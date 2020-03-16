Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Выступая на «Общероссийском электоральном медиафоруме 2020», директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков высказал очень важную мысль: «Я могу объяснить, почему я буду голосовать «за» (обновление Конституции): наша страна обретет больше, чем просто изменения в Основной закон. Эти изменения – идеологическая доктрина, которая позволит нам более убедительно противостоять некоторым эпидемиям, среди которых не только коронавирус: есть информационные эпидемии, духовные эпидемии, которые приходят к нам, и разрушают нас не физически, а разрушают нас интеллектуально, морально».

Элла Памфилова, Председатель ЦИК России, выступая следом, добавила, что принятие поправок в Конституцию формирует систему ценностей, которая исходит из народа. «Это базовые вещи, которые, как считают люди, сейчас, как никогда, надо закрепить, чтобы отвести угрозу, сохранить эту базу и развивать. Это даже гораздо шире, гораздо больше, чем партийная или государственная идеология. Это наша система ценностей, которой мы дорожим. Мы хотим, чтобы она оставалась нашей базой для сохранения нашего культурного, исторического наследия».

Эти два коротких выступления несут в себе глубокий смысл. Мир стоит на пороге новых, невиданных ранее вызовов: эпидемия коронавируса, с одной стороны, подрывает идеи глобализации и неолиберализма, десятилетиями формировавшиеся в Европе и за её пределами. Государства в одностороннем порядке закрывают границы, а идеи, высказанные Владимиром Путиным в далеком 2007 году на Мюнхенской конференции о приоритете суверенитета и национальных интересов, всё активнее применяются по всему миру.

С другой стороны, вирус вызвал одно из самых мощных в истории потрясений на финансовых рынках: для сравнения, в 2008 году падение рынков длилось полгода, при этом за два месяца рынок потерял 35%, сейчас же падение с 21 февраля по 12 марта (меньше месяца) составило уже 23%. Всё это происходит на фоне продолжающихся информационных вбросов, которые провоцируют панику и кратно усиливают негативный эффект.

Подобные провокации, к сожалению, не обошли стороной и Россию. Причем, согласно докладу ФСБ, эти вбросы в основном были организованы из-за границы. И это только одна из форм информационной эпидемии, которую старательно стараются внедрить наши «партнеры», чтобы посеять панику среди населения.

В Италии уже сегодня не хватает мест в больницах и аппаратов для искусственной вентиляции легких, врачам в прямом смысле слова приходится выбирать, кому спасать жизнь, а кого обречь на верную смерть. Экономика, завязанная на туризме, теряет миллиарды долларов, а золотовалютных резервов недостаточно, чтобы сгладить внезапный удар.

В этих условиях стоит задать себе вопрос, а готовы ли мы к негативному сценарию развития событий? Россия за два десятилетия накопила огромные международные резервы – 575 миллиардов долларов – вплотную приблизившись к историческому максимуму. Для сравнения, в 2000 году весь международный резерв составлял всего 12 миллиардов долларов. Важно также, что кратно увеличилась доля золота в структуре резервов: сегодня его запасы составляют 2290 тонны, причем, его объем с 2009 года увеличился в 4,5 раза. При такой динамике по этому показателю мы можем выйти с пятого места в мире на третье уже к 2024 году. А ведь сегодня, в условиях снижения цены на нефть и падения мировых фондовых индексов, именно золото – главный защитный актив: только за последний месяц цена на него выросла на 17%.

А ведь мы помним, как многие годы Президента России убеждали в том, что бюджетный профицит необходимо немедленно направить на развитие страны, или же сам бюджет необходимо верстать исходя из цены 55-60 долларов за баррель. Сегодня мы понимаем, что именно благодаря реализации макроэкономической политики в рамках так называемого бюджетного правила и накопленным впоследствии резервам мы можем пройти тяжелый финансовый кризис с относительно небольшими потерями. Такая дальновидность руководства страны уже однажды спасла экономику страны в 2008 году, и однозначно сгладит удар и в этот раз.

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Однако, какими бы серьезными ни были экономические последствия коронавируса, нужно не забывать и про духовные эпидемии. В преддверии 75-летней годовщины Великой Победы всё чаще поднимаются вопросы о национальной идее, о месте России в мировой истории и сохранении исторической памяти. Мы знаем, что у каждого государства и народа есть свои герои. Но бывает так, что государство еще относительно молодое, поводов для национальной гордости немного, и тогда герои создаются искусственно – через средства массовой информации, персонажей книг и блокбастеров.

Когда нет возможности переписать историю, её пытаются выдумать, незаметно вложить в умы людей идеи и смыслы несуществующей, альтернативной истории. Что ответит среднестатистический американский школьник на вопрос «Кто победил во Второй мировой войне?». В лучшем случае он ответит «Союзники», или, что более вероятно, «США». Он ответит так потому, что их учат этому в школе, в книгах и в кино. И это происходит в то время, когда еще живы участники войны. Уже сейчас в некоторых странах отрицают вклад Советского народа в победе над нацисткой Германией.

Эпидемия отрицания итогов Второй Мировой войны, к сожалению, пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. В этих условиях сохранение исторической памяти и формирование системы ценностей, о которых говорили Максим Лесков и Элла Памфилова – не просто дань времени, а необходимое условие для развития Российского государства.