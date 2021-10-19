Борьба за климат стала новой религией

Если вы не заметили – тут недавно у стен Бундестага была объявлена голодовка «Последнего поколения». Шестеро молодых людей, заявивших, что они – последнее поколение, за которым последует всеобщая гибель человечества от «климатических изменений», потребовали прямо сейчас предпринять всё возможное, чтобы остановить глобальное потепление. И заодно – чтобы с ними встретились кандидаты в канцлеры, которые определились в результате прошедших выборов в Бундестаг.

Сначала они не ели три недели. С ними так никто и не встретился – кандидаты в канцлеры от четырёх самых успешных на выборах партий не только не нашли времени поговорить с «идущими на смерть», но и сочли такую встречу неуместным пиар-шагом. И вообще им надо было срочно делить власть. Тут не до голодающих.

Когда двое первых борцов упали в обморок, они покинули место голодовки с помощью медиков. Четверо оставшихся объявили сухую голодовку и сказали, что лучше умрут за климат прямо тут – у стен Бундестага, который ничего не делает для того, чтобы остановить Апокалипсис.

С сухой голодовкой они сильно переоценили свои силы – и поэтому начавшаяся с медийной помпой голодовка тихо-тихо вдруг прекратилась.

Можно, конечно, долго смеяться над немецкими сытыми ребятами, которые отродясь не испытывали чувства голода и решили, что их (может быть даже) смерть заставит потепление отступить.

Максимум, что за это время было сделано, – на коалиционных переговорах партия «Зелёные» проталкивала очередное повышение поборов с населения «на спасение климата».

Но тут речь вообще не о налогах и запретах на мясо и авто. Тут поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование.

Есть одна проблема, которую они, вследствие политической индоктринированности, понять просто не могут. И принять – тоже. Вообще-то планете Земля абсолютно наплевать, есть у нее человечество или нет. При любом климатическом кризе, которых, как знают все, кроме Греты Тунберг, в истории планеты было полно, останется достаточное количество микробов, бактерий, растений, насекомых и т. д., что, собственно, делает ее вполне обитаемой и полной жизни. И уверенность в том, что человек настолько влияет на планету, – это невыразимая антинаучная спесь, о чём тут совсем недавно очень убедительно и подробно писалось во ВЗГЛЯДе.

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Но мне видится, что вот этот религиозный фанатизм, который используют наглые манипуляторы типа Альберта Гора или Билла Гейтса, руководители Fridays For Future и та же Грета Тунберг (которая пренебрегла первым правилом драг-дилера – «никогда не жри ту дурь, что толкаешь лоху») – имеет глубокие корни, особенно в Европе. И это даже не бесконечная уверенность в важности наличия человечества на Земле. Нет.

Всё дело в послевоенной истории Европы. Поколение, родившееся в войну (и, кстати, давшее Англии великих музыкантов вроде Пола Маккартни, Эрика Клэптона, Кейта Ричардса), хлебало нищету, еду по карточкам, развалины вместо городов – по полной. В каждой семье присутствовала смерть. Смерть была на расстоянии руки. Последующие несколько поколений также не забывали про неё – ещё были живы родители и бабушки (и гораздо меньше дедушек, которых выкосило косой войны). И только лет тридцать назад смерть как массовое явление отступила из сознания. Медицина наконец достигла такого уровня, что может поддерживать жизнь даже больного человека довольно долго – гораздо дольше, чем отвела ему природа.

И думается, что Танатос, который остался в общественном сознании в максимально карнавальном виде (типа вся heavy death dark metal культура), просто спрятался за углом.

Нынешняя молодёжь, которая кричит про смерть планеты от климата, словно климат – это полиомиелит, побежденный предыдущим поколением – решила, что должна жить вечно. Что им полагается бессмертие. С витаминами, фруктами из любой точки планеты, вакциной от гепатита С, электрическим самокатом и чашечкой кофе. И, конечно, с широкополосным интернетом в любом сортире. Всё так замечательно – а скоро даже работать не надо будет, потому что введут всеобщий безусловный доход – а природа шепчет «ты все равно умрёшь» – и это приводит их в состояние дикой истерики. «Как так? Так не должно быть! Я же такой красивый, креативный, умный и даже ген... генде... гендернофлюидный, вот!»

И поэтому они так близко к сердцу восприняли идейку, которая не прокатила ни разу с представителями предыдущих поколений – даже озоновый слой высмеяли вместе с кислотными дождями – что существует такая страшная вещь, как глобальное потепление, которое теперь уже и не потепление вовсе, но вы все равно нам верьте. Поэтому мы наблюдаем религиозное, по сути, помешательство. Борьбу с природой против собственного старения и смерти. А «климат» – это просто подсунутая вовремя довольно спорная идейка.

Ведь до чего надо было себя довести, чтобы идти к стенам Бундестага со словами «Пусть мы умрём, но спасем климат». Да, как говорил один литературный персонаж: «я тоже был мистиком-одиночкой и дошёл до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножом».

Не надо их бояться. Не надо над ними смеяться. Просто расскажите им, что мир прекрасен, жизнь коротка, и не стоит тратить немногочисленные годы на такую фигню. Твоя уникальная жизнь гораздо ценнее.