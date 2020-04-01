Время сыграет в интересах Конституции

25 марта президент обратился к гражданам России. Напомню его слова:

«…Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».

Как хорошо известно, в принятом Госдумой законе указано: «Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюдателей. Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой Российской Федерации».

В положении о порядке приема предложений о кандидатурах и назначения наблюдателей, представленном Общественной палатой, сделано все, чтобы сделать процедуру направления максимально демократичной, а спектр привлеченных организаций максимально широким.

Предлагать наблюдателей и быть назначенными наблюдателями могут любые общественные объединения, профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциаций, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп. Единственным, но вполне понятным исключением станут только организации официально признанные экстремистскими, либо иностранные или выполняющие функции иностранного агента организации.

Предлагать наблюдателей в этот раз могут и политические партии. Предложить себя самостоятельно может и любой российский гражданин, достигший 18 лет. Единственное, но очевидное исключение – признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

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С учетом того, что направление наблюдателей является формой общественного контроля, наблюдателями не смогут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в органах исполнительной власти, главы местных администраций, судьи, прокуроры и т. д. Естественно, что от такого исключения работа наблюдателей будет носить только более независимый характер.

На прошедших в 2018 году президентских выборах система общественных палат направила более 150 тысяч наблюдателей на участки. В 2020 году, при наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию, их количество станет в несколько раз больше. Мы это хорошо видим уже сейчас по динамике роста количества желающих. Направление и обучение этих наблюдателей даже для нас – активной части общества – в условиях сжатых сроков было бы сложнейшей задачей.

Что означает перенос даты голосования для системы общественных палат, направляющих наблюдателей на участки для голосования? Это означает, что у нас будет больше времени, чтобы к направлению наблюдателей смогло присоединиться еще больше самых разнообразных общественных организаций, политических партий и просто желающих граждан.

Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Больше наблюдателей пройдет более обширную программу обучения, они станут более подготовленными, что в итоге улучшит общественный контроль за голосованием.