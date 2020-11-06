Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
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Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
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Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В этом есть неизбывный расизм: европейцы рассматривают приезжих как беспризорных собачек, которые без помощи белого человека не в состоянии о себе позаботиться, прокормиться и согреться. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности " alt="На На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора и исполнителя искрометных и зачастую нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

    Максим Григорьев
    председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
    		6 ноября 2020, 18:33

    Проходящие в США президентские выборы явили собой яркий пример массовых нарушений и использования административного ресурса: голосование умерших людей, массовое исчезновение бюллетеней, массовое вбрасывание бюллетеней за демократа Джо Байдена, голосование лиц, не являющихся гражданами США, регистрация для дальнейшего голосования в качестве избирателей несуществующих людей и даже собак (это правда, как бы смешно это ни звучало), открытое использование всевозможных форм цензуры в СМИ и социальных сетях.

    На этом фоне представители российской либеральной общественности из числа тех, кто поумнее, предпочитают вовсе не обсуждать и не комментировать американские выборы.

    Другие, из числа тех, кто попроще, ринулись защищать избирательную систему США. Особое удивление вызывают заявления российских ангажированных экспертов и образований, которые претендуют на наличии компетенции в сфере мониторинга выборов. Например, ассоциация «Голос» отметилась заявлением, что «в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий» и там «не будет «комиссионных» нарушений, когда фальсификации и разного рода иные искажения итогов голосований совершаются членами избирательных комиссий, ни административной мобилизации, когда избирателей принуждают к участию в выборах, а то и к голосованию за определенного кандидата или партию».

    Это означает или тотальную их некомпетентность, или их тотальную продажность, когда они умудряются не видеть даже очевидные массовые нарушения, когда речь идет о западных государствах, которые их финансировали.

    Приведем несколько примеров таких нарушений, включая фальсификацию со стороны избирательных комиссий на прошлых избирательных кампаниях в США, о которых не подозревают в «Голосе», но они достаточно широко известны. Например, в штате Орегон некто Диана Свенсон (Deanna Swenson), которая была сотрудником избирательной комиссии, была поймана на том, что самостоятельно заполняла избирательные бюллетени за избирателей и использовала их при голосовании. В штате Калифорния некто Анжела Пералис (Angel Perales) и Дэвид Сильва (David Silva) организовали вбрасывание избирательных бюллетеней, которые были отданы за других кандидатов для того, чтобы повлиять на результаты выборов. В штате Кентукки мэр одного из городов Рут Робинсон (Ruth Robinson) вместе со своими сотрудниками давила на избирателей для того, чтобы они заполняли бюллетени для досрочного голосования. В штате Алабама группа из 11 человек в графстве Клини создали целых цех по организации фальсификации избирательных бюллетеней. Брались готовые избирательные бюллетени, а затем заполнялись за того или иного кандидата от конкретных избирателей дли последующего голосования. использовались на выборах. Таких примеров в недавней истории различных выборов в США обнаруживается множество.

    Фото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Из самого свежего – явление, которое уже успело получить название «ступенька демократии», когда при подсчете дополнительных голосов в штате Мичиган более чем 100 тысяч бюллетеней оказались поданы исключительно за одного кандидата – Байдена. Среди более чем сотни тысяч голосов якобы не было ни одного голоса за его соперника Дональда Трампа.

    Однако такие «эксперты», как Сергей Шпилькин, вместо того, чтобы проанализировать своими разрекламированными в отечественной либеральной среде методами президентские выборы в США, публично в социальных сетях от этого отказывается. Люди, которые претендуют на компетентность в мониторинге различных выборов и охотно «ищут блохи» на всех выборах в России, предпочитают отмалчиваться в ситуации с США и не видят там никаких массовых нарушений.

    Очевидно, что на американских выборах кандидаты не обладают равными условиями конкуренции, но об этом, вероятно, не догадывается партия «Яблоко» и ее представитель Лев Шлосберг. Он заявил, что выборы в США – «это пример по-настоящему демократической системы, где проходят честные, открытые выборы». Между тем неравные условия конкуренции кандидатов является одним из наиболее очевидных недостатков американской избирательной системы. В выборах принимали участие не только два известных кандидатах, но и, например, представитель третьей по величине Либертарианской партии или Партии зеленых. Их предвыборные кампании практически не освещались американскими СМИ.

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    Полагаю, выборы в США для российских защитников чистоты американских выборов спровоцировали определенный политический каминг-аут (что сейчас на Западе принято приветствовать). Вероятно, то, что «Голос» является иностранным агентом, стало их определенной «родовой травмой» и приводит к слепоте по отношению к нарушениям в США. В этом контексте стратегия «не укусить руку дающего» для них выглядит вполне оправданной. Однако о какой их репутации теперь может идти речь?


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