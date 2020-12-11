Для кого 2020-й стал худшим годом

Тут давеча журнал Time опубликовал новую обложку. Мрачно-траурную, где нынешний 2020 год объявлен худшим годом. И это весьма характеризует образ мышления западного человека.

Ведь для миллиардов людей год был вполне себе обычный. В Афганистане происходили теракты и шла война. В Ираке происходили теракты и шла война. В Сирии происходили теракты и шла война. И везде резали головы, жгли заживо, пытали.

В Конго банды вели кровавую войну за контроль над колтановыми рудниками. Колтан – это тот металл, что позволяет нам звонить по мобильным телефонам. И вот еще про металлургию. На Агбогблоши – крупнейшей в мире свалке электроники в Аккре, столице африканской Ганы – тысячи детей пережигали корпуса компьютеров и телевизоров, чтобы извлечь цветные металлы. В Бурунди на плантациях десятилетние дети собирали кофе, а в Зимбабве дети на плантациях собирали табак, дыша пестицидами.

В бангладешском Хазарибагхе по-прежнему, как и в прошлом году, и в позапрошлом, взрослые и тысячи детей, за зарплату 35 долларов в неделю, на кожевенных фабриках дышали парами раствора шестивалентного хрома, вызывающими рак. Прекрасную кожу покупали, как и в прошлом году, обувные компании из Европы.

Миллионы детей и взрослых в Пакистане, Индонезии, на Филиппинах работали по 10 часов в сутки. Шили кроссовки, джинсы, рубашки, футболки топовых и не очень брендов. Жили в трущобах, заболевали там от антисанитарии, умирали. Как всегда, шла нарковойна в Мексике. Картели лютовали, наркобароны молились своей Санта Муэрте о повышении прибыли. В целом в мире мало что изменилось. Все было, как всегда.

Худшим 2020-й стал лишь для так называемого Первого мира. Неоколониальные Европа и США, привыкшие к суперкомфорту, вдруг столкнулись с его отсутствием. Не полным. «Лишения» Первого мира даже близко не стояли с обычной жизнью где-нибудь в Нигерии. Но вот же ж. Худший год.

Закрытые границы, от которых Европа отвыкла. Медицина, которая считалась лучшей, а на деле оказалась не готовой к пандемии (ровно по причине тотального еврокомфорта). Ну ей-богу, какой худший год, даже в сравнении с нашими девяностыми? Когда вообще все рушилось. Людям жрать было нечего, и страна буквально выживала за счет огородов. Худший год? А вы зарплату хрустальными вазами получали? А талонами на водку? А мягкими игрушками? А армия у вас по полгода сидела без денег?

Нет, понятно, не так себе представляли родную Америку жители США лет 25 назад. Не думали они видеть рефрижераторы с трупами на улицах. И европейцы не думали, что будут когда-то ругаться из-за русской вакцины. Покупать – не покупать. И пустые города они видели последний раз, думаю, во время эпидемий чумы.

В целом так себе годик был, конечно. Правда, 90 процентов населения планеты этого не очень заметили.

Источник: Блог Андрея Медведева