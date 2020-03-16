Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...

Россия нанесла контрудар по экономике США

Никита Коваленко, политический обозреватель
Главным проигравшим в ситуации со срывом сделки ОПЕК+ и обвалом нефтяных цен стала Америка. Впервые за многие годы России удалось предпринять реальные встречные меры, нанеся ощутимый урон американской экономике. Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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              Заурбек Хугаев

              Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

              Заурбек Хугаев
              политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
              		 16 марта 2020, 13:04

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              Выступая на «Общероссийском электоральном медиафоруме 2020», директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков высказал очень важную мысль: «Я могу объяснить, почему я буду голосовать «за» (обновление Конституции): наша страна обретет больше, чем просто изменения в Основной закон. Эти изменения – идеологическая доктрина, которая позволит нам более убедительно противостоять некоторым эпидемиям, среди которых не только коронавирус: есть информационные эпидемии, духовные эпидемии, которые приходят к нам, и разрушают нас не физически, а разрушают нас интеллектуально, морально».

              Элла Памфилова, Председатель ЦИК России, выступая следом, добавила, что принятие поправок в Конституцию формирует систему ценностей, которая исходит из народа. «Это базовые вещи, которые, как считают люди, сейчас, как никогда, надо закрепить, чтобы отвести угрозу, сохранить эту базу и развивать. Это даже гораздо шире, гораздо больше, чем партийная или государственная идеология. Это наша система ценностей, которой мы дорожим. Мы хотим, чтобы она оставалась нашей базой для сохранения нашего культурного, исторического наследия».

              Эти два коротких выступления несут в себе глубокий смысл. Мир стоит на пороге новых, невиданных ранее вызовов: эпидемия коронавируса, с одной стороны, подрывает идеи глобализации и неолиберализма, десятилетиями формировавшиеся в Европе и за её пределами. Государства в одностороннем порядке закрывают границы, а идеи, высказанные Владимиром Путиным в далеком 2007 году на Мюнхенской конференции о приоритете суверенитета и национальных интересов, всё активнее применяются по всему миру.

              С другой стороны, вирус вызвал одно из самых мощных в истории потрясений на финансовых рынках: для сравнения, в 2008 году падение рынков длилось полгода, при этом за два месяца рынок потерял 35%, сейчас же падение с 21 февраля по 12 марта (меньше месяца) составило уже 23%. Всё это происходит на фоне продолжающихся информационных вбросов, которые провоцируют панику и кратно усиливают негативный эффект.

              Подобные провокации, к сожалению, не обошли стороной и Россию. Причем, согласно докладу ФСБ, эти вбросы в основном были организованы из-за границы. И это только одна из форм информационной эпидемии, которую старательно стараются внедрить наши «партнеры», чтобы посеять панику среди населения. 

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              В Италии уже сегодня не хватает мест в больницах и аппаратов для искусственной вентиляции легких, врачам в прямом смысле слова приходится выбирать, кому спасать жизнь, а кого обречь на верную смерть. Экономика, завязанная на туризме, теряет миллиарды долларов, а золотовалютных резервов недостаточно, чтобы сгладить внезапный удар.

              В этих условиях стоит задать себе вопрос, а готовы ли мы к негативному сценарию развития событий?  Россия за два десятилетия накопила огромные международные резервы – 575 миллиардов долларов – вплотную приблизившись к историческому максимуму. Для сравнения, в 2000 году весь международный резерв составлял всего 12 миллиардов долларов. Важно также, что кратно увеличилась доля золота в структуре резервов: сегодня его запасы составляют 2290 тонны, причем, его объем с 2009 года увеличился в 4,5 раза. При такой динамике по этому показателю мы можем выйти с пятого места в мире на третье уже к 2024 году. А ведь сегодня, в условиях снижения цены на нефть и падения мировых фондовых индексов, именно золото – главный защитный актив: только за последний месяц цена на него выросла на 17%.

              А ведь мы помним, как многие годы Президента России убеждали в том, что бюджетный профицит необходимо немедленно направить на развитие страны, или же сам бюджет необходимо верстать исходя из цены 55-60 долларов за баррель. Сегодня мы понимаем, что именно благодаря реализации макроэкономической политики в рамках так называемого бюджетного правила и накопленным впоследствии резервам мы можем пройти тяжелый финансовый кризис с относительно небольшими потерями. Такая дальновидность руководства страны уже однажды спасла экономику страны в 2008 году, и однозначно сгладит удар и в этот раз.

              Однако, какими бы серьезными ни были экономические последствия коронавируса, нужно не забывать и про духовные эпидемии. В преддверии 75-летней годовщины Великой Победы всё чаще поднимаются вопросы о национальной идее, о месте России в мировой истории и сохранении исторической памяти. Мы знаем, что у каждого государства и народа есть свои герои. Но бывает так, что государство еще относительно молодое, поводов для национальной гордости немного, и тогда герои создаются искусственно – через средства массовой информации, персонажей книг и блокбастеров.

              Когда нет возможности переписать историю, её пытаются выдумать, незаметно вложить в умы людей идеи и смыслы несуществующей, альтернативной истории. Что ответит среднестатистический американский школьник на вопрос «Кто победил во Второй мировой войне?». В лучшем случае он ответит «Союзники», или, что более вероятно, «США». Он ответит так потому, что их учат этому в школе, в книгах и в кино. И это происходит в то время, когда еще живы участники войны. Уже сейчас в некоторых странах отрицают вклад Советского народа в победе над нацисткой Германией.

              Эпидемия отрицания итогов Второй Мировой войны, к сожалению, пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. В этих условиях сохранение исторической памяти и формирование системы ценностей, о которых говорили Максим Лесков и Элла Памфилова – не просто дань времени, а необходимое условие для развития Российского государства.


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