Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво. Наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения, разнося города, бьют в спину своим собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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      В России отметили день пограничника

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          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
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              Глеб Кузнецов

              Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 2 июня 2020, 17:35

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              Интересен «вакцинный» контекст событий в США. Антифа объявлены террористической организацией. Демократические власти штатов и городов, которые заигрывали с крайне левыми, показали, что защитить от бунта они никого не способны. И уже получают судебные иски.

              «Героический» [губернатор штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо, со скорбным лицом раскручивающий в течение пары месяцев короновирус, как драйвер «нового мира» и ставший одним из ключевых его рекламных агентов в мировом масштабе, засунул язык, гм, в пробирку.

              В постэпидемический мирок, который он строил с высокотехнологичными гигантами вроде «Амазона», «Гугла» и «Микрософта», с дистанционными сервисами, искусственным интеллектом, беспилотниками и «умным городом будущего» ворвалась реальность XX века, как она есть. Прямое и недвусмысленное насилие со всех сторон, базирующееся на остром чувстве классовой ненависти, выглядит в Нью-Йорке существенно более убедительным, чем любые мечты о цифровом будущем.

              Обамовское большинство на грани распада. Добрые, благонамеренные и либеральные дядечки и тетечки, политкорректные инвесторы в высокие технологии и устойчивое развитие, больше не могут полагаться на «крайне левых», на университетскую интеллигенцию, на бедных горожан и их политических представителей вроде [активистки Демпартии и члена Палаты представителей] Окасио-Кортес. А легальные политики этой группы не могут ни осудить насилие, ни одобрить его.

              «Лутинг» («мародерство» от англ. looting – прим. ВЗГЛЯД) – как «политкорректное» определение грабежа – безусловно станет еще одним словом-маркером 20-го года. Но большинство на лутинге не сконструируешь, а лишиться увлеченных лутингом меньшинств и из образованных (эти обосновывают фундаментальную справедливость принудительного распределения), и из «простых» (эти философствуют ломом) демократам тоже нельзя. И как вывернуться из этой ситуации, не потеряв ни одной значимой группы избирателей, совершенно непонятно.

              Фото: USA TODAY NETWORK/Reuters

              Причем тут вакцины, в частности, и здравоохранение, вообще? Только и исключительно Сандерс с Окасио-Кортес ярко и последовательно выступают против фармкомпаний. Собственно, от них и их единомышленников по большей части и зависит насколько сбудутся планы [американской биотехнологической компании] «Модерна» продавать вакцину по 800, что ли, долларов за порцию. Разница между республиканцами и «умеренными» демократами в отношении цены и на вакцину, и на здравоохранение, крайне мала. Состоит она только в количестве тех людей, которые получат ее бесплатно – в смысле, за счет государства. Деньги, инвестированные в акции бигфармы – лучшая платформа взаимопонимания и спонсоров Трампа, и спонсоров Байдена.

              А Сандерс, Кортес и прочие «товарищи» – выступают за другую медицину, за обеспечение доступа к ней не только и не столько путем увеличениягосударственных расходов на малообеспеченные группы, а путем снижения цены на все, включая препараты. Порядкового снижения.

              Вот и получается, что наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения сегодня, разнося города и поджигая полицейские участки, бьют в спину своим собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Обезоруживая своих политических представителей в борьбе и с политической, и с коммерческой олигархией. Шансов собрать коалицию против бигфармы и так было немного, но сейчас, когда ключевой бенефициар этой коалиции показал «обычному американцу» себя во всей красе – они исчезли совсем.

              После скандалов в Модерне прошлой недели – это отличная новость для компании. Каждый разбитый бутик на Манхеттене делает ее положение все более и более безопасным. А от предложений ООН обеспечить «справедливый доступ» к препаратам для всех нуждающихся, что в принципе невозможно при американском ценообразовании (поэтому, собственно, у них все и стремятся регистрировать свои молекулы) фармацевтов страхует лично Трамп, разбивший все горшки в отношениях с ВОЗ.

              Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова


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