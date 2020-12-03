Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Как командир партизан Латвии из героя стал «оккупантом»

Вилис Самсонс был убежденным коммунистом lvi.lu.lv
В современной Латвии чтят нацистских преступников и коллаборационистов. Тех же, кто действительно освобождал Латвию от нацизма, почти забыли. Между тем ровно сто лет назад, 3 декабря 1920 года, родился человек, который возглавлял партизанское движение в Латвии – Вилис Петрович Самсонс. В каких условиях действовали латышские партизаны и благодаря чему им удавалось побеждать нацистов?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...

Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

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    Тимур Шерзад
    журналист
    		3 декабря 2020, 09:30

    3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох – представить что-то подобное еще пару лет назад было невозможно. Но уже обреченный Главковерх успел преподнести «прощальный сюрприз» – его последствия гремели по всей стране еще несколько лет.

    Быховские узники  

    Первая мировая нанесла сильный удар по России еще до своего официального завершения. Страна, имевшая массу нерешенных внутренних проблем, не выдержала напряженного, ведущего в позиционный тупик, конфликта и породила февральский переворот, с которым стартовало начало масштабных революционных изменений.

    Одним из самых ярких изменений стала перемена облика вооруженных сил – из них практически ушла дисциплина. Теперь солдаты могли избирать командиров, а также голосовать – идти в наступление или нет. Боеспособность армии резко упала, обычным делом стали самосуды над офицерами.

    В попытках хоть как-то оздоровить ситуацию в армии самых решительных бойцов стали собирать в подразделения «ударников», «батальоны смерти». Личный состав этих подразделений обязывался выполнить любой приказ, каким бы он ни был – то есть делать то, что еще пару лет назад подразумевалось всеми, как нечто само собой разумеющееся. Эффект, правда, был скорее отрицательный – вытащив для новых батальонов наименее распропагандированных революционными свободами солдат из других подразделений, генералы просто ускорили окончательное разложение этих подразделений.

    Один из таких ударных батальонов назывался «Корниловским» – в честь Верховного главнокомандующего Льва Корнилова, прославившегося в первую очередь личной храбростью на поле боя.

    Корнилов был не в восторге от происходящего в стране, но первое время старался подстраиваться под революцию, мотивируя это необходимостью удерживать фронт. Правда, в сентябре 1917-го генерал пришел к выводу, что дальнейшее пребывание в состоянии революционных вольностей окончательно добьет армию, и попытался устроить переворот, двинувшись с войсками на столицу.

    Фото: Public domain

    Правда, успеха не вышло, и дело кончилось тюрьмой – Корнилова и его окружение арестовали и отправили под охрану в город Быхов, недалеко от расположения Ставки в Могилеве. Огромная популярность Корнилова у солдат распространялась только на бывшие когда-то под его непосредственным командованием соединения, да и то не без оговорок. Большая часть окопников, уставшая от войны и желавшая мира и радикальных левых преобразований, Корнилова ненавидела как «вождя реакции» и немедленно бы линчевала, если бы не охрана из преданной части солдат, боготворивших своего командира.

    Цейтнот генерала Духонина

    Пока кое-как управлявший страной режим Керенского пытался найти потерянный после подавления корниловского выступления баланс между правыми силами и леворадикально настроенными массами, в стране зрел еще более масштабный и организованный заговор. В октябре 1917-го громыхнул Октябрьский переворот – вооруженное восстание большевиков и левых эсеров.

    Победители принялись воплощать одно из главных своих обещаний – «мир без аннексий и контрибуций». Большевики считали, что другие страны надорваны большой войной ничуть не меньше, чем рухнувшая в 1917-м Российская империя. Замысел был прост – начать переговоры о мире и спровоцировать ряд революций по всем столицам Европы. Мол, народы воевать не хотят и скинут свои правительства так же, как это сделали в Петрограде.

    Обратиться к неприятелю с предложением о переговорах поручили Верховному главнокомандующему, сидящему в могилевской Ставке, генералу Николаю Духонину. Тот, воспитанный в царских воинских традициях, идею переговоров с врагом не оценил. А чуть позже вообще объявил, что советское правительство ему не указ, а принимать такие решения может только избранное Учредительное собрание, которое и должно определить судьбу страны. И в том числе вопросы войны и мира.

    Большевики такой ответ не приняли и сместили Духонина с поста Главковерха. Взамен ему в Могилев был отправлен тандем из прапорщика Крыленко (занимавшегося, по сути, агитацией) и просоветски настроенного генерала Бонч-Бруевича, который и был реальным главнокомандующим, руководя армией с должности начштаба в Ставке.

    Но пока преемники еще не прибыли, у Духонина было какое-то время. Он попробовал организовать сопротивление, но внезапно для себя обнаружил, что солдатская масса в Ставке и на фронте практически неуправляема. Все хотят дальнейших революционных преобразований, мира, а верные ему подразделения крайне малочисленны и, возможно, не так уж надежны, как кажется на первый взгляд.

    И тогда Духонин сделал свой последний действенный ход – он выпустил из Быховской тюрьмы арестованных мятежников: Корнилова, Деникина, Маркова и других. То есть тех самых людей, что будут стоять у истока Белого движения на юге России. И этот шаг оказался для Духонина роковым, а стране дал хоть какую-то надежду.

    Матросская ярость

    Узнав, что ненавистный Корнилов исчез, солдаты и матросы пришли в ярость. Бывшего Главковерха попытался спрятать в своем вагоне прибывший перенять должность Крыленко. Не то чтобы тот испытывал к царскому генералу какую-то любовь. Но для советского правительства и общего имиджа «революционной законности» было бы лучше, если бы Духонина судил и приговорил к смерти трибунал, а не разорвали на куски разъяренные массы.

    Но попытки оказались тщетными. Версии конкретных событий разнятся – одни говорят, что Духонина выволокла из штабного вагона орава разъяренных матросов. Другие – что тот сам вышел к толпе, попытавшись к ней обратиться, и был проткнут штыком. Но все сходятся в том, что бывший Главковерх был линчеван самым зверским образом, а на теле осталось множество тяжелых ранений.

    Мимо современников растерзание Духонина не прошло. Живший в революционные времена историк Юрий Готье комментировал произошедшее: «Убит Духонин, бежали Корнилов, Деникин, Марков, которых, вероятно, поймают; сепаратный мир уже не оставляет никакого сомнения. Вопрос уже в том, что дальше – как распадется коалиция сил, объединяемых названием «большевики», состоящих из фанатиков крайних идей...».

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    Ни одно из предположений не сбылось. Большевики в ближайшие месяцы не падут – крах советской системы произойдет лишь через семь десятков лет. Корнилов, Деникин и компания не только не были пойманы, но и успешно добрались до Дона и принялись сколачивать первые белые армии – потом они разрастутся, едва не дойдут до Москвы и будут сопротивляться аж до 1923 года.

    Так что если Духонин и хотел ценой своей жизни повлиять если не на смысл, то хотя бы на накал происходящих в стране событий, то ему это вполне удалось.


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