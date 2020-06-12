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12 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...

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              Хомячководам граждане не нужны

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 12 июня 2020, 12:00

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              1 июля в России состоится важнейшее голосование по внесению поправок в действующую Конституцию – основной закон страны. И это голосование бурно комментируют не только жители России, но и представители власти. Речь тут не о массовой информационной кампании «поддержите поправки» – речь о событиях вокруг самого голосования.

              Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад через свои инструменты в России (то есть через НКО и другие структуры) попытается внести раскол в российское общество, навязать россиянам выгодные западным странам модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием.

              Кому-то, возможно, эти слова покажутся пустыми страшилками, культивированием в обществе образа врага, образа осажденной крепости. Однако Патрушев прав. Тем, кто внимательно следит за отечественным информационным пространством, очевидно, что россиянам пытаются навязать крайне деструктивные идеи.

              Речь, конечно же, не об идущей в обществе дискуссии по вопросу того, поддержать ли поправки или проголосовать против них. У каждой из сторон тут своя аргументация в поддержку поправок или критика в их адрес. Пункты поправок разбирают, препарируют, обсуждают их влияние на жизнь страны и шансы на злоупотребления этими пунктами со стороны власть предержащих – и в этой дискуссии нет ничего плохого (до тех пор, конечно, пока она идет в рамках действующего законодательства).

              Однако отдельные товарищи пытаются подтолкнуть россиян к третьему варианту действия: не голосовать ни «за», ни «против». Вообще не голосовать. И вот эти товарищи нам явно не товарищи. Ведь игнорирование избирательных участков – однозначно негативный вариант. И для противников поправок, и для сторонников, и для всего общества.

              Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

              Что бы там кто ни говорил, вопрос об имплементации поправок в Основной закон страны еще до конца не решен. Президент Владимир Путин заявил, что никакой имплементации не будет без положительного одобрения населения страны. А, значит, у тех, кому не нравится политический или идеологический пакеты поправок (возможность действующему президенту снова выдвигаться на пост, упоминание в Конституции Бога и тому подобные моменты) есть шанс отправить эти поправки в утиль. Но для этого количество голосов «против» на голосовании должно превысить число голосов «за».

              Казалось бы, антигосударственные (не антипутинские, а именно антигосударственные силы) в лице Навального и т.п. должны это понимать, должны стимулировать противников поправок прийти на участки. Но они понимают, что даже при мобилизации этих противников вряд ли смогут добиться превышения голосов «против» над «за». И дело тут не в мифических махинациях избиркомов – обычные опросы показывают, что большая часть населения поддерживает комплексный пакет поправок (где политическая и идеологическая части сопровождаются важнейшими социальными или суверенными пунктами).

              Поэтому «навальнисты» избрали другой вариант – они пытаются добиться низкой явки. Не только для того, чтобы затем приплюсовать проигнорировавших голосование к тем, что отдал свой голос «против», и на основе этой занимательной математики заявить, что большая часть россиян против поправок. Это, скорее, тактическая задача. Со стратегической же точки зрения нынешняя агитация по принципу «не голосуй или проиграешь» является одним из элементов системной политики по недопущению создания в России гражданского общества.

              Да, эксперты и обыватели очень любят говорить об этом обществе. Обществе, где, по их мнению, власть не нарушает права населения. Однако тут нужно правильно расставить акценты. Гражданское общество – это не общество, где власть действует по закону, а общество, состоящее из граждан. Людей с гражданским сознанием, которые принуждают власть действовать по закону. Поэтому это общество создается не через послушание власти, а через воспитание у людей того самого гражданского сознания.

              Превращение их из особей с инстинктами «пожрать, поспать, посовокупляться» в граждан, принимающих участие в жизни страны и управлении происходящими в ней процессами. Принимающих, как минимум, через избирательный процесс, где можно прийти проголосовать. Выбрать мэра, местных депутатов, президента. И, тем более, прийти проголосовать 1 июля, когда состоится голосование по внесению изменений в ОСНОВНОЙ закон страны, с которым нам жить при нынешнем, следующем и последующих президентах.

              Однако Секте Свидетелей Навального и другим игрокам, обслуживающим (вольно или невольно – без разницы) интересы западных «партнеров», такое общество не нужно. Да, оно будет критически относиться к власти, требовать от нее нормального диалога, уважительного отношения и соблюдения принципа «закон един для всех». Однако в то же время оно ни при каких условиях не поддержит ни западные планы по расчленению, ослаблению или подчинению России, и, тем более, не поддержит тех агентов внутри страны, которые эти планы реализуют. У гражданина есть чувство ответственности за свою собственность – а государство является именно такой его собственностью.

              Именно поэтому граждане российской псевдолиберальной тусовке и не нужны. Им нужны хомячки – толпа восторженных идиотов, лишенные  гражданского сознания, которые «не рефлексируют, а распространяют» генерируемый различными хомячководами антироссийский информационный помет. И недопущение увеличения популяции таких вот хомячков сейчас как в интересах Кремля, так и в интересах российских граждан. Вне зависимости от их отношения к нынешним поправкам. 

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