Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...

Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Игорь Мальцев

    Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		8 октября 2020, 20:00

    Маргарита Симоньян жалуется в своем телеграм-канале: «NEXTA украли кадры трансляции минского протеста у нашего видеоагентства Ruptly и разместили их у себя в соцсетях со своими вотермарками».

    Ну, мы не будем говорить, что тут же в адрес белорусских корров Раптли с польско-минской стороны посыпались оскорбления и угрозы, это – так, сопутствующие потери.

    Просто руководительница RT точно приметила одну из точек сборки «антиагенды» в приграничном пространстве России. И, главное, заметила, что этим пропагандистским пылесосам, расставленным вокруг границ (плюс одна на Новом Арбате), все равно, у кого сосать инфу под повестку (и тем более – бабло). 

    На самом деле на наших глазах сложился эдакий интернационал информационных узлов, которые пришли к удивительной гомогенности контента. При кажущемся отсутствии общего руководящего начала.

    Смешно, что «Нехта» присоединилась к этому хору последней – можно было до минуты отследить, когда именно от инструкций по нападениям на минских ментов они перешли к освещению и внутрироссийской оппозиционной методички. Молодые еще, неопытные. 

    Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»

    На рынке уже давно стоят русскоязычные более-менее СМИ – типа «Медузы», «Открытки», «Эха Москвы», и их авторы, под ними – скользкое болото блогеров, которых они идейно опыляют. Ведь, собственно, бесконечный поток какого-нибудь «Сталингулага» – это просто убогое изложение уже изложенного Юлией Латыниной (с примерами из жизни Лугальзагеси и прочих царей Месопотамии). Псевдоисторизм Юлии Леонидовны и прочие рюшечки – это для бывшей советской интеллигенции, которая, сидя в крошечной квартирке в Хайфе, еще помнит, что читала пару книжек. Аудитория же оппозиционных блогеров книжек не читала, им это лишнее – можно сразу приступать к зачитыванию повестки.

    Повестка достаточно убогая, но равномерная и закольцованная. Голунов, московская плитка, Шиес, «Новое величие», карантин, завтра гибель экономики, Хабаровск. Постепенно Голунов, Шиес и прочее условное «Новое величие» отваливаются без упоминания о том, что если и были проблемы, то они уже решены. Но в loop этой магнитной ленты вписываются новые сегменты: Норильск, Хабаровск, отравление Навального, «экологическая катастрофа» на Камчатке, воскрешение Навального, но все равно это убийство, Россия должна ввязаться в войну в Карабахе, как прекрасен отравленный Навальный.

    Это кольцо крутится каждый день по всем громкоговорителям интернета. Сейчас отвалятся Норильск с Хабаровском, случится еще что-нибудь, типа пожара на военных складах в Рязани. Вернее, не так: все время что-то случается, но информационный интернационал нацелен на то, что можно раскачать, как «Нехта» качает улицу Пушкина, на то, что можно по максимуму выставить, как очередное преступление режима, и вообще давайте скорей санкций и побольше, с кетчупом вместо крови. Отличительная черта информационной картины – строгий перечень тем. При обычной журналистской работе так не бывает. Это признак пропагандисткой работы. 

    Я вот упомянул Камчатку и думаю – как ремесленник – ну про это же нельзя не писать! Но. Что-то сразу меня насторожило при первых звуках марша. Я уж не говорю, что вообще-то на Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение...

    Потом присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Вообще-то это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Что, кстати, тоже может быть одним из признаков пропагандистской кампании. А если учесть, что там губер новый и молодой, по-моему, он еще с моей дочкой в одной школе учился. И что сталась партия обиженок, проигравших назначение...

    Вся эта «катастрофа на Камчатке» для человека типа меня, который знает за 28 лет жизни каждый километр местности от Елизово до Кроноцкого заповедника, предстает уже чисто медийно-пропагандистским конструктом. 

    Во-первых, отсутствие в начале кампании точных координат – где именно пострадали некие серферы с моллюсками. Халактырский пляж – не точка и не пляж в московском понимании слова. Это как минимум тридцать пять километров от одних скал вблизи Петропавловска (именно там популярное место для серфа) и до других скал, с которых начинается заповедник, и устья реки Налычева и озера с тем же названием. Пляж в двух местах непроходимый к тому же. И вот в расчете на то, что публика ни в чем ничего не понимает, люди, качающие тему, жонглируют терминами «Радыгино», «Чапаевка». «Козельский полигон», бла-бла-бла.

    Ну что – я в Радыгино прожил 20 лет, школу закончил в Чапаевке, на Козельском горными лыжами занимался, и черный обсидиановый песок Халактырского пляжа до сих пор в тапочках – между этими географическими точками десятки и десятки километров вглубь суши, и ж тем более от популярной стоянки серферов – про которую нам тоже ничего не сказали. Все какими-то намеками.

    Увязывать все это в один экологический скандал- это надувать его значимость (и показывать полную свою некомпетентность – как вам после всей этой лажи верить?).

    При этом охотно верю, что в отдельно взятой точке могли что угодно пролить, чем угодно протечь – это Север, детка. Это тягачи и танки. Там локального говна и так хватает. А если бы блогеры узнали, что такое «красный прилив» и как от него травятся сотни людей с моржами и котиками вместе – наверное, с ума бы сошли. Или про камчатское озеро из смеси кислот, которые растворяют тушку животного без следа...

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    Но этот странный инцидент с неясными установочными данными уже крутится в пропагандистском луп-кольце. По всем «точкам сборки протеста».

    Они прощупывают – где бы полыхнуло.

    Раньше, давным-давно, когда я был наивным мальчиком, я еще мог предположить, что все это делается «от боли за отечество». Но потом, посмотрев большей части авторов в глаза лично – жизнь-то длинная, – понял: там только холодная жабья ненависть к этой стране, к этим людям. У них свои, жабьи, задачи и цели. Так почему мы должны с ними церемониться? Нет, никому не должны.


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