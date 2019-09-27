Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Российские леса получат тотальный контроль из космоса

Теперь есть надежда, что незаконные вырубки исчезнут как явлениеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
«На специальной карте можно будет увидеть, что в такой-то точке леса происходит, например, вырубка. Затем эти данные будут отправляться в соответствующие структуры», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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              Иван Соловьев
              д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              		 27 сентября 2019, 13:16

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              Тема так называемого домашнего насилия периодически всплывает в информационном пространстве последние лет пять. Совершенно понятно, что насилие вызывает негатив и неприятие в любых его проявлениях. В том числе и сфере семейных отношений. Но почему борцы за «порядок» в наших семьях так настойчиво хотят пролезть в наши дома? И почему жертвами этого явления в их понимании являются только женщины?

              Года три назад был даже законопроект о борьбе с домашним насилием (законопроект № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия»). Там давалась градация этого явления и даже выделялся такой его вид, как экономическое насилие. То есть не купил жене сапоги – ты уже насильник. Этот проект предполагал широчайшие полномочия по вмешательству НКО в жизнь российских семей. И, слава Богу, шум вокруг него затих еще на стадии общественного обсуждения.

              Но тема оказалась вечнозеленой и более многогранной, чем казалось на первый взгляд. Рьяные сторонницы общественного контроля за семейной жизнью сводят все к тому, что все потерпевшие – женщины, которых третируют садисты-алкоголики. И перевнесенный в Госдуму законопроект говорит именно об этом. Я хочу спросить, не очень ли вы заужаете тему, уважаемые барышни-правозащитницы?

              Теперь о главных виновниках домашнего насилия, коими в общественном сознании все отчетливее становятся мужчины. Еще в начале правоохранительной службы мне довелось столкнуться с диким случаем. Женщина–адепт секты «Свидетели Иеговы*», наслушавшись их увещеваний об апокалипсисе и о том, что после него дети будут убивать своих родителей, решила не ждать и сама дважды пыталась убить двух родных детей. Один раз с газом и плитой не получилось, а второй раз одного она все-таки зарезала за мусоропроводом. Второго сосед от смерти спас.

              Уже работая руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, неоднократно сталкивался с тем, что насилие в отношении детей, в том числе и со смертельным исходом, творят родные матери, бабушки, тети. Практически по 70% материалов уголовно-правового характера, которые прошли через меня и где потерпевшими являлись дети (тоже члены семей, между прочим), преступления совершались именно этими категориями родственников.

              Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

              Причем, как правило, насилие это носило длящийся характер и заканчивалось трагически. Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить. Вспомним недавнюю историю с ребенком, которого завела в лес родная мать и оставила там умирать, привязав к дереву с мешком на голове, а ребенок чудом высвободился и вышел к заправочной станции на МКАД. Это не домашнее насилие? Или совсем свежий случай, когда в Башкирии 28-летняя мать задушила своего годовалого сына, закопала в огороде и спокойно пошла спать. Наутро заявила, что ребеночек, мол, пропал. Однако уже через сутки призналась в убийстве...

              Жалко, что ежедневные оперативные сводки о совершенных преступлениях не публикуются. А согласно им, мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола. Это не домашнее насилие? У нас уже был неудачный опыт, когда за синяк, полученный дома, наступала уголовная ответственность, а за то же самое, но полученное в подворотне – административная. Пришлось менять закон. И именно с легкой руки упомянутых мной выше ангажированных борцов, тогда это назвали декриминализацией семейно-бытового насилия. Но ответственность за одно и то же деяние должна быть одинаковой! Почему ради чьего-то пиара надо было попирать принцип справедливости?

              С насилием надо бороться как с явлением, где бы оно не происходило. Совершенно точно, что решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Надо бороться за здоровые семьи, укреплять исторические и конфессиональные традиции. Создавать механизмы, которые бы защищали всех – повторю, всех! – граждан России от любых форм проявления насилия со стороны своих близких, иных родственников и сожителей. И не путать при этом квазифеминистский хайп с защитой прав человека.

              Когда нет духовной близости в семье, доверия, уважения, прощения, а в уме одни меркантильные вопросы и установки, полученные на родительском или чьем-то еще примере, никакие волонтеры и правозащитники не помогут.

              Особенно когда речь идет о детях. Велик соблазн вмешаться и встать на одну из сторон. А кто доподлинно знает, что правда, а что нет? Особенно печально, когда в силу откровенно субъективных причин и обстоятельств чью-то сторону занимают представители правоохранительных, надзорных, законодательных и правозащитных органов, презюмируя таким образом позицию государства в семейных неурядицах.

              У нас суды, как правило, по умолчанию оставляют детей с матерью. Это стало почти законом. Поэтому в общественном сознании – мать всегда права. А так ли это? Не уверен. Миллионы мужчин были оклеветаны собственными женами только потому, что перестали их в чем-то устраивать. Тут разные причины: денег стало меньше, у мужчины работа на первом месте, его родители не такие, дети от предыдущего брака не пришлись ко двору, просто надоел или чего-то нового захотелось. Да мало ли причин. А дети остаются без отцов или обретают «новых» в виде сожителей или отчимов. А потом включается простая логика: платишь деньги – общаешься с детьми, нет – до свидания. И не важно, кто был инициатором того, что семья распалась. 

              Согласно различным исследованиям, в систему выплаты алиментов вовлечено более 12 процентов населения России, а это почти 17 млн человек. Сложно точно подсчитать, насколько огромны эти суммы, так как кто-то платит гораздо больше, чем предписанные законом 25% от заработка на одного ребенка, 33% на двух и 50% на трех и более. Кто-то четко следует букве закона, а кто-то и вовсе уклоняется от этой обязанности. Даже если предположить, что средний размер алиментов составляет 15 тысяч рублей, то в целом «рынок» алиментных выплат может составлять более 255 млрд рублей в месяц, а за год вообще и посчитать страшно. Я не учитываю латентную, то есть скрытую часть алиментных обязательств. Многие мужчины платят без всяких решений судов, исправно и помногу. И здесь тоже немалое поле для злоупотреблений: грех не захотеть больше, чем имеешь. А рычагом для выкачивания денег опять становятся общие дети. Это не домашнее насилие?

              Стоит обратить внимание и на то, что в тех случаях, когда объектом бытового насилия становятся женщины, причинами, на мой взгляд, становятся три фактора. Это страх, личный интерес и то же самое бытовое насилие. Коротко поясню. Первое – это страх остаться одной, из-за него молодые и не очень девушки создают семьи, закрывая глаза на явные зачатки агрессии и неадеквата. Второе – стремление с помощью замужества реализовать свою мечту либо о хорошей и сытой жизни, либо о достижении какой-либо цели. И здесь поначалу женская половина видит перед собой эту цель и не обращает внимания на обратную сторону.

              И, наконец, третье – все то же насилие. Здесь все просто: сколько девушек испытывали чудовищное давление со стороны своих матерей, почему-то решивших, что вот этот конкретный Петя или Вася – лучшая партия для ее дочурки! В ход идет все: и хватание за сердце, и скорая, и истерики, и скандалы. Все для того, чтобы сломать свою дочь, принудить ее сойтись с человеком, который мил только ее маме. Обратной стороной такого родительского насилия становится насилие со стороны этого обделенного любовью «мужа» – он чувствует, что его тихо ненавидят и проявляет ответную, уже открытую агрессию.

              А по-настоящему искалеченную девушку потом бросает по жизни, как маятник, в попытках доказать своей матери, что она способна самостоятельно принимать решения. Так одно насилие порождает другое.

              И еще один важный, на мой взгляд, момент. Излишнее размусоливание темы домашнего насилия, привлечение к нему общественного внимания неизбежно выставляет россиян в негативном свете как агрессивных и неуправляемых людей, в том числе в семейных вопросах. Так зачем обливать грязью самих себя? Я не говорю о том, что имеет смысл замалчивать реальные проблемы семейно-бытового насилия, которые гораздо шире, чем насилие между партнерами в браке. А тем более выдвигать на первый план только мужское насилие. Странно и не совсем адекватно выглядят попытки демонизировать именно эту часть вопроса.

              Мы не нация неврастеников и имбицилов. Не надо на нас наговаривать. Хотите защищать женщин – пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных. А нашим милым барышням стоит задуматься о том, что не надо искать счастья в ком-то, счастье всегда в себе. «Радость моя, стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», – говорил Серафим Саровский.

              В общем, эта тема настолько сложная, что односторонний, искусственно зауженный подход здесь вреден. А тот, кто сегодня педалирует эту тему, делает это не от большого ума, не понимая, что является орудием в чужих руках, либо одной из сторон гендерного конфликта. Или банально пиарится. А это чести никому не делает.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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