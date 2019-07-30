Балтийское неединство и нефть раздора

Литва, Латвия и Эстония готовятся торжественно отметить 30-летие «Балтийского пути». Живой цепью попытаются вновь соединить три столицы и тем самым продемонстрировать всему миру нерушимое единство трех народов Прибалтики. Однако, это единство показное. Единым фронтом Вильнюс, Рига и Таллин выступают лишь в области обороны и политическом противостоянии России. В экономике литовцы, латвийцы и эстонцы действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу».

АЭС-страшилка

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в очередной раз неприятно удивил соседей – литовцев. По итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, Ринкевич заявил, что Рига еще не приняла окончательного решения по вопросу возможной закупки дешевой электроэнергии с Белорусской АЭС, которая будет введена в строй уже осенью 2019 года. Окончательное «да» или «нет» Рига скажет после запуска станции, с учетом мнения соседей – Литвы и Эстонии.

Получается, что вопрос балтийского единства в борьбе с Остравецкой АЭС Рига все еще оставляет открытым? И это заявление последовало буквально через пару дней после визита в Ригу нового президента Литвы Гитанаса Науседы. Во время встречи с тоже новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом, Науседа призывал не поддаваться соблазну покупать дешевую электроэнергию с БелАЭС. Ведь она будет замешана на страхе литовцев перед «вторым Чернобылем». Именно близкое расположение реакторов Остравецкой АЭС к литовской границе и Вильнюсу (около 50 км.) – главный аргумент Литвы в борьбе с белорусской атомной станцией. А вот расстояние Остравецкой АЭС до Риги и Таллинна позволяет Латвии и Эстонии не обращать внимание на литовские фобии.

Нефть раздора

Нефть вообще стала яблоком раздора между Литвой и Латвией. Парадокс, но между эти двумя балтийскими государствами до сих пор не заключен «мирный договор» о демаркации морского участка границы.

А виной всему черное золото, большие запасы которого обнаружены в районе спорного морского шельфа. Окопную войну вокруг этого месторождения Вильнюс и Рига ведут все годы новейшей истории. Никто не хочет уступать.

Этот вопрос тоже был одним из главных во время встречи президентов Литвы и Латвии. Гитанас Науседа и Эгилс Левитс пообещали решить эту проблему во взаимоотношениях двух дружественных государств ЕС и НАТО. Как и когда? Не уточнялось.

Еще и рельсовую войну с Латвией литовцы – профессионалы партизанщины, ведут на одном из участков нефтяного фронта. В 2008 году они разобрали 20-километровый участок железнодорожного полотна Мажейкяй – Реньге, по которому нефтепродукты концерна Orlen Lietuva, принадлежащего полякам, перевозились в Латвию. Конфликт пришлось улаживать на самом высоком уровне. Еврокомиссия лишь в этом году оштрафовала Литву на 28 млн. евро и обязала в кратчайшие сроки восстановить разобранную ветку.

Страсти вокруг газа

В газовых вопросах тоже нет балтийского единства. У Латвии есть свое огромное Инчукалнское подземное газохранилище. Потенциально, оно может обеспечивать почти все потребности в голубом топливе и соседних Литвы и Эстонии. Но литовцев подобная зависимость не устраивала, и они на свой страх и риск купили огромный терминал СПГ Independence. А потом стали упрашивать Ригу и Таллинн поставить свои подписи под документом, признающим ТСПГ в Клайпеде региональным проектом. Это позволило бы получить финансирование из Еврокомиссии на содержание терминала.

Латвия и Эстония не поддержали Литву и теперь ТСПГ Independece ежедневно обходится литовскому госбюджету в 150 тысяч евро. В год набегает почти 55 млн. евро. Вильнюс рассчитывал, что спасет проект поставками американского СПГ, но Польша перехватила инициативу и добилась от Вашингтона статуса «главного поставщика» американского СПГ на европейский рынок.

Как ни странно, но спасательный круг плавучему газовому терминалу бросила Россия, которую экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, единственная в мире, осмелилась называть не иначе как «террористическим государством». А во всех военных доктринах НАТО и стран Балтии Россия фигурирует как «враг №1». Российская компания «Новатек» сегодня становится одним из главных поставщиков СПГ в трюмы литовского терминала. Тем самым Москва спасает литовский СПГ-проект от краха.

Ржавеющее звено «русофобского единства»

Русофобия – единственное звено, которое пока еще связывает три бывшие советские республики Прибалтики. Но и оно вот-вот порвется. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже совершила визит в Кремль и мило побеседовала с Владимиром Путиным. Президент Латвии Эгилс Левитс тоже пока никак не отметился в русофобском смысле.

Только президент Литвы Гитанас Науседа пока не собирается ехать в Москву. Правда, он уже завил, что готов разморозить отношения между Вильнюсом и Москвой в культурной и экономической сферах.

Другой вопрос – надо ли это Москве.