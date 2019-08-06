Быть идеалистом – обязательно для капиталиста

Двести лет роль «властителей дум» в России принадлежала писателям. Критерии их выбора обществом были довольно размыты. Это мог быть и впавший в вегетарианство Лев Толстой, и унылый морализатор Короленко. Но, тем не менее, русский человек понимал, кто ему объяснит, как надо жить.

Сегодня представить, что кто-то всерьез станет обсуждать умозаключения Светланы Алексиевич или Виктора Пелевина, совершенно невозможно. Для того, чтобы современные люди прислушались к тому, что говорят современные авторы, не поможет ни Нобелевская премия, ни тиражи (тем более, что у Донцовой они все равно многократно больше). Всем плевать.

Можно было бы предположить, что место деятелей культуры в начале 90-х заняли атланты бизнеса, они же начали вращать землю и держать ее на своих плечах. Но и там тоже тишина, как на кладбище. Более того, попробуй кто-нибудь из олигархов начать публично рассуждать о смысле жизни или о чем-ничуть подобном, его выслушает только его же пресс-секретарь, да и тот дома скажет жене: «Шеф совсем головой поехал. Начал с космосом разговаривать».

Бизнес и сам дезориентирован. Миллиарды заработаны, а никакого общественного признания и уважения в помине нет. Журнал Форбс недавно опубликовал очередной рейтинг – «Самые успешные звезды моложе 40 лет». Первое место в рейтинге занял борец Хабиб Нурмагомедов. Второе – Ольга Бузова. Одно из главных деловых изданий на русском языке констатирует, что идеалом делового успеха являются два этих персонажа. Фактически, человеко-роботы, которые целиком сделаны своими продюсерами и функционируют согласно их сценариям.

А ведь всего 20-25 лет назад всякий постсоветский человек без всяких сомнений признавал, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно обладать исключительной храбростью и волей. И хотя «новых русских» никто не любил, все признавали, что это люди – из «другого теста». Пираты Карибского моря, флибустьеры свободных морей, люди которые отказывались жить по правилам и ломавшие правила под себя. Спустя четверть века, оставшиеся в живых пассионарии постарели, обрюзгли и предпочитают большую часть года проводить в теплой Франции или в Лондоне. В России им слишком страшно.

Совсем смешно говорить про политиков. Что провластных, которые вообще не политики, а просто чиновники, что – оппозиционных. Степень доверия их моральному авторитету не поддается даже измерению. Все на уровне статистической погрешности.

Мы уже тридцать лет живем без этических координат. Поколение нынешних 50-60-летних вместе с советскими ценностями отвергло вообще любые социальные идеалы, объявив их пережитком социализма. Тот очевидный факт, что западный образ жизни базируется на мощном этическом, в основном, протестантском, фундаменте, как-то прошел мимо нас. Мы сами себе придумали странную версию капитализма, почему-то решив, что свободный рынок – это про то, где по словам Достоевского, «все позволено».

Пропустив целый раздел учебника про устройство рыночной экономики, где рассказывалось про протестантскую этику, христианскую благотворительность и поколения аскетичных промышленников, мы с энтузиазмом кинулись рассматривать картинки, где художник и наша фантазия рисовали дворцы, лимузины и океанские яхты с голыми девицами.

Быть идеалистом, человеком с принципами, на Западе просто обязательно. Или нужно хотя бы им притворяться. Вот, например, Абрамович притворялся бескорыстным любителем футбола. Но это ему не помогло и британский истеблишмент в конце концов тем не менее отказал ему в доме.

Несмотря на многолетние усилия, свободное владение английским языком и умение играть в гольф, наши нувориши все равно воспринимаются на Западе как дикари, случайно наткнувшиеся на кимберлитовую трубку в Южной Африке. Американские миллиардеры соревнуются, кто больше пожертвует в разные благотворительные фонды, а российские по-прежнему сводят счеты со своим бедным детством с помощью яхт и средневековых замков.

Западная цивилизация идет дорогой тихой социальной революции. Ключевой идеей является обязанность всякого приличного человека делать мир вокруг себя лучше. Поэтому, и героями на Западе становятся, как правило люди, которые не просто смогли изменить свою жизнь, а своим примером и своими делами (и деньгами) меняют жизнь других.

Опра Уинфри является героем для миллионов американцев не потому, что она – самый богатый телевизионный ведущий в США. Просто она -американская версия «повести о настоящем человеке» и о том, что «человек – это звучит гордо». Илон Маск является иконой для десятков миллионов людей не потому, что его состояние исчисляется цифрой с девятью нулями, как и Билл Гейтс, и Ричард Бренсон. Они - герои для нескольких поколений западной молодежи потому, что стали людьми, которые меняют мир в лучшую сторону. И именно последняя часть формулы является ключевой.

Почему все усилия наших казенных пропагандистов разработать государственную идеологию по советским лекалам заканчиваются ничем? Не работает ни воссозданный институт Героев России (сходу назовите хотя бы троих), ни почетные караулы, ни патриотическая трескотня телевизионных ведущих. Потому что перенимается, копируется лишь внешняя форма, а для начала необходимо сформулировать внутреннее содержание. Что для нас является ключевыми ценностями?

Патриотизм? Хорошо. А что еще?

Патриотизм – формула довольно узкая и совсем не универсальная. Военная риторика для мирной жизни не подходит. Тема Победы истрепалась совсем не потому, что с ней что-то не так. Просто это лишь один из элементов общего ценностного кода, причем, не самый большой. Мне кажется, нам, наконец, нужно начать говорить о вещах, которые так надолго исчезли из нашей жизни. Это – Любовь, Сострадание, Достоинство, Свобода, Честь, Бог, Спасение.

На Западе даже рок-звезды говорят о вещах, которые имеют значение для общества в целом. Отсюда все эти концерты против наркотиков и в помощь голодающим в Африке, огромные благотворительные марафоны, бесчисленные некоммерческие организации, в которых работают десятки миллионов людей. Ты не можешь быть социально значимой фигурой, если игнорируешь общие ценности. Идея улучшать мир вокруг себя должно стать национальной идеологией и личной стратегией политиков, бизнесменов, просто известных людей.

Политики будут пользоваться доверием людей только тогда, когда они будут видеть в них отражение именно этой концепции. Я, кстати, думаю, что именно в этом кроется секрет многолетнего высокого рейтинга президента Путина. Общественный деятель будет моральным авторитетом, когда он будет говорить не об абстрактных ценностях, а о действительно важном. О милосердии, помощи слабым, да об элементарной взаимной приязни.

Когда героями вечерних новостей станет человек, который кормит стариков, или люди, которые сами ремонтируют сельскую школу, или предприниматель, который за свой счет отправляет учиться в университет сирот – тогда можно будет сказать самим себе, что наше общество выздоровело и нас ждет прекрасное будущее.

Пока же мы живем странной жизнью, в которой нет героев. Только участники различных рейтингов, которые все на одно лицо, как мебель из Икеи.