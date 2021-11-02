Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...

В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Дело даже не в возросшем влиянии Китая или в том, что российская экономика так и не была порвана в клочья. Проблема в том, что авторитет вашингтонского истеблишмента упал до рекордно низкой отметки. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		2 ноября 2021, 12:14

    На Украине сложилась критическая ситуация в системе энергообеспечения. На ряде крупнейших тепловых электростанций запасы угля упали ниже нормы. В связи с этим украинское Минэнерго даже инициировало проверку собственников ТЭС и ТЭЦ на предмет соответствия лицензионным условиям. Но сама по себе проверка угля не добавит. Тем временем стало известно, что Россия и Белоруссия не будут поставлять на Украину электроэнергию в ноябре. Эти поставки должны были компенсировать дефицит угля и предотвратить вынужденные отключения электроэнергии.

    В конце октября «Интер РАО ЕЭС» назначила, а впоследствии отменила конкурс, необходимый для организации поставок электроэнергии на Украину. Аналогичный конкурс не провела и белорусская сторона. При этом на эти поставки рассчитывал Киев, о чем свидетельствует состоявшийся конкурс «Укрэнерго» на доступ к сечению. Большую часть электроэнергии должна была импортировать государственная компания «Энергоатом». Очевидно, что решение начать импорт электроэнергии из России и Белоруссии было вынужденным. Всего несколько дней назад украинское Минэнерго опровергало информацию о том, что импорт может быть возобновлен.

    До 1 ноября текущего года на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, введенный Верховной радой. Запрет был пролоббирован компанией ДТЭК Рината Ахметова, являющейся монополистом на рынке угля Украины. Запрет был поддержан командой Владимира Зеленского, который искал поддержки украинских националистов и Запада, а потому пошел на откровенно популистский шаг, показывая тем самым, что антироссийский курс Киева остается неизменным.

    Решение возобновить импорт было принято под давлением обстоятельств. По Украине уже понеслась энергетическая «зрада», на фоне чего антирейтинг президента Зеленского впервые превысил антирейтинг экс-главы государства Петра Порошенко. Но, как оказалось, имиджевая жертва была напрасной – вопрос импорта электроэнергии решен не был. С Россией официальных переговоров на тему возобновления поставок никто не проводил, спустив их на уровень отдельных компаний. С Минском такие переговоры проводились, но белорусская сторона отсутствие поставок связала с общим бардаком на Украине, которая то запрещает, то вновь разрешает импорт электроэнергии.

    К слову, до последнего момента импортные поставки уже через суд небезуспешно пыталась заблокировать компания ДТЭК. В итоге «Укрэнерго» вынуждено было воспользоваться лазейками в законодательстве, чтобы провести конкурс на доступ к сечению. Так что версия Минска выглядит вполне убедительной.

    Фото: Photo by Mykola Tys/ SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Было ли «наказание» Украины согласовано Россией и Белоруссией, доподлинно неизвестно. Но очевидно, что обострение в Донбассе и применение Киевом ударных беспилотников «Байрактар» являются не лучшим фоном для ведения переговоров о поставках электричества.

    Исключить политическую составляющую в данном вопросе сложно. Вместе с тем утверждать, что подобное политическое решение влекло за собой экономические потери поставщиков, тоже нельзя. Электроэнергия нынче в дефиците и покупатель на нее есть. И Россия, и Белоруссия имеют возможность выбирать, кому поставлять газ, уголь и электроэнергию в приоритетном порядке.

    Так, «Интер РАО ЕЭС» заявила о двукратном увеличении поставок в Китай. А Минск в конце октября начал поставлять электроэнергию в Литву, хотя еще весной этого года президент последней призывал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, которая является «проектом России по расширению своего влияния». Решение Литвы начать закупки энергии у Белоруссии в Киеве было воспринято не иначе, как «кидок» от партнеров. В свою очередь Александр Лукашенко использовал эти поставки как эффектный пиар-повод: мол, несмотря на агрессивную политику литовского руководства, Минск демонстрирует заботу о людях, которые «еще вчера жили в одной стране». Как бы там ни было, повезло литовцам, а не украинцам.

    Предсказать последствия энергодефицита на Украине сложно, поскольку многое зависит от погоды. Теплая зима станет спасением для страны, но в случае затяжных холодов ресурса для нормального прохождения отопительного сезона просто не будет. Пострадает бизнес и промышленность, которых будут отключать первыми. Но в случае критических сбоев в энергосистеме веерные отключения коснутся населения и коммунального сектора. Нынешний кризис демонстрирует тотальную зависимость Украины от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее.

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