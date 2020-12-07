Трикстер – единственный двигатель прогресса

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7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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США подбивают курильчан на продажу Родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Трикстер – единственный двигатель прогресса

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном. Подробности...

Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 13 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Алексей Алешковский

    Трикстер – единственный двигатель прогресса

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		7 декабря 2020, 09:30

    Есть расхожая фраза: мы живем в меняющимся мире. А что, кроме науки и техники, в этом мире на самом деле меняется, и в чем состоит сущность этих изменений? Спойлер: ничего. И попробуйте доказать обратное. Зато регресс можно наблюдать постоянно. Хоть в медицине – с появлением ковида, когда все достижения медицины и эпидемиологии словно были отброшены на полвека назад: вирус начали лечить антибиотиками, смертельно опасное поражение сосудов принимать за воспаление легких, сначала проклинать «шведскую модель», потом по факту к ней приходить, обнаружив, что жертв карантина куда больше, чем жертв новой болезни.

    В Израиле концепт уже сменился: «Когда борьбу с невидимой угрозой политики всё же передали, хотя бы частично, эпидемиологам и армии, ситуация выровнялась. Коронавирусники отделены от остальных, которые получают необходимое лечение в обычном режиме. Кардиология, хирургия, анализы и т. д. Всё работает, никого не отфутболивают. К больным в стационар можно приходить, как и раньше. Единственная разница с тем, что было – маски, но и это без фанатизма. Врачи в скафандрах не ходят. Видимо, дошло, что скафандры не столько защищают, сколько дают страшную нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую», – пишет Игорь Берхин.

    Человечество – единый организм, и никакой эзотерики в этом нет. Стоит какому-то вирусу проникнуть в популяцию, как он заражает миллионы людей. Стоит занести какую-то идею в массы, как эта идея обретает форму пандемии. Эта идея может быть рекламной, социальной или политической: «вы этого достойны», «вам все должны», «во всем виноват Чубайс» и т. п. Идеи меняют поведение. Если во всем виноват один человек, необходимо избавиться от него. Если целая нация, можно попытаться избавиться от целой нации. Но вот странный феномен: как сумма не меняется от перемены слагаемых, так смысл и назначение истории не меняются от перемены акторов.

    Полеты в космос, немыслимые гаджеты и гендерное многообразие – все приметы «развитой» цивилизации не изменили нашей животной (в плохом смысле) сути. Можно вывести человечество из Средневековья, но нельзя вывести Средневековье из человека. Вандалы одной национальности оскверняют церкви и кладбища захваченных ими земель. Люди другой национальности, вынужденные покинуть эти земли, забывают, что тридцатью годами раньше их вандалы делали то же самое с храмами и кладбищами захватчиков. Пользователи социальных сетей радуются массовым убийствам так же, как столетия назад зеваки – казням на базарах. Технологии меняют всё, кроме человеческой природы.

    Разговоры о том, что политика грязна, смешны и наивны. Политика лишь отражает внутреннюю сущность homo sapiens: обыкновенная этология, снабженная идеологической надстройкой. Согласитесь, заниматься массовыми убийствами (до которых в животном мире не додумались) на ровном месте – это порицаемая обществом практика. Такое свойственно или маньякам, или капиталистам в погоне за пресловутыми тремястами процентами прибыли. То ли дело во имя светлого будущего человечества или собственной расы. Если наказание не последует, такие преступления могут столетиями считаться огромными цивилизационными достижениями.

    Фото: Md. Mehedi Hasan/Global Look Press

    В истории (и процессе общественного «развития», и нарративе) больше всего важна роль конвенций. Людям свойственно жить сложившимися представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо и как все должно идти. Но в процессе общественного развития конвенции меняет именно нарратив.

    Рассказывая разные истории, можно изменить восприятие исторического процесса. То, что считалось правильным вчера, завтра будет осуждено как перегибы на местах или преступления против человечности. Аморальное станет прогрессивным. Что же меняет воззрения людей? Грубая сила (предположим, революции) или ненасильственное сопротивление в духе Махатмы Ганди?

    После чего властители дум не могут мыслить по-старому, а потребители – не хотят? Тут нам в помощь закон единства и борьбы противоположностей. Смысл исторического развития только в том, что противоположности меняются местами. Сначала язычники гнобили христиан, потом христиане взялись за язычников. Сначала буржуазия угнетала пролетариат, потом пролетариат начал уничтожать буржуазию. Раньше белые дискриминировали черных, теперь черные заставляют белых каяться. Раньше преследовался гомосексуализм, теперь – гомофобия. Неизменно только одно: людям вечно надо преследовать инакомыслящих, иначе будет застой.

    Так что или кто является двигателем прогресса? Единственный кандидат на эту роль – трикстер. Комическая фигура, которую я определил бы как возмутителя спокойствия и нарушителя конвенций. Герой или человек, который претворяет привычную реальность в абсурд и становится провозвестником перемен, демонстрируя рациональность непривычного абсурда. Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Все это в полной мере к ним относится. Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном.

    История вечно воспроизводит миф о грехопадении. Есть сакральные устои, которым необходимо следовать как аксиоме, не пытаясь вкусить доказательств от Древа познания. Есть Змей-искуситель и есть наивные люди, которые мечтают обогатиться материально или духовно. Закон единства и борьбы противоположностей сам по себе является залогом анекдотичности поиска лучшей доли: если вы привыкли поступать так, как поступали всегда, то и получать будете то, что привыкли. «Сказка о рыбаке и рыбке» именно про это: разбитое корыто – энтелехия любого дорогостоящего во всех смыслах «Титаника», будь то коммунистическая утопия или «европейский выбор» глубоко советских людей.

    Не всякий трикстер – искуситель, но каждый абсурдом попирал абсурд. Не каждый трикстер является и трикстером для всех. Скажем, Путин или Трамп для одних – трикстеры, а для других – воплощение «старого мира». Единство и борьба противоположностей наблюдаются и в историческом времени, и в пространстве. Для либералов абсурд – в старых нормах, для консерваторов – в новых веяниях. Но трикстеры не покушаются на вечные ценности: они появляются, когда протухают сегодняшние. Трикстер воспринимается как агент хаоса теми, кто не хочет видеть обратную сторону медали.

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