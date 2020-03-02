Полиция скорби – институт бесполезный сам по себе. Говорю, как прочитавший некоторое количество некрологов, которые вполне могли относиться и ко мне. «Так им и надо», «не скорблю», «земля стекловатой» и прочее – хороший способ почистить ленту, но никак не повод для регламентации.

Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины.

Точнее, не даже – а особенно если из глубины. В этом случае сам процесс производной, вторичной реакции на чью-то скорбь и ее проявления требует от вас некоторого количества той самой души. А все, что душу ужесточает – если это не первичная непосредственная реакция на боль, явную несправедливость либо геноцид, – для этой самой души вредно. Как любая отвлеченная суета и томление духа.

Это не значит, что «не скорблю» и «эй ты, шляпа, как трепещешь?» – что-то нелегальное и недопустимое. Отнюдь нет. В конце концов, водка тоже продается везде. Просто пользы, в отличие от рюмки-другой, в рассматриваемом случае нет вообще. Один лишь соблазн для окружающих. Да и то – если доживут.

Одно только хочу сказать.

В муаровом, изменчивом, перетекающем и не во всем так однозначном мире – все же существуют тумблеры. Не упругая постепенность черного набалдашника на усилителе. И не дюжина-другая полос эквалайзера с тонкой подстройкой. А элементарный щелк-щелк. Вкл. – выкл. Лоб – вист. Чет-нечет. Без промежуточных вариантов, к сожалению.

Осмысление трагедии при сухом льде – вторичное, досужее, наше – взыскует, на мой взгляд, не плавности, но щелчка. Как и в любом другом случае, где исходный тезис не подлежит сомнению. В данном случае тезис – «невежество убивает». Аксиоматично, как по мне.

Рассуждения о двухнедельном карантине с учебником Перышкина – конечно же, одно из крайних положений тумблера. Радикальный его извод. Что ж, давайте без радикализма. Будем считать, что по одну сторону щелчка – большой, комплексный разговор о безопасности. О собственной ответственности за нее. О том, что мы должны делать для того, чтобы не сдохнуть по собственной дурости. Какими знаниями для этого мы должны обладать. А если знания есть – то в какие кармашки их класть. И главное – какие связи между этими кармашками выстраивать.

Либо – по другую сторону щелчка – шоу Андрея Малахова на канале «Россия». Где те, кто собственным невежеством поспособствовал гибели трех человек, появятся уже вечером. Не боясь ошибиться, предположу, что мы увидим смесь соболезнований, советов «как пережить» и ярко поданных подробностей трагедии. Под общим девизом «они сами себя наказали, давайте не будем усугублять».

Либо безопасность нации. Либо шоу скорби. Щелк-щелк. И то и другое – допустимо. Просто надо понимать, что на ярких примерах и на больших числах – к примеру, 145 миллионов – одно исключает другое. Если не прямо отменяет.

Да, так точно: других вариантов по большому счету не предполагается. Разве что не смотреть телевизор. Но от вашего неучастия факты общественной жизни появляться и существовать не перестанут. Появляться, существовать – и править жизнь окружающего вас большинства уважаемых телезрителей.

Нет, если весь вечер в прайм-тайме канала «Россия» эти люди, услышав необходимые соболезнования, будут изучать физику за шестой класс – тогда прошу прощения. Недооценил Андрея и запросы общества, перестал чуять страну, жить ее чаяниями и нуждами.

Но до того – одна просьба: спорьте не со мной. С тумблером вот спорьте.

Источник: Блог Юрия Васильева