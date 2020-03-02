Полиция скорби – институт бесполезный

Взгляд
2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
Разделы

Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...

Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...

Экологический идиотизм погорел на «бабках»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто уже пострадал от глобального потепления

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
              Социолог перечислил страхи россиян в случае ухода ПутинаЭрдоган заявил об отсутствии проблем в Сирии с Россией и ИраномВ Госдуме резко раскритиковали предложение ввести налог на собак«Силовые машины» собрались выйти из СП с Siemens
              Сирийская армия вернула контроль над СаракибомЭкс-командир «Айдара» задержан в Евросоюзе по запросу РоссииВ Австрии начался суд над «российским шпионом»Полиция нашла уехавшего с уснувшим ребенком таксиста
              CAS потребовал объяснений от МОК из-за поддельных подписей РодченковаВ Германии заявили о неспособности Европы справиться с беженцами из СирииГрузинскую бронемашину продают на Ближний ВостокМодель из Подмосковья умерла, подавившись шоколадом

              Главная тема


              Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

              ближний восток


              Эксперт оценил способность Сирии закрыть небо Идлиба для Турции

              стратегическая стабильность


              Путин назвал пользу гиперзвукового оружия для России

              сбалансированное питание


              Диетолог выступил против соблюдения поста

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?


              Юрий Васильев

              Полиция скорби – институт бесполезный

              Юрий Васильев
              специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
              		 2 марта 2020, 14:58

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Полиция скорби – институт бесполезный сам по себе. Говорю, как прочитавший некоторое количество некрологов, которые вполне могли относиться и ко мне. «Так им и надо», «не скорблю», «земля стекловатой» и прочее – хороший способ почистить ленту, но никак не повод для регламентации.

              Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины.

              Точнее, не даже – а особенно если из глубины. В этом случае сам процесс производной, вторичной реакции на чью-то скорбь и ее проявления требует от вас некоторого количества той самой души. А все, что душу ужесточает – если это не первичная непосредственная реакция на боль, явную несправедливость либо геноцид, – для этой самой души вредно. Как любая отвлеченная суета и томление духа.

              Это не значит, что «не скорблю» и «эй ты, шляпа, как трепещешь?» – что-то нелегальное и недопустимое. Отнюдь нет. В конце концов, водка тоже продается везде. Просто пользы, в отличие от рюмки-другой, в рассматриваемом случае нет вообще. Один лишь соблазн для окружающих. Да и то – если доживут.

              Одно только хочу сказать.

              Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

              В муаровом, изменчивом, перетекающем и не во всем так однозначном мире – все же существуют тумблеры. Не упругая постепенность черного набалдашника на усилителе. И не дюжина-другая полос эквалайзера с тонкой подстройкой. А элементарный щелк-щелк. Вкл. – выкл. Лоб – вист. Чет-нечет. Без промежуточных вариантов, к сожалению.

              Осмысление трагедии при сухом льде – вторичное, досужее, наше – взыскует, на мой взгляд, не плавности, но щелчка. Как и в любом другом случае, где исходный тезис не подлежит сомнению. В данном случае тезис – «невежество убивает». Аксиоматично, как по мне.

              Рассуждения о двухнедельном карантине с учебником Перышкина – конечно же, одно из крайних положений тумблера. Радикальный его извод. Что ж, давайте без радикализма. Будем считать, что по одну сторону щелчка – большой, комплексный разговор о безопасности. О собственной ответственности за нее. О том, что мы должны делать для того, чтобы не сдохнуть по собственной дурости. Какими знаниями для этого мы должны обладать. А если знания есть – то в какие кармашки их класть. И главное – какие связи между этими кармашками выстраивать.

              Либо – по другую сторону щелчка – шоу Андрея Малахова на канале «Россия». Где те, кто собственным невежеством поспособствовал гибели трех человек, появятся уже вечером. Не боясь ошибиться, предположу, что мы увидим смесь соболезнований, советов «как пережить» и ярко поданных подробностей трагедии. Под общим девизом «они сами себя наказали, давайте не будем усугублять».

              Либо безопасность нации. Либо шоу скорби. Щелк-щелк. И то и другое – допустимо. Просто надо понимать, что на ярких примерах и на больших числах – к примеру, 145 миллионов – одно исключает другое. Если не прямо отменяет.

              Да, так точно: других вариантов по большому счету не предполагается. Разве что не смотреть телевизор. Но от вашего неучастия факты общественной жизни появляться и существовать не перестанут. Появляться, существовать – и править жизнь окружающего вас большинства уважаемых телезрителей.

              Нет, если весь вечер в прайм-тайме канала «Россия» эти люди, услышав необходимые соболезнования, будут изучать физику за шестой класс – тогда прошу прощения. Недооценил Андрея и запросы общества, перестал чуять страну, жить ее чаяниями и нуждами.

              Но до того – одна просьба: спорьте не со мной. С тумблером вот спорьте.

              Источник: Блог Юрия Васильева


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

              Антон Любич, экономист
              В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...

              Экологический идиотизм погорел на «бабках»

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Кому и зачем стоит попросить прощения

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

              Антон Крылов, журналист
              Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              «Сеть» затянула в себя мораль и принципы

              Алексей Алешковский, сценарист
              Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

              Александр Тимохин, журналист
              Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
              Обсуждение: 80 комментариев

              Мы сильнее своего внутреннего зверя

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............