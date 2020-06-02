Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

Интересен «вакцинный» контекст событий в США. Антифа объявлены террористической организацией. Демократические власти штатов и городов, которые заигрывали с крайне левыми, показали, что защитить от бунта они никого не способны. И уже получают судебные иски.

«Героический» [губернатор штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо, со скорбным лицом раскручивающий в течение пары месяцев короновирус, как драйвер «нового мира» и ставший одним из ключевых его рекламных агентов в мировом масштабе, засунул язык, гм, в пробирку.

В постэпидемический мирок, который он строил с высокотехнологичными гигантами вроде «Амазона», «Гугла» и «Микрософта», с дистанционными сервисами, искусственным интеллектом, беспилотниками и «умным городом будущего» ворвалась реальность XX века, как она есть. Прямое и недвусмысленное насилие со всех сторон, базирующееся на остром чувстве классовой ненависти, выглядит в Нью-Йорке существенно более убедительным, чем любые мечты о цифровом будущем.

Обамовское большинство на грани распада. Добрые, благонамеренные и либеральные дядечки и тетечки, политкорректные инвесторы в высокие технологии и устойчивое развитие, больше не могут полагаться на «крайне левых», на университетскую интеллигенцию, на бедных горожан и их политических представителей вроде [активистки Демпартии и члена Палаты представителей] Окасио-Кортес. А легальные политики этой группы не могут ни осудить насилие, ни одобрить его.

«Лутинг» («мародерство» от англ. looting – прим. ВЗГЛЯД) – как «политкорректное» определение грабежа – безусловно станет еще одним словом-маркером 20-го года. Но большинство на лутинге не сконструируешь, а лишиться увлеченных лутингом меньшинств и из образованных (эти обосновывают фундаментальную справедливость принудительного распределения), и из «простых» (эти философствуют ломом) демократам тоже нельзя. И как вывернуться из этой ситуации, не потеряв ни одной значимой группы избирателей, совершенно непонятно.

Причем тут вакцины, в частности, и здравоохранение, вообще? Только и исключительно Сандерс с Окасио-Кортес ярко и последовательно выступают против фармкомпаний. Собственно, от них и их единомышленников по большей части и зависит насколько сбудутся планы [американской биотехнологической компании] «Модерна» продавать вакцину по 800, что ли, долларов за порцию. Разница между республиканцами и «умеренными» демократами в отношении цены и на вакцину, и на здравоохранение, крайне мала. Состоит она только в количестве тех людей, которые получат ее бесплатно – в смысле, за счет государства. Деньги, инвестированные в акции бигфармы – лучшая платформа взаимопонимания и спонсоров Трампа, и спонсоров Байдена.

А Сандерс, Кортес и прочие «товарищи» – выступают за другую медицину, за обеспечение доступа к ней не только и не столько путем увеличениягосударственных расходов на малообеспеченные группы, а путем снижения цены на все, включая препараты. Порядкового снижения.

Вот и получается, что наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения сегодня, разнося города и поджигая полицейские участки, бьют в спину своим собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Обезоруживая своих политических представителей в борьбе и с политической, и с коммерческой олигархией. Шансов собрать коалицию против бигфармы и так было немного, но сейчас, когда ключевой бенефициар этой коалиции показал «обычному американцу» себя во всей красе – они исчезли совсем.

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После скандалов в Модерне прошлой недели – это отличная новость для компании. Каждый разбитый бутик на Манхеттене делает ее положение все более и более безопасным. А от предложений ООН обеспечить «справедливый доступ» к препаратам для всех нуждающихся, что в принципе невозможно при американском ценообразовании (поэтому, собственно, у них все и стремятся регистрировать свои молекулы) фармацевтов страхует лично Трамп, разбивший все горшки в отношениях с ВОЗ.

Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот.

Источник: Блог Глеба Кузнецова