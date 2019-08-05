В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

На балтийских берегах подул легкий освежающий бриз в сторону русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии. Со сменой в высших эшелонах власти в этих государствах снова вспомнили, что русские Прибалтики тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав, гарантированных Европейской хартией языков нацменьшинств, в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают.

Русские «неграждане» Латвии

Первым заговорил о послаблении давления на своих русскоязычных сограждан новый президент Латвии Эгилс Левитс. Накануне выборов его называли самым ярым русофобом из всех кандидатов. Ведь без такой оценки получить поддержку националистов на выборах столь высокого уровня в прибалтийских государствах сегодня практически невозможно. И это при том, что почти 40% населения Латвии – русскоязычные. Правда, подавляющая часть из них имеют серые паспорта «неграждан» и лишены права голоса на всех уровнях выборов власти.

Однако уже после инаугурации Левитс почти сразу заявил, что готов общаться со всеми русскоязычными СМИ и не только Латвии. Правда, только на государственном языке. Помнит ли Эгилс Левитс русский язык? Пока это загадка. Ведь советскую Латвию вместе с родителями он покинул еще в 1972 году по программе приема в ФРГ этнических немцев и евреев.

Местные политобозреватели в заявлении Левитса услышали обнадеживающие нотки. Бывший глава консультативного совета по делам нацменьшинств при предыдущем президенте Латвии Роман Алиев даже выразил уверенность, что новый президент Эгилс Левитс настроен на диалог с русскими Латвии.

«Я думаю, что новый президент, господин Левитс, готов сотрудничать с разными представителями нашего общества, с нацменьшинствами, которые составляют это общество. Он готов заботиться, чтобы в обществе было взаимопонимание и взаимодействие … тем более он уже заявил, что является президентом всех жителей Латвии», – сказал Алиев в интервью радио Baltkom.

Литовский закон о нацменьшинствах

А недавно вступивший на пост президента Литвы Гитанас Науседа во время посещения одного из самых русскоязычных городов Литвы – Клайпеды – выразил надежду на скорейшее принятие закона о нацменьшинствах. До 1 января 2010 года подобный закон хоть как-то охранял права литовских поляков (6,6%), русских (5,8%), белорусов (1,2%) и представителей еще почти 40 национальных общин, проживающих в Литве. Но с приходом к власти в 2008 году литовских правых этот закон решили похоронить вместе с окончанием срока его действия.

И даже после смены власти в 2012 году, когда правящую коалиции составили социал-демократы и «русская» Партия Труда, максимум чего удалось достичь – восстановить департамент нацменьшинств при правительстве Литвы. А все попытки интернациональной русско-польской парламентской фракции (Избирательная акция поляков Литвы – Русский альянс) реанимировать закон о нацменьшинствах разбивались интригами национал-патриотов.

И вот о правах русскоязычных (кстати, большинство поляков Литвы говорит по-русски) снова вспомнили на самом верху власти.

Во время президентской кампании премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что новый закон о нацменьшинствах обязательно будет принят до новых парламентских выборов осенью 2020 года. Его уже после победы и инаугурации поддержал президент Литвы Гитанас Науседа.

«У меня нет какого-то жесткого и категоричного мнения, поскольку права нацменьшинств застолблены или лучше сказать – инкорпорированы в другие наши законы. Но, по всей вероятности, закон о национальных меньшинствах точно не повредит», – сказал Науседа и добавил, что приветствует намерения премьера.

В новой редакции закона будет четко определено право нацменьшинств Литвы сохранить образование на родном языке. Будет гарантирована поддержка на государственном уровне школам с преподаванием на русском, польском и других языках. Также в местах компактного проживания представителей нацменьшинств будет предусмотрена возможность обращения в местные органы власти на родном языке. Это в основном касается польского населения в южных и восточных районах Литвы, а русского населения – в крупных городах Вильнюсе, Клайпеде и городе атомщиков – Висагинасе.

Русскоязычный Таллин

В Эстонии большинство русскоязычных проживает в столице. Именно там к русскоязычным всегда повышенное внимание. За их голоса боролись столичные политики. С 2001-го до 2011 года мэром Таллина с небольшим перерывом был Эдгар Сависаар. Несмотря на то, что федеральные власти Эстонии проводили жесткую политику ассимиляции русских и даже поощряли их эмиграцию, Сависаар старался встать на защиту русскоязычных жителей на всех уровнях.

Вот и новый мэр Таллина Михаил Кылварт, избранный в апреле этого года, казах по национальности, высказался против планов ликвидации русских школ Эстонии.

«Школа – это не только часть системы образования, но и часть культуры. Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а, значит, ее нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке», – отметил Кылварт. И это несмотря на то, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд билингвальное обучение в русских школах называет «контрпродуктивным».

В то же время, как раньше писал ВЗГЛЯД, президент Эстонии Керсти Кальюлайд первой из президентов трех балтийских государств после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией отправилась с визитом в Москву. Обсуждала ли Кальюлайд с Владимиром Путиным права русских в Эстонии? Об этом широко не сообщалось. Но, как говорится, лиха беда начало.