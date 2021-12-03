Инвалидность изоляцией не лечится

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Угольные короли ответят за смерть шахтеров

К гибели людей на «Листвяжной» привело следование принципу: чем больше угля, тем выше премия Пресс-служба правительства
Кемеровской области/ТАСС
Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Об этом стало известно на совещании у президента с разбором причин катастрофы, в которой погиб 51 человек. Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка. Как с финансовой точки зрения должна быть выстроена такая система? Подробности...
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Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
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Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
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Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...

Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
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Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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собственная новость

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Вероника Леонтьева

    Инвалидность изоляцией не лечится

    Вероника Леонтьева
    руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
    		3 декабря 2021, 11:52

    Каждый день Елена с дочерью в слинге ездит на работу из Москвы в деревню Пучково. Елена – журналист, спортсменка и путешественница. В этой истории всё, казалось бы, обычно для современной женщины, кроме одного – Елена не видит. На работу она ездит в «Дом слепоглухих» – церковный проект, который помогает людям с одновременными нарушениями зрения и слуха начать новую жизнь.

    Вспоминаю еще одного проживающего в этом Доме – Николая. Внешне это молодой, современный, увлеченный жизнью парень, ничем не отличающийся от своих ровесников. Николай – выпускник детского интерната, и совсем недавно он не понимал, что такое деньги и как их считать. Еще немного, и он оказался бы на всю жизнь в психоневрологическом интернате (ПНИ). Николай не слышит с рождения, однако сегодня это совсем не мешает ему жить полноценно – он сам себе готовит еду, официально трудоустроен – на работе собирает интернет-заказы. Недавно парень открыл в себе еще и талант фотографа. Всё это также стало возможным благодаря обучению и профессиональной поддержке в доме сопровождаемого проживания для слепоглухих в Пучково.

    К счастью, таких проектов в России становится всё больше – их организовывают НКО, церковные организации, эта тема становится всё более актуальной и привычной для общества. Проекты сопровождаемого проживания – это альтернатива проживанию людей с инвалидностью в закрытой интернатной системе. Скажем прямо – доживанию.

    Гражданское общество неоднократно поднимало вопрос о реформе государственных интернатов и всех социальных учреждений, но изменения идут очень медленно, система очень неповоротлива. Добровольцы, представители НКО, сестры милосердия пытаются здесь и сейчас помочь людям в этих учреждениях, создать условия, приближенные к нормальным. Но внутри самой системы заложены ограничения. Сегодня невозможно вывести всех людей из интернатов. Многие неравнодушные остаются внутри системы как добровольцы и сотрудники, они стараются изменить жизнь людей с инвалидностью изнутри, обогреть их человеческим, внимательным отношением.

    Кто-то в этой ситуации берет на себя смелость создавать альтернативные проекты. Так, благодаря инициативе молодой девушке, бывшей актрисе, появилось первое в России негосударственное учреждение для детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития – Свято-Софийский социальный дом православной службы «Милосердие».

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Недавно в маленьком поселке Владимирской области появился новый дом сопровождаемого проживания для слепоглухих людей – «Тихий свет». Случилось это на фоне пандемии. Эпидемия только усилила изоляцию людей с ограничениями здоровья и еще ярче показала, как не хватает проектов для альтернативного проживания людей с инвалидностью вне интернатов. В таких проектах люди могут менять свою жизнь и обретать свободу.

    В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. Сопровождаемое проживание, по данным Минтруда 2020 года, было организовано только для немногим более 5 тысячи человек. Для дальнейшего развития сопровождаемого проживания необходимы реформы в законодательстве – обсуждение закона о распределенной опеке продолжается уже не первый год.

    Как показывает опыт международных и российских организаций, сопровождаемое проживание подходит абсолютно для всех, отличается только форма проживания – люди могут жить одни, группой, при поддержке специалистов или без постоянной поддержки. Через сопровождаемое проживание люди с инвалидностью имеют возможность начать самостоятельную жизнь, принимать решения о своем дальнейшем пути, о ежедневных услугах, покупках и времяпровождении, могут получать новые знания и закончить учебное заведение, заниматься спортом, найти работу, развивать собственные увлечения, путешествовать, общаться с другими людьми. То есть делать всё то, что делает каждый из нас. Однако в системе интернатов такие возможности часто недоступны.

    В нашем обществе еще нет полного принятия человека с инвалидностью. Такой человек часто может столкнуться с негативом, он не знает, где может получить образование, необходимые бытовые навыки, как и куда ему устроиться на работу. Он оказывается беззащитным перед мошенниками, не знает, где найти друзей. Помимо архитектурной доступной среды, я уверена, очень важно менять наше отношение к людям с ограничениями здоровья. Причина неприятия еще и в том, что люди с инвалидностью очень долгое время были сегрегированы, отрезаны от остального общества.

    Каждый человек достоин жить глубокой, полной и красочной жизнью, даже если он как-то ограничен в своих физических возможностях. И, конечно, важно об этом помнить не только сегодня – в Международный день инвалидов.


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