Также отметим, что цель проекта «Внутренние водные пути» – это рост грузопотоков по внутренним водным путям. Системный эффект должен быть достигнут за счет перевода массовых и тяжеловесных грузов на реку, что снимет пиковые нагрузки с наземных видов транспорта, и в конечном итоге улучшит экологию мегаполисов и регионов.

Полноводность – значит жизнь

Но дноуглубление имеет и вторую, не транспортную сторону. Поддержание судоходства напрямую связано с сохранением полноводности рек. Раньше в морозные зимы в феврале-марте иногда происходили так называемые заморы рыбы, то есть ее массовая гибель по причине недостатка кислорода. В 2016 году подобное явление наблюдали в Волго-Ахтубинской пойме в Волгоградской области уже в конце декабря – январе. Одна из причин – в снижении полноводности рек, когда отступившая вода оставляет на берегу ил, который, находясь на солнце, меняет свои свойства, а затем, попадая во время паводков в реку, активно начинает потреблять кислород из воды.

К слову, усугубляет экологическую ситуацию поведение энергетиков, эксплуатирующих каскад волжских гидроэлектростанций. В погоне за прибылью зимой, когда нагрузка на электросети возрастает, они иногда производят сбросы воды, существенно превышающие установленные нормы. В результате нарушается не только естественный природный цикл полноводья, но и весной не хватает ресурсов, чтобы удержать высокий уровень воды на положенные сроки, что пагубно влияет на популяции рыб.

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Конечно, на экологию наших рек может повлиять и сознательное отношение к этому вопросу каждого отдельного гражданина. Ведь из тонких струек едкой химии и нефтепродуктов, бездумно вылитых на землю, образуются многотонные ядовитые потоки, губительные для всего живого, а каждый незакрытый кран делает наши реки немного мельче, лишая их полноводности.