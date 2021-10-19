Борьба за климат стала новой религией

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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

Россия обещает помочь Британии с газовым кризисом Рюмин Александр/ТАСС
Россия готова помочь Великобритании справиться с газовым кризисом, заявил посол в Лондоне. При этом физически Газпром не поставляет свой газ так далеко. И все же Москва действительно могла бы облегчить критическую ситуацию в Британии довольно необычным способом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Враги России нашли замену Орбану

Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...

Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отказ от «Северного потока – 2». Вооружение Украины. Поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии. Снос памятников советским воинам. Это еще не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма (государство обязано решить проблему пандемии) и в то же время либертарианства (государство не смеет мне указывать). Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
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Цены продолжат расти

Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 27 комментариев
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

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  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
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    на ваш взгляд


    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
    Игорь Мальцев

    Борьба за климат стала новой религией

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		19 октября 2021, 17:30

    Если вы не заметили – тут недавно у стен Бундестага была объявлена голодовка «Последнего поколения». Шестеро молодых людей, заявивших, что они – последнее поколение, за которым последует всеобщая гибель человечества от «климатических изменений», потребовали прямо сейчас предпринять всё возможное, чтобы остановить глобальное потепление. И заодно – чтобы с ними встретились кандидаты в канцлеры, которые определились в результате прошедших выборов в Бундестаг.

    Сначала они не ели три недели. С ними так никто и не встретился – кандидаты в канцлеры от четырёх самых успешных на выборах партий не только не нашли времени поговорить с «идущими на смерть», но и сочли такую встречу неуместным пиар-шагом. И вообще им надо было срочно делить власть. Тут не до голодающих.

    Когда двое первых борцов упали в обморок, они покинули место голодовки с помощью медиков. Четверо оставшихся объявили сухую голодовку и сказали, что лучше умрут за климат прямо тут – у стен Бундестага, который ничего не делает для того, чтобы остановить Апокалипсис. 

    С сухой голодовкой они сильно переоценили свои силы – и поэтому начавшаяся с медийной помпой голодовка тихо-тихо вдруг прекратилась.

    Можно, конечно, долго смеяться над немецкими сытыми ребятами, которые отродясь не испытывали чувства голода и решили, что их (может быть даже) смерть заставит потепление отступить.

    Фото: Imago images/aal.photo/Reuters

    Максимум, что за это время было сделано, – на коалиционных переговорах партия «Зелёные» проталкивала очередное повышение поборов с населения «на спасение климата».

    Но тут речь вообще не о налогах и запретах на мясо и авто. Тут поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование.

    Есть одна проблема, которую они, вследствие политической индоктринированности, понять просто не могут. И принять – тоже. Вообще-то планете Земля абсолютно наплевать, есть у нее человечество или нет. При любом климатическом кризе, которых, как знают все, кроме Греты Тунберг, в истории планеты было полно, останется достаточное количество микробов, бактерий, растений, насекомых и т. д., что, собственно, делает ее вполне обитаемой и полной жизни. И уверенность в том, что человек настолько влияет на планету, – это невыразимая антинаучная спесь, о чём тут совсем недавно очень убедительно и подробно писалось во ВЗГЛЯДе.

    Но мне видится, что вот этот религиозный фанатизм, который используют наглые манипуляторы типа Альберта Гора или Билла Гейтса, руководители Fridays For Future и та же Грета Тунберг (которая пренебрегла первым правилом драг-дилера – «никогда не жри ту дурь, что толкаешь лоху») – имеет глубокие корни, особенно в Европе. И это даже не бесконечная уверенность в важности наличия человечества на Земле. Нет.

    Всё дело в послевоенной истории Европы. Поколение, родившееся в войну (и, кстати, давшее Англии великих музыкантов вроде Пола Маккартни, Эрика Клэптона, Кейта Ричардса), хлебало нищету, еду по карточкам, развалины вместо городов – по полной. В каждой семье присутствовала смерть. Смерть была на расстоянии руки. Последующие несколько поколений также не забывали про неё – ещё были живы родители и бабушки (и гораздо меньше дедушек, которых выкосило косой войны). И только лет тридцать назад смерть как массовое явление отступила из сознания. Медицина наконец достигла такого уровня, что может поддерживать жизнь даже больного человека довольно долго – гораздо дольше, чем отвела ему природа. 

    И думается, что Танатос, который остался в общественном сознании в максимально карнавальном виде (типа вся heavy death dark metal культура), просто спрятался за углом.

    Нынешняя молодёжь, которая кричит про смерть планеты от климата, словно климат – это полиомиелит, побежденный предыдущим поколением – решила, что должна жить вечно. Что им полагается бессмертие. С витаминами, фруктами из любой точки планеты, вакциной от гепатита С, электрическим самокатом и чашечкой кофе. И, конечно, с широкополосным интернетом в любом сортире. Всё так замечательно – а скоро даже работать не надо будет, потому что введут всеобщий безусловный доход – а природа шепчет «ты все равно умрёшь» – и это приводит их в состояние дикой истерики. «Как так? Так не должно быть! Я же такой красивый, креативный, умный и даже ген... генде... гендернофлюидный, вот!»

    И поэтому они так близко к сердцу восприняли идейку, которая не прокатила ни разу с представителями предыдущих поколений – даже озоновый слой высмеяли вместе с кислотными дождями – что существует такая страшная вещь, как глобальное потепление, которое теперь уже и не потепление вовсе, но вы все равно нам верьте. Поэтому мы наблюдаем религиозное, по сути, помешательство. Борьбу с природой против собственного старения и смерти. А «климат» – это просто подсунутая вовремя довольно спорная идейка.

    Ведь до чего надо было себя довести, чтобы идти к стенам Бундестага со словами «Пусть мы умрём, но спасем климат». Да, как говорил один литературный персонаж: «я тоже был мистиком-одиночкой и дошёл до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножом».

    Не надо их бояться. Не надо над ними смеяться. Просто расскажите им, что мир прекрасен, жизнь коротка, и не стоит тратить немногочисленные годы на такую фигню. Твоя уникальная жизнь гораздо ценнее.

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